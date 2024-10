Velký únik prozrazuje klíčové detaily o budoucnosti telefonů Google Pixel

Příští řada obdrží procesor Tensor G5, který může přinést výrazný nárůst výkonu

Za dva roky vyjde rodinka Pixel 11 s čipem Tensor G6, využije lepší 3nm proces

Není to tak dlouho, co Google uvedl na trh smartphony řady Pixel 9, a již nyní se dozvídáme důležité detaily týkající se jejích nástupců. Uznávaná insiderka Kamila Wojciechowska v článku publikovaném na serveru Android Authority přináší poznatky o procesorech telefonů Pixel 10 a Pixel 11, které by konečně mohly o něco více potěšit uživatele, jimž u kalifornských telefonů schází vysoká čísla v benchmarcích.

Konečně výrazný upgrade?

Už dlouho se proslýchá, že s rodinkou Pixel 10 přejde Google s ohledem na výrobu čipů od Samsungu k tchajwanské konkurenci. O procesor Tensor G5 s kódovým označením „laguna“ se má postarat kolos TSMC a údajně k tomu využije svou 3nm technologii N3E. S tou již mohou mít zkušenost majitelé novějších jablečných produktů – využívají ji totiž čipy Apple A18 Pro (obsažený v řadě iPhone 16) a M4.

S Tensorem G5 bychom se konečně mohli dočkat výraznějšího výkonnostního nárůstu. Aktuální čipset Tensor G4 je svým způsobem pouze vylepšenou verzí předešlého Tensoru G3 – ostatně to potvrzují i skoro shodná kódová označení „zuma“ a „zumapro“. Přechod ze 4nm procesu 4LPE jihokorejského kolosu Samsung by mohl zajistit o poznání vyšší hrubý výkon a ještě lepší energetickou efektivitu (i když výdrž baterie má opravdu solidní i současný Pixel 9 Pro XL).

Google Pixel 9 Pro XL

Co víme o Pixelu 11?

Pokud jste již nyní z nějakého důvodu rozhodnuti přeskočit řadu Pixel 10 a počkat si až na „jedenáctky“, zůstaňte s námi. Objevily se totiž i informace týkající se čipsetu Tensor G6, jenž bude pohánět právě telefony Pixel 11.

Podle serveru Android Authority rovněž využije 3nm proces, což rozporuje některým nedávným spekulacím o nasazení 2nm technologie. Přesto se však určitého zlepšení oproti Tensoru G5 dočkáme, neboť Tensor G6 prý použije modernější proces N3P.

Při zachování totožné frekvence může nabídnout o 7 % lepší efektivitu. Samotný takt se každopádně může zvednout o 5 %, aniž by to ovlivnilo jiné vlastnosti čipu. Plocha procesoru pak má potenciál zmenšit se o 4 %.

Jinými slovy: Zatímco Tensor G5 bude velice pravděpodobně představovat značný skok kupředu, Tensor G6 opět přinese spíše menší vylepšení.

Co od modelů Google Pixel 10 či Pixel 11 očekáváte vy?

Zdroj: Android Authority