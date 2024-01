Softwarové funkce a Galaxy AI

Po hardwarové stránce se tedy máme rozhodně na co těšit. Samsung však hovořil hodně také o softwarových funkcích, s nimiž vstupuje s řadou Galaxy S24 do nové éry umělé inteligence. Funkce Live Translate je obousměrný hlasový/textový překladač hovorů v reálném čase. Takže si můžete klidně povídat třeba s Francouzem, do telefonu můžete mluvit česky, on francouzsky a přesto si budete perfektně rozumět. Na výběr bude ze dvou hlasů, avšak čeština zatím není podporována. Na ní se ale podle informací Samsungu pracuje. Na podobné bázi funguje také funkce Tlumočník, rozhovor můžete rovněž v reálném čase překládat v okně, které je rozděleno na dvě poloviny. Takže obě strany vid přeložený text toho, co ten druhý řekl. Vynikající zprávou je fakt, že tyto vychytávky fungují přímo na zařízení, tedy i bez internetového připojení.

Funkcí umělé inteligence se dočkala rovněž Samsung Klávesnice, kde se nově nachází Textový asistent. Ten vám pomůže s formulací textu, takže pokud něco napíšete, klávesnice vám poradí, zda raději nechcete zvolit jiný styl, pomůže i při tvorbě sloganů na sociální sítě. Vše bude tedy o něco méně osobní, ale za to „dokonalejší“. Android Auto vám automaticky shrne příchozí zprávy a navrhne vhodné odpovědi, Samsung Poznámky pak umožňují pomocí AI vytvářet jejich shrnutí, formátovat je skrz přednastavené šablony nebo vytvářet titulní strany.

Všechny telefony řady Galaxy S24 se dočkaly také vylepšeného vyhledávání, na němž spolupracoval Samsung s Googlem. Jako první mobil nabízí službu „Circle to Search with Google“. Stačí podržet domovské tlačítko (nebo dolní část displeje, využíváte-li gesta) a následně můžete na displeji cokoliv zvýraznit či zakroužkovat, načež vám telefon poskytne výsledky vyhledávání. Jde v podstatě o vylepšený Google Lens nacházející se přímo v zařízení.

Pokud jste četli naší recenzi na Pixel 8 Pro, zřejmě víte o AI funkcích aplikace Fotky Google. Něco podobného nyní nabízí i Galerie od Samsungu, k dispozici je například mazání objektů, změna kompozice či remaster fotografie. Skrz generativní úpravy můžete přidávat různé objekty, měnit jejich velikost a umístění.

Softwarová podpora je špičková

Potvrdila se rovněž spekulace o extrémně dlouhé softwarové podpoře. V ní Samsung kraloval dlouho, na podzim minulého roku jej vystřídal Google, který u Pixelů 8 nabízí plnohodnotnou 7letou softwarovou podporu. To si jihokorejská firma nenechala líbit a rovněž nabízí u všech tří modelů 7letou podporu. Telefony jsou již po vybalení z krabičky vybaveny One UI 6.1 s Androidem 14, takže lze počítat až s Androidem 21.



České ceny

Samsung tradičně nabízí akce a výkupní bonusy. Až do 30. ledna 2024 můžete pořídit všechny modely s vyšší paměťovou verzí za cenu té nižší, předobjednávky startují dnes. Telefony do prodeje zamíří 31. ledna 2024. Zákazníci můžou navíc po registraci na stránkách www.novysamsung.cz odprodat své staré zařízení a získat výkupní bonus ve výši až 2 500 Kč při nákupu nového Samsung Galaxy S24 Ultra a S24+. V případě nákupu Galaxy S24 je výkupní bonus 1 500 Kč.

Model Úložiště Barvy Standardní cena Akční cena Galaxy S24 256 GB Černá, Šedá, Fialová, Žlutá, Zelená 23 499 Kč 21 999 Kč Galaxy S24 128 GB Černá, Šedá, Fialová, Žlutá, Zelená 21 999 Kč – Galaxy S24+ 512 GB Černá, Šedá, Fialová, Žlutá, Zelená 30 999 Kč 27 999 Kč Galaxy S24+ 256 GB Černá, Šedá, Fialová, Žlutá, Zelená 27 999 Kč – Galaxy S24 Ultra 1 TB** Černý titan, Šedý titan, Fialový titan, Žlutý titan 44 499 Kč 38 499 Kč Galaxy S24 Ultra 512 GB Černý titan, Šedý titan, Fialový titan, Žlutý titan 38 499 Kč 35 499 Kč Galaxy S24 Ultra 256 GB Černý titan, Šedý titan, Fialový titan, Žlutý titan 35 499 Kč –

Co říkáte na telefony Galaxy S24?

Zdroj: vlastní, tisková zpráva