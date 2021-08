Google Pay a Wear OS v ČR: Které hodinky už umí tyto platby?

Nové chytré hodinky Samsung Galaxy Watch4 se oficiálním vstupem na tuzemský trh postaraly o jednu velmi významnou věc. Díky spolupráci s firmou Google a faktu, že v hodinkách této značky nyní běží systém Wear OS, se i v ČR konečně podařilo docílit možnosti platit ze zápěstí přes Google Pay. Nadšenci do nositelné elektroniky a této formy transakcí se logicky začali hned ptát, které další hodinky tuto možnost získají. Už teď víme, že Galaxy Watch4 jsou oficiálně první, ale rozhodně ne jediné.

Co je Google Pay? Google Pay (G Pay, dříve Pay with Google a Android Pay) je mobilní peněženka a elektronický platební systém od firmy Google, který umožňuje placení pomocí mobilních telefonů a tabletů se systémem Android (nebo chytrých hodinek se systémem Wear OS) pomocí bezkontaktního NFC. (Wikipedia)

Neoficiální informace hovoří o tom, že brána Google Pay by měla časem zpětně fungovat v hodinkách s Wear OS ve verzi 2.15 a vyšší. To by se pochopitelně týkalo poměrně velkého počtu zařízení.

A už se ozvala také první velká společnost, která funkci potvrdila. Je jí (Mobvoi) Ticwatch, v jejíž modelech C2 / C2+, E3, Pro / Pro 2020 / Pro 4G / Pro 3 GPS (tedy všech mimo E2 a S2) už by mělo zmíněné placení fungovat.

Co je Wear OS? Wear OS, do března 2018 znám jako Android Wear,[1] je verze operačního systému Android, která je určená pro nositelné chytré zařízení (wearables), konkrétně pro chytré hodinky. (Wikipedia)

Očekáváme, že na seznam budou další chytré hodinky s dostatečně novým systémem a NFC modulem přibývat. V takovém případě budeme i článek doplňovat. Po několika dlouhých měsících, kdy spojení Wear OS a Google Pay v naší zemi oficiálně nefungovalo a bylo odkázáno na neoficiální experimentální postupy, jde o super pokrok. Někdo to sice bere spíš jako nepochopitelně dlouho odkládané pohnutí z místa, ale i tak je to dobrá zpráva.

Dejte nám vědět, ve kterých Wear OS hodinkách už vám Google Pay funguje…