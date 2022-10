Na hodinky Google Pixel Watch čekali někteří fanoušci dlouhé roky. O tomto produktu se začalo hovořit již v roce 2019, tedy pro srovnání v době, kdy byly na trhu hodinky jako Galaxy Watch Active2, TicWatch Pro, nebo Apple Watch 5. O tři roky později je americký gigant konečně ukázal. Očekávání jsou samozřejmě extrémně vysoká. Všichni tak nějak čekají, že Pixel Watch vezmou útokem to nejlepší, co je na trhu k dispozici. Jenže tak tomu ve skutečnosti není a argument, že jde o první pokus Googlu je totálně mimo z několika důvodů. Možná jsme v úvodu prozradili více, než jsme původně chtěli, ale snad vás to přimělo k tomu, abyste si naše myšlenky vyslechli až do konce. Pojďme se tedy pustit do recenze hodinek Google Pixel Watch.

Google na rozdíl od konkurentů jako Apple či Samsung vsadil na krabičku ve tvaru krychle, ve které se kromě hodinek nachází také náhradní řemínek, nabíjecí kabel a několik brožurek. Ničím jiným vás nepřekvapí. Pokud budete chtít jiný řemínek, tučně si za něj připlatíte.

Kvalita zpracování, vzhled a displej

Pokud se něco Googlu nedá upřít, je to design. Někomu se může zdát, že jsou hodinky příliš tlusté a nepříliš nápadné, naživo ale působí hodinky lépe, než na fotografiích. Když jsme si je poprvé prohlíželi v zahraničních recenzích, úplně jsme jim na chuť nepřišli. Jakmile nám ale dorazily a poprvé jsme si je nasadili na ruku, úplně jsme změnili názor. Když se Google poprvé pochlubil s rendery, na kterých byly vidět ty obří rámečky okolo displeje, tušili jsme, že to bude katastrofa.

Ve skutečnosti to ale není tak špatné a díky přítomnosti AMOLED displeje a faktu, že je uživatelské rozhraní zabarveno do černa si toho pravděpodobně ani nevšimnete. Zvlášť když je budete nosit na ruce a nebudete je pozorovat z jiných úhlů. Když už je řeč o displeji, díváme se na 1,2palcový panel s rozlišením 450 x 450 pixelů a maximální svítivostí 1000 nitů. Na něj nemůžeme říct ve skutečnosti křivého slova a kromě vysokého jasu ceníme také dobrou odezvu na dotyk, samozřejmě na poměry chytrých hodinek.

Pokrývá jej ochranné sklo Gorilla Glass 5, což není zárukou nejvyšší odolnosti. Kvůli tomu, že je displej přímo vystaven potenciálně nebezpečným situacím a nemá okolo sebe žádný rámeček bychom se báli, že se po čase poškrábou, nebo dokonce prasknou, jak se to ostatně pár lidem stalo. Po přibližně dvoutýdenním používání na nich ale nespatřujeme žádné známky opotřebení. Zapomenout nesmíme ani na otočnou korunku, která má naprosto skvělou haptickou odezvu, která se může vyrovnat i Apple Watch. Ty považujeme v této kategorii za naprostou špičku.



Systém Wear OS a čipset

Ať vám design sedí či nikoliv, nejvíce jsme se těšili na to, jak si Google poradí se softwarem. Na Pixel Watch totiž běží systém Wear OS 3.5, který doposud využívají pouze hodinky od Samsungu a nově také Fossil Gen 6. Co se týče prostředí jako takového, to konečně oproti předchozím verzím Wear OS vypadá jako z roku 2022, jsou zde jasné prvky jazyka Material You a řekli bychom, že je i o něco přehlednější. Rozhodně jde o nejotevřenější systém, na který jste schopni dostat většinu aplikací, které máte v mobilu.

Jmenovitě jde třeba o YouTube Music, Mapy Google, Google Keep, Google Fit, Peněženka Google, Spotify či Strava. Obchod Play jich ale nabízí desítky tisíc, což je vlastně dobře. K čemu jsou hodinky s otevřeným systémem, (že, Xiaomi?) když samotný obchod zeje prázdnotou. Google nabízí také celkem 19 ciferníků, což není tak vysoké číslo, jako u čínských konkurencí, na druhou stranu je vidět, že si s každým z nich americká společnost vyhrála a trochu nad tím celým přemýšlela. Všechny působí minimalisticky, ostatně jako celé hodinky a jsme přesvědčeni, že by si z nabídky každý vybral. Potěší také přítomnost aplikace Google Home, skrz kterou můžete ovládat svou chytrou domácnost a třeba tak rychle zhasnout žárovku bez toho, aniž byste museli sahat po mobilu.

Velmi dobře, až zázračně si Google poradil také s plynulostí a optimalizací. Pokud jste aktivní ve světě Wear OS, jistě vám neunikla informace o tom, že Pixel Watch pohání čipset Exynos 9110 v kombinaci s 2 GB RAM a 32GB úložištěm. Na tom by nebylo nic zvláštního, nebo ano? Ve skutečnosti je tento kousek čtyři roky starý a tikal třeba v Galaxy Watch Active2. V současnosti používají jihokorejské hodinky (dokonce už i ty loňské) moderní Exynos W920, který je nejen energeticky efektivnější, ale také mnohem výkonnější.

A to ani nemluvíme o tom, že mohl Google sáhnout po Snapdragonu W5, který Qualcomm právě pro Wear OS hodinky letos představil. V praxi to ale naštěstí (alespoň co se plynulosti týče) asi nepoznáte. V porovnání s Galaxy Watch5 Pro jsou Pixel Watch minimálně stejně plynulé a to i v náročných aplikacích, jako jsou třeba Mapy Google. Optimalizaci opravdu považujeme za zázrak, zub času se na čipsetu však projevil a to bohužel v dost klíčovém aspektu. Nutno na závěr podotknout, že Google přislíbil tři roky podpory, což je o rok méně, než nabízí Samsung.



Výdrž baterie je průšvih

Jak už asi sami tušíte z podnadpisu, výdrž skutečně není něčím, s čím by se mohly hodinky Pixel Watch chlubit. Ba naopak, měly by se pěkně stydět! Pokud na vás předchozí věty působily pozitivně, zde musíme nevybíravě Google zkritizovat. Pokud byste v budoucnu hledali náhodou návod na to, jak zprznit skvělý produkt, vezměte si k tomu inženýry americké společnosti a jmenovitě toho pána, který se rozhodl, že Exynos 9110 je vlastně ta správná volba. Nic jiného totiž za mizernou výdrž nemůže.

Někteří z vás možná pamatují, že u Galaxy Watch Active2 (se stejným čipem) se pohybovala výdrž okolo dvou dnů. Na to můžete v případě Pixel Watch rovnou zapomenout. Systém Wear OS je totiž obecně žravější než Tizen, a to ani nehovoříme o tom, že mají Pixel Watch ještě menší baterii, konkrétně jde o akumulátor s kapacitou 294 mAh. Americký gigant na své konferenci udal výdrž na 24 hodin. Už sama o sobě není taková výdrž žádným zázrakem, realita je ale ještě horší.

Na udávaných 24 hodin se dostanete v momentech, kdy budete hodinky využívat minimálně. Sem tam odpovíte na notifikaci, mrknete na čas, ušlé kroky a zaplatíte. Co ale v momentech, kdy je potřebujete opravdu použít? Co když potřebujete reagovat na zprávy, vyřizovat hovory, sem tam nějaká navigace, sportovní aktivita, nebo sledování spánku? Pak vám budou procenta baterie doslova mizet před očima a budete je muset dobíjet i dvakrát denně, což je naprosto šílené.

Při náročnějším používání zkrátka nemůžete dát hodinky ráno na nabíječku a myslet si, že vám s jistotou změří spánek, protože se prostě mohou před večerem snadno vybít. Stále přemýšlíme nad tím, jak mohl v dnešní době Google něco podobného vůbec dopustit. A to ani nechceme vědět, jak na tom budou za dva, tři roky používání a každodenního nabíjení. To je naštěstí docela rychlé. Z 0 na 50 % je dobijete asi za půl hodinky.



Fitbit, sportovní a zdravotní aktivity

Hodinky Google Pixel Watch se mohou pochlubit podobnou výbavou senzorů, jako je jejich konkurence a dokonce i něčím navíc. Třeba takové EKG rozhodně není standardem u každého. Samozřejmostí je měření srdečního tepu, stresu či spánku. Hodinky jsou schopny měřit jak lehký, tak i hluboký a REM fázi. Z nepochopitelných důvodů v době recenzování nelze s hodinkami měřit hladinu okysličení krve, přestože jsou vybaveny hardwarem, který by to měl zvládat. To je na takto drahý produkt trestuhodné. Zvlášť když to umí náramky za pár stovek. Je zřejmé, že firma spolupracovala na hodinkách s Fitbitem, který několik let vlastní, což se projevilo také v samotném používání. Kromě aplikace Watch totiž můžete hodinky spárovat s aplikací Fitbit, ve které můžete sledovat svůj spánek, fitness aktivity i zdravotní funkce.