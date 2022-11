Minulý rok učinil Samsung velmi důležitý krok, kdy s řadou Galaxy Watch4 přešel ze svého operačního systému Tizen na Wear OS. Všichni netrpělivě čekali na to, zda se jihokorejské firmě tento krok vyplatí a z odstupem času můžeme říct, že šlo o jedno z nejlepších rozhodnutí v historii hodinek Galaxy Watch. Celý ekosystém tak nějak dospěl, hodinky nabízí hromadu možností a až na slabší výdrž baterie si snad nikdo na operační systém od Googlu nemohl stěžovat. V srpnu ukázal Samsung druhou generaci Wear OS hodinek, která měla vyřešit některé neduhy a ještě zlepšit uživatelský zážitek, ačkoliv bylo hned po představení jasné, že půjde o spíše evoluční zařízení, což dávalo smysl. Jak na tom tedy Galaxy Watch5 Pro jsou? Na to si odpovíme v následujícím textu.

Samsung dodává hodinky Galaxy Watch5 Pro ve dlouhém papírovém boxu, ve kterém naleznete vše, co byste očekávali. Kromě hodinek tedy počítejte s malou brožurkou, USB-C nabíjecím kabelem a také menším řemínkem. U nositelné elektroniky tradičně nepočítejme s nabíjecím adaptérem, což ale není zas takový problém.

Kvalita zpracování, vzhled a displej

O vysoké kvalitě, respektive zpracování hodinek Galaxy Watch5 Pro nemůže být sebemenší pochyb. Jde jednoznačně spolu s modely od Huawei o ty nejkvalitnější chytré hodinky, které jsme kdy nosili na rukou. Tělo je tvořeno z titanu, takže hodinky nejen dobře vypadají, ale měly by vydržet také nějaký ten náraz. Hodinky se navíc chlubí certifikací IP68, takže s nimi můžete bez problémů běhat v dešti nebo mrknout na notifikace ve vířivce.

Počítejme také se zvýšeným rámečkem okolo displeje, ačkoliv zde není fyzicky otočitelná luneta, která zdobila minulou generaci. Nahradila ji haptika, která funguje spolehlivě a v 95 % případů se dostanete tam, kam jste potřebovali, ale přítomnost lunety nám trochu chybí. Ovládala se zkrátka lépe.

Stejně tak nepočítejte s otočnou korunkou, jak bývá u jihokorejských hodinek zvykem, budeme se muset spokojit se dvěma fyzickými tlačítky. Řemínek je pak silikonový a působí minimalisticky a samozřejmě je díky svým vlastnostem praktický, jen je škoda, že Samsung nenabízí kožené alternativy, které by více padly k formálnímu oblečení.

Opomenout nemůžeme samozřejmě ani ten výborný 1,4palcový Super AMOLED displej s rozlišením 450 x 450 pixelů a podporou Always-On. Pokrývá jej navíc safírové sklíčko, takže jej při běžném používání nemáte příliš velkou šanci poškrábat. Osobně je používáme dva měsíce jako naše hlavní hodinky téměř každý den a nevšimli jsme si jediného škrábance. Samotný panel je pak velmi jasný, kontrastní a také poměrně plynulý, ačkoliv hodnotu obnovovací frekvence jihokorejská firma veřejně nesdělila.



Systém Wear OS a čipset

Jak již bylo naznačeno v úvodu, systém Wear OS 3.5 s nadstavbou One UI Watch 4.5 je hlavní chloubou novějších hodinek Galaxy Watch a rozhodně je o co stát. Co se týče samotné plynulosti, o tu se zde stará čipset Exynos W920 v kombinaci s 1,5 GB RAM, tedy ten, který dobře známe z loňské řady Galaxy Watch4. Z našeho pohledu nám nikterak nevadí, že zde neproběhl mezigenerační nárůst výkonu, jelikož opravdu není potřeba.

Hodinky jej mají na rozdávání a pokud si cokoliv usmyslíte, okamžitě reagují. Jestliže tedy máte dost hodinek, kterým trvá několik sekund, než zapnou aplikaci, okamžitě si je zamilujete. Plynulost sice není na takové úrovni, kterou se mohou chlubit novější Apple Watch, ale rozhodně jde spolu s Pixel Watch o ty nejrychlejší chytré hodinky pro Android.

Spolu s Wear OS se pojí samozřejmě otevřenost a hromada aplikací. Ať už byste rádi Mapy Google, Kalendář, Počasí, Galerii, Google Wallet, YouTube Music, Spotify, Google Home, Strava, nebo dokonce prohlížeč v podobě Samsung Internetu, vše naleznete v Obchodě Play. Nechybí ani klávesnice, takže můžete odepisovat na zprávy, nebo zadávat dotazy do vyhledávacího pole. Její používání je přitom lepší, než jsme si dokázali představit.

Na takto malém displeji budete těžko cvakat román, ale frázi typu “5 minut” zadáte za několik vteřin, pokud nechcete z jakéhokoliv důvodu používat hlasové zadávání, nebo vytahovat kvůli takové banalitě telefon z kapsy. Zvlášť pokud máte třeba Z Fold, jehož lovení z úzkých kalhot vám zabere mnohem více úsilí, než vykonání toho samého přímo na hodinkách. Mimochodem pro odepsání či jakékoliv dotazy můžete samozřejmě využít i Google Asistenta.



Výdrž baterie je na poměry Wear OS skvělá

Výdrž baterie pro nás byla jedním z nejpříjemnějších překvapení. Zatímco ostatní Wear OS hodinky (posledním příkladem jsou Pixel Watch) vám vydrží sotva jeden den, u Galaxy Watch5 Pro se výdrže nemusíte bát. Na jedno nabití vám vydrží minimálně 2 dny a to se bavíme o situacích, kdy je budete využívat opravdu naplno. Tím máme na mysli zapnutý Always-On režim, používání GPS, tu a tam nějaký hovor, nepřetržité sledování zdravotních funkcí nebo přehrávání hudby přes sluchátka. A samozřejmě také sledování spánku přes noc, které je mimochodem až neskutečně efektivní. Jedno sledování vám sebere něco mezi 5-8 % z celkové kapacity.

Pokud se budeme bavit o mírnějším používání bez Always-On, dostanete se i na 4 dny. Zkrátka jsme ještě nikdy neměli v ruce Wear OS hodinky s takhle dobrou výdrží. Samozřejmě že s konkurenty v podobě např. Huawei se výdrž nedá úplně srovnávat, ale to je logické, protože Galaxy Watch5 Pro nabízí mnohem více možností. Vyloženě špatná není ani rychlost nabíjení. Do plna je nabijete asi za hodinku a půl, pokud si nemůžete dovolit nechat je na nabíječce tak dlouho, postačí vám 30 minut na dobití cca. 40 %, což je hodnota, se kterou můžete bez problému fungovat celý den.



Sportovní a zdravotní aktivity

Samsung Galaxy Watch5 Pro se mohou pochlubit hromadou sportovních režimů, ať už se bavíme o těch běžných jako je chůze, běh, či jízda na kole, nebo opravdu specifických záležitostech jako alpské lyžování, balet, benčpres, bruslení, fotbal, golf, nebo tanec. Zkrátka je téměř jisté, že v hodinkách najdete i svůj koníček. Hromadu podrobností si můžete prohlédnout přímo na hodinkách, ale pro zobrazení detailnějších informací budete využívat aplikaci Samsung Health. Ta je schopna zobrazit historii cvičení, ušlé kroky, denní aktivitu, detaily o spánku a stresu. V neposlední řadě zde můžete porovnávat na kartě Together vaše výkony s ostatními a na kartě Fitness si můžete dopřát meditaci, nebo se naučit novým cvikům.

Mimochodem Pro varianta hodinek se oproti té klasické může pochlubit také podporou GPX souborů, takže si můžete stáhnout libovolnou mapu a také funkcí Track Back, která vás dovede zpět na vámi vybrané místo v případě, že se ztratíte. Tyto funkce dokazují, že Galaxy Watch5 Pro jsou určeny i pro pokročilé sportovce a aktivní uživatele.

Jestliže rádi sledujete vaše zdraví, udělají vám hodinky od Samsungu vyloženě radost. Množství dat je totiž enormní. Samozřejmě lze sledovat vše, co byste očekávali – srdeční tep, SpO2, stres, spánek, ale také je možné provozovat EKG a změřit si krevní tlak, k čemuž ale budete potřebovat telefon od Samsungu, což je rozhodně škoda. Na základě dat, které vylezou ze snímače jsou ale hodinky schopny vypočítat další zajímavé údaje, jako třeba HRV, což je variabilita srdečního rytmu. Zaujala nás také funkce měření složení těla na základě elektrických impulzů, která vám sdělí tělesný tuk, váhu kosterního svalstva i množství vody. Těžko říct, jak moc jsou tyto informace pravdivé, ale funkci jsme vyzkoušeli hned několikrát a pokaždé ukázala s rozdílem pár promile stejné hodnoty.

Galaxy Watch5 Pro: Unveiling | Samsung

Samsung se v Londýně chlubil také podrobnějším sledováním spánku. Aby si vás hodinky alespoň trochu oťukly, budete s nimi muset spát týden, abyste dostali odznáček v podobě nějakého zvířete. V našem případě to byl krtek. V aplikaci jsme měli napsáno, že se náš spánek podobá právě tomuto zvířeti, jelikož krtci chodí pozdě spát a pozdě vstávají. Spí přibližně 8 hodin a jsou to noční živočichové. To by asi sedělo. Pokud se budete chtít přetransformovat v jiné zvíře, můžete využít tréninkového programu, který vám zadá každý den jiný úkol, abyste si vytvořili lepší návyky. Hodinky samozřejmě umí měřit také SpO2 a srdeční tep během spánku, což se může hodit pro odhalení potenciálních problémů. V aplikaci si můžete navíc zobrazit graf, který odhaluje váš spánek (REM, lehký, hluboký).



Cena a dostupnost

Hodinky Samsung Galaxy Watch5 Pro jsou k dispozici na většině českých e-shopů. Dle serveru Heureka je můžete pořídit od nějakých 9 000 korun.



Resumé

Samsung Galaxy Watch5 Pro jsou dle našeho názoru momentálně ty nejlepší hodinky, které si můžete k Android telefonu pořídit. Ať už se bavíme o špičkovém zpracování, hromadě funkcí, rychlosti, slušné výdrži baterie, nebo podrobném sledování spánku, udělaly na nás zkrátka dojem pověstného krále wearables segmentu. Měli byste nad nimi přemýšlet v případě, že chcete prostě to nejlepší a je vám jedno, kolik to stojí. Hodinky totiž rozhodně nejsou levné. Pokud oželíte podporu GPX, funkci Track Back a o něco horší výdrž baterie, ohlédli bychom se po standardních Galaxy Watch5, které můžete sehnat asi o tři tisíce levněji a pokud jsou i ty na vás drahé, přesto byste rádi vyzkoušeli hodinky od Samsungu, neuděláte chybu ani s původními Galaxy Watch4, které se momentálně prodávají za tři a půl tisíce.

Klady + velmi kvalitní zpracování

+ dobře vyladěný systém Wear OS

+ kvalita mikrofonu a reproduktoru

+ přítomnost EKG

+ NFC pro placení skrz Google Pay (Wallet)

+ na poměry Wear OS slušná výdrž baterie

+ podrobné sledování spánku



Zápory – některé funkce jsou pouze pro Samsung mobily

– vyšší cena

– absence otočné lunety

Jak se vám zamlouvají Samsung Galaxy Watch5 Pro?