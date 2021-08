Jak funguje stahování hudby ze Spotify ve Wear OS hodinkách?

Poté, co Samsung oznámil příchod hodinek Galaxy Watch4, se spustila velká spousta navazujících kroků kolem vylepšeného systému Wear OS. Fanoušci moderního bezkontaktního placení jistě ocenili například oficiální zpřístupnění služby Google Pay v rámci tohoto prostředí. Ke slovu se v rámci Wear OS konečně dostala například i služba YouTube Music. Nový hodinkový systém a šum kolem něj popostrčil k zavedení nových funkcí i další vývojáře. Například Spotify konečně zvládlo zavést stahování hudby přímo do hodinek. Je dostupné pro modely s Wear OS 2 a novějším.

Stahování hudby ze Spotify ve Wear OS hodinkách

Pro využití této funkce je pochopitelně potřeba mít nejprve v hodinkách Spotify aplikaci. Tu je tedy nutné stáhnout skrze Obchod Play, pokud již v hodinkách nebyla od výrobce. Po její instalaci je pak uživatel vyzván ke spojení skrze párovací web. Po jednoduchém ověření údajů, které obnáší opsání několikamístného kódu, je možné v aplikaci v hodinkách pokračovat. Další kroky už jsou velmi jednoduché. Dodejme, že stahování skladeb je dovoleno (a to nejen v tomto případě u hodinek) pouze placeným uživatelům této služby. Výjimku tvoří podcasty.

Jak na to?

otevřete v hodinkách Spotify aplikaci

přejděte na kartu playlistu, alba či epizody podcastu

klepněte na Stáhnout do hodinek

Úspěšně stažený obsah se zobrazuje v nabídce Staženo a v celé aplikaci je přehledně odlišen zelenou šipkou. Funkce je (alespoň v tuto chvíli) evidentně trochu omezená v tom, co a v jakém množství se dá stahovat. Do hodinek například nemůžete odeslat jednu konkrétní skladbu, ale jen celé playlisty. U podcastů, kde by se hlavně u kratších sérií nabízelo pohodlné stažení všech dílů, se dá zase stahovat pouze jedna epizoda. Taky je potřeba počítat s tím, že aplikace Spotify umí zobrazit či procházet pouze obsah, který máte v playlistech či oblíbených v mobilu nebo na PC. Nové skladby či podcasty tak z hodinek nevyhledáte.

Hodinková aplikace je bohužel nešikovná i z toho pohledu, že neobsahuje celou vaši knihovnu. Spotify vám nabízí ke stažení a poslechu playlisty, alba a podcasty na základě vlastních filtrů jako “Hodně tě baví”, “Tvé nejoblíbenější pořady” nebo “Naskoč zpět”. Pokud si tedy chcete na zápěstí odeslat starší album, které jste třeba rok neslyšeli, nejspíš ho tam neuvidíte a nejprve je potřeba ho v mobilu či na PC spustit, aby poskočilo nahoru.

