Test Galaxy Watch3: Dokáže parádní otočná luneta obhájit cenu hodinek?

Společnost Samsung představila v rámci letního Galaxy Unpacked pětici nových produktů, mezi kterými byly i nové chytré hodinky Galaxy Watch3. Pokud v paměti marně hledáte předchůdce s označením Watch2, rovnou to vzdejte. Samsung toto jméno přeskočil a do “dvojkové” generace virtuálně zařadil dřívější hodinky ze série Active. Současné Watch3 jsou z hlediska specifikací i designu pokračovatelem původních Watch z roku 2018. Nejzajímavějším prvkem, který se po dvou letech znovu vrátil na výslunní, je nepochybně otočná luneta. Ovšem nejen ona stojí za zmínku, nové Samsung hodinky zaujmou několika dalšími parametry. V některých oblastech ale zůstal vývoj i po dvou letech na bodu mrazu. Však se přesvědčte sami…

Právě čtete interaktivní recenzi. Co to je? Interaktivní recenze je formát, při kterém chceme dát co největší prostor dotazům a připomínkám čtenářů. Jednoduše proto, aby se z textu dozvěděli to, co je nejvíce zajímá. Při běžném testování můžeme některý aspekt produktu opomenout nebo nedostatečně vyzkoušet. Proto jsme před vydáním této recenze sesbírali dotazy čtenářů (červeně) a v průběhu čtení najdete na ty nejzajímavější odpovědi. Vydáním recenze zároveň interaktivita nekončí. I nadále budeme rádi za další dotazy.

Předem musím zmínit, že i když jsem v posledních měsících v rámci recenzí vyzkoušel řadu chytrých hodinek různých značek, nikdy jsem na ruce neměl nějaké starší od Samsungu. S čímž souvisí i to, že jsem se v tomto ohledu až nyní detailněji seznámil s možnostmi aplikací Galaxy Wearable a Samsung Health. Omlouvám se čtenářům, kteří očekávali přímé porovnání se staršími Samsung hodinkami, nebude tady. Pouze “papírové”. To platí i o systému a aplikaci. Pokud tedy budete mít při čtení pocit, že se rozplývám nad něčím, co už uměly dřívější hodinky, víte důvod. Majitelé starších Samsung hodinek nicméně tento fakt snadno odhalí a text může naopak pomoci těm, kteří si třeba chtějí koupit Samsung Galaxy Watch3 jako první chytré hodinky této značky nebo vůbec. V porovnávání se ovšem občas obracím třeba na Huawei Watch GT2 nebo TicWatch Pro LTE, které běží na WearOS.

Krabička a její obsah

Samsung hodil za hlavu design balení předchozích modelů a tentokrát hodinky dostanete v podlouhlé krabičce. Za mě je to trochu hezčí řešení než u Galaxy Watch Active ležících v boxu na boku, ale zase o něco horší než u prvních Galaxy Watch, kterým vyčníval v elegantním provedení ciferník. V tomto případě je nicméně rovnou vidět tělo i s řemínkem a své plusy to má. Tak to jen tak úvodem k věci, na které stejně moc nesejde.

Zamyšlení: dojde evropským zákazníkům Samsungu trpělivost? čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Jak je v současnosti u Samsungu zvykem, dodatečné příslušenství k produktu se nachází v menší ploché krabičce pod víčkem. Tady je to stejné. Když vysypete tu u Samsung Galaxy Watch3, vyskočí ven uživatelské příručka, informace o záruce a hlavně magnetická bezdrátová nabíječka s USB-A konektorem.



Design a pohodlnost Samsung Galaxy Watch3

Do ruky se mi dostal větší model (dělají se průměry 41 a 45 mm) ve stříbrné variantě s koženým řemínkem. Lesklá stříbrná úprava se mi osobně moc nelíbí a připadá mi tak trochu laciná. I kvůli ulpívajícím otiskům. Jde ale pochopitelně o subjektivní pohled, já fandím spíš sportovnímu designu. Díky koženému řemínku je nicméně nošení opravdu hodně pohodlné. Pomáhá i hmotnost 53,8 gramů, která je o 10 gramu nižší oproti původním Galaxy Watch.

Samsungu se podařilo zredukovat i rozměry. Potěší hlavně tloušťka, která činí 11,1 milimetru. To je jen o čtyři desetiny více než u parádních Watch GT2 od Huawei a současně o téměř dva milimetry méně než u prvních Galaxy Watch. V tomto ohledu si tedy jihokorejská firma určitě zaslouží pochvalu. I čitelnost displeje je stejně uspokojivá jako u konkurentů. Obrazovka je větší a současně zabírá větší část celého těla, takže došlo i k redukci rámečků. A to úplně nejdůležitější (z mého pohledu) na hodinkách Samsung Galaxy Watch3 se nachází právě na rámečku kolem displeje…

Největší tahák je otočná luneta

Po dvou letech se na hodinky Samsung vrátilo ovládání otočným kroužkem neboli lunetou. Když jsem si zvykl na to, co všechno s ní lze provádět v kombinaci s tlačítky (jedno z nich má primární funkci “zpět” a druhé otevírá hlavní nabídku), nemám skoro chuť už ani zkoušet jiné hodinky bez ní. Je to jako když přepnete displej telefonu na frekvenci 120 Hz nebo začnete jezdit autem s tempomatem. Displeje se stačí dotýkat vlastně jen při klikání na konkrétní softwarová tlačítka, jinak se dá vše ostatní obstarat lunetou a hardwarovými tlačítky. Při otáčení je cítit příjemný odpor a kruh zapadá do kvalitně připravených drážek po obvodu. Dva skoky odpovídají pěti minutám, dohromady je jich tedy na celou kružnici 24.

Luneta může být nastavena třeba i na probouzení displeje a dá využít nejen k procházení nabídek a rolování po obrazovkách, ale třeba i k ovládání různých funkcí. Můžete s ní měnit hlasitost, přepínat skladby v přehrávači a také přijímat či odmítat hovory. Na tomto místě tedy zodpovídám první otázku čtenářů: Jak je možné z hodinek vyřizovat telefonáty? Stačí mít hovory povolené v nabídce notifikací. Hodinky pak na zápěstí vibrují a vyzvánějí a je možné skrze ně hovořit. Telefonát z nich můžete i zahájit. Vše funguje i v kombinaci se sluchátky. Jelikož jsem testoval model bez LTE, varianty volání s a bez SIM karty bohužel neumím posoudit. Pomalu se každopádně dostáváme k softwarové výbavě hodinek.

Únik k Huawei Watch GT2 Pro přináší dobré zprávy o nabíjení a baterii čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Systém v Samsung Galaxy Watch3 je téměř perfektní…

I když jde o uzavřené prostředí, vůbec nic podstatného v něm nechybí. Tedy kromě regionem omezených věcí, které uvádím v další sekci. Skrze širokou nabídku ciferníků (mnohé jsou parádně interaktivní), úprav položek v menu nebo i v horní roletce si můžete systém hodinek parádně přizpůsobit dle libosti. Moc se mí líbí malé detaily, které třeba v hodinkách od Huawei nebo TicWatch nejsou. Například zamykání obrazovky přiložením dlaně nebo prevence omylem snímaných dotyků při ponoření hodinek do vody. Samostatnou kapitolou je pak již zmíněné ovládání lunetou.

V telefonu můžete hodinkám nabídnout dvě partnerské aplikace. Jsou to Galaxy Wearable a Samsung Health. První jmenovaná je zodpovědná za obecné nastavení. Například ciferníků, zvuku, vibrací, displeje a tak dále. Spousta z těchto věcí se dá ovšem nastavit i přímo v hodinkách. Galaxy Wearable je užitečná hlavně pro výběr aktivních notifikací z konkrétních aplikací a také pohodlnější instalaci dodatečných nástrojů do hodinek skrze Galaxy Store. Nabídka je obrovská, mnohem větší než třeba u WearOS. Hry, novinové čtečky, speciální sportovní pomocníci, prohlížeče, pracovní nástroje…je toho opravdu spousta. Už v základu například mají Samsung Galaxy Watch3 aplikaci Microsoft Outlook nebo funkci pro posouvání snímků v prezentacích.