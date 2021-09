Recenze Galaxy Watch4 Classic: Plní několik velkých přání

Tlakoměr je nutné před prvním použitím (a poté vždy po 28 dnech) zkalibrovat s klasickým přístrojem s kompresorem a manžetou. Pro co nejpřesnější nastavení se provádí tři měření a opisování výsledků do aplikace. Následné měření byla trochu rozpačitá. Když jsem pro kontrolu měřit tlak sám sobě (první dva snímky v galerii), odchylky od certifikovaného přístroje byly opravdu jen minimální. Při testu na zápěstí a paži seniora 80+ už ale byly bez další kalibrace rozdíly na displejích dost velké. Nedá se tedy spoléhat na to, že tlakoměr bude při předávání hodinek měřit všem stejně. Na ruce jednoho nositele jsou ale výsledky dobré.

Přesnost EKG jsem bohužel neměl možnost porovnat s kalibrovaným přístrojem, nicméně výstupy (mimo jiné snadno exportovatelné třeba i v PDF) se zdály věrohodné a odpovídající situaci. Test na ruce seniora ukázal, že si hodinky hodnoty skutečně jen nevymýšlí. Nejpozoruhodnější je asi BIA měření, skrze které Galaxy Watch4 dávají nositeli vědět, jak na tom je přibližně stavba jeho těla z hlediska množství tuků, objemu vody a velikosti svalů. Hodinky v tomto případě používají stejné elektrické principy jako třeba chytré váhy. Při měření se drží dva prsty na bočních tlačítkách.

Ohledně sportovních funkcí se objevily dotazy, zda je možné k hodinkám možná napojit nějaké příslušenství. Ano, minimálně hrudní pás podporovaný je. Má svůj přepínač i přímo v menu. Co se týká analýzy jednotlivých cviků při posilování, tak se zdá, že hodinky umí měřit aktivitu jen jako celek, nikoli jednotlivé výpady či pohyby. V tomto ohledu tedy nečekejte absolutní špičku fitness analýzy.

Dost nepříjemné omezení

Pro majitele telefonů, které nenesou značku Samsung, bude důležité vědět, že v nich nefunguje zmíněný Samsung Health Monitor a tedy i EKG a tlakoměr. Tedy alespoň oficiálně, už pro vás připravujeme návod na alternativní řešení. Jinak jdou hodinky v pohodě spojit s Android mobily libovolných značek. Rozmrzelí ale budou uživatelé, kteří neholdují zákopové válce mezi fanoušky Samsung a Apple.

Korejská firma se rozhodla, že její nejnovější hodinky vůbec nepůjdou popojit s iPhony. Takže pokud máte jablečný telefon a hodláte jej propojit s Galaxy Watch4, rovnou tu myšlenku zase rozprašte. Těžko říct, jestli za tímto faktem stojí nějaká technická překážka, nebo je to jen čisté obchodní a strategické rozhodnutí, ale někoho to může pěkně naštvat.

Baterie opět slabinou

Jestli nějaký prvek táhne jinak celkem skvělé hodinky ke dnu, tak je to bohužel baterie. Už loňské Watch3 po této stránce kulhaly a tady to není o nic lepší. V nejnovější verzi sice tiká méně hladový čipset a přibylo i několik úsporných mechanismů, baterie má ale i tak při běžném používání co dělat, aby překonala hranici 24 hodin. Tím běžným používáním myslíme například nepřetržitou kontrolu tepu, občasné srdeční měření, analýzu spánku, několik desítek minut venkovního sportování s GPS a čtení notifikací.

Ve chvíli, kdy budete vyžadovat například Always-On-Display, provádět další manuální měření nebo dokonce pouštět často Mapy, se rovnou smiřte s tím, že budete skutečně nabíjet každý den. Velký kus energie pravděpodobně spolkne i samotný Wear OS, který je v Samsung hodinkách poprvé a může být nevyladěný. V tomto případě se zkusme těšit na další aktualizace a uvidíme. V tuto chvíli je nicméně výdrž hodinek jejich největší slabinou.

Cena a dostupnost

Testovaná varianta Galaxy Watch4 Classic 46mm vyjde na 9990 Kč, menší 42mm model je o pětistovku levnější. Oboje tyto hodinky jsou na webu Samsungu i u dalších prodejců k dispozici v černé a stříbrné barvě.

Závěrečné hodnocení

Skvělé chytré hodinky s pár malými mouchami a dvěma většími kaňkami v podobě podprůměrné výdrže a uzavřenosti některých funkcí. Jestli vám jde trochu víc o styl a snadné ovládaní než o dlouhé zaznamenávání sportovních výkonů, nemusíte váhat. Galaxy Watch4 jsou skutečně parádní zařízení, které nemá jinak moc čím zklamat. Pár starších neduhů zůstalo, ale přibylo několik výrazných změn k lepšímu. Samsung Galaxy Watch4 Classic rozhodně patří na špici žebříčku s hodinkami připojitelnými k Androidu.

Klady + Design s otočnou lunetou

+ Wear OS a jeho možnosti

+ Placení přes Google Pay

+ Nové zdravotní analýzy

+ Editace ciferníků

+ Možnosti reakcí na zprávy

Zápory – Slabá výdrž

– (Ne)otevřenost ke všem značkám



Za zapůjčení děkujeme české pobočce Samsungu