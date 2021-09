Galaxy Watch4, Google Pay a platební karta: Jak je propojit?

Nové chytré hodinky Samsung Galaxy Watch4 způsobily v Česku a na Slovensku jednu velmi významnou věc. Díky přechodu na systém Wear OS, spolupráci s firmou Google a snad taky snaze udělat uživatelům radost začalo fungovat bezkontaktní placení skrze NFC a Google Pay v hodinkách se zmíněným systémem. A to nejen v těch nejnovějších od Samsungu, ale i ve spoustě jiných modelech jiných značek. Jestli se chcete do tohoto způsobu placení pustit, ukážeme si dnes, jak se do hodinek Galaxy Watch4 (ale velmi podobně i do těch dalších) přidává platební karta.

NFC placení v Galaxy Watch4: Jak se přidává karta do Google Pay?

V prvé řadě je potřeba mít nejen v mobilu, ale i v hodinkách, aplikaci Google Pay. Na obou zařízeních si ji tedy stáhněte oficiálně z Obchodu Play, je to hračka. Samozřejmě musíte být přihlášení. Přidání nové karty je nutné vyvolat z hodinek, nicméně dokončení této operace se vždy provádí v telefonu. Ne, karty nahrané v mobilu se do hodinek automaticky “nenalijí”, i když jste v obou zařízeních přihlášení ke stejnému účtu. Google Pay je stavěno tak, že do každého přístroje je potřeba karty přidávat zvlášť. Čeká vás to i v případě pořízení nového smartphonu.

Podmínkou pro možnost placení přes Samsung Galaxy Watch4 (dejte případně do komentářů klidně vědět, jak je to u dalších hodinek s Wear OS) je nastavení zámku displeje. Ten je vyžadován, když například sundáte hodinky na noc z ruky, nebo nahodile pro občasnou kontrolu. Může mít podobu PINu, nebo gesta. Pokud máte nastaveno, můžete začít platit svým ochytřeným zápěstím.

Při platbách u NFC terminálu stačí na hodinkách spustit aplikaci Google Pay a přiložit je ke čtečce. Ke zjednodušení tohoto procesu přímo vyzývá možnost přiřazení libovolné aplikace k dvojkliku horního tlačítka na nových Samsung hodinkách. Platby tak mohou být skutečně otázkou pár sekund. NFC vysílač v hodinkách je dostatečně silný a čtečky nemají problém jej zachytit.

