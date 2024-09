Apple dnes oficiálně představil dlouze vyhlíženou řadu iPhone 16, zahrnuje čtyři modely

Levnější dvojice se svým designem vrací v čase, funkcemi jde ale znovu kupředu

Ceny všech modelů jsou stejné jako loni, v prodeji budou od 20. září

Největší den roku pro americký technologický kolos Apple je tady. Aktuálně nejhodnotnější společnost světa se sídlem v americkém Cupertinu dnes na tiskové konferenci Glowlite přinesla další generaci celosvětově populárních telefonů iPhone.

U všech modelů můžeme pozorovat změny v designu či konstrukci (někde větší, jinde menší), místy se dočkáváme příjemných překvapení, ale sem tam také zdrcujících zklamání. Pojďme si tedy společně představit letošní čtveřici skrytou pod souhrnným názvem iPhone 16, které jsou podle Tima Cooka (šéfa Applu) od základu vytvořené pro práci s Apple Intelligence.

Tabulka specifikací

Specifikace iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Materiály Boční rám z hliníku, skleněná záda Boční rám z hliníku, skleněná záda Titanový boční rám, skleněná záda Titanový boční rám, skleněná záda Čipset Apple A18 (vylepšený 3nm proces) Apple A18 (vylepšený 3nm proces) Apple A18 Pro Apple A18 Pro RAM 6 GB 6 GB 8 GB 8 GB Displej 6,1″ Retina OLED, 60 Hz, jas až 2000 nitů 6,7″ Retina OLED, 60 Hz, jas až 2000 nitů 6,3″ LTPO Retina OLED, 120 Hz, jas až 2000 nitů 6,9″ LTPO Retina OLED, 120 Hz, jas až 2000 nitů Hlavní fotoaparát 48Mpx, f/1,6 48Mpx, f/1,6 48Mpx, f/1,8 48Mpx, f/1,8 Ultraširoký fotoaparát 12Mpx, f/2.2 12Mpx, f/2.2 48Mpx, f/2.2 48Mpx, f/2.2 Teleobjektiv – – 12Mpx,f/2.8 5x optický zoom 12Mpx, f/2.8 5x optický zoom Baterie 3 561 mAh (až 22 hodin přehrávání videa) 4 006 mAh (až 27 hodin přehrávání videa) 3 355 mAh (až 33 hodin přehrávání videa) 4 676 mAh (až 27 hodin přehráváni videa) Konektor USB-C (2.0) USB-C (2.0) USB-C (3.0) USB-C (3.0) Technologie UWB Ano Ano Ano Ano Cena v ČR 23 990 Kč 26 990 Kč 29 990 Kč 35 990 Kč

iPhone 16 a iPhone 16 Plus

Navzdory veškerým spekulacím se označení základních dvou modelů nikterak nezměnilo. I v letošním roce se tak díváme na iPhone 16 a iPhone 16 Plus, který je zvětšenou verzí základního modelu. Něco typu iPhone 17 Slim může dorazit až za dalších 12 měsíců.

Už při pohledu na samotné telefony si ale všimneme drastické změny, která v mnohých může mírně evokovat jakýsi krok zpět. Nejvýraznější designový prvek obou telefonů, tedy kamerový ostrůvek umístěný na jejich zádech, tentokrát totiž nepřichází ve tvaru čtverce, nýbrž se vrací k vertikálně orientované pilulce. V praxi to tedy znamená, že jsou oba zadní fotoaparáty seřazené pod sebou a celý útvar zabírá podstatně méně místa. Blesk se přitom nachází mimo něj.

Změna může být jakýmsi pokusem o utišení fanoušků, kteří si stěžují na minimum designových inovací. Přece jenom, čtvercový modul pro zadní fotoaparáty Apple používal neustále od vydání iPhonu 11 (pokud nebereme v úvahu SE model). iPhone 16 a iPhone 16 Plus nás tak pomyslně vrací do dob tehdy revolučního iPhonu X.

Když se pak ale dále zaměříme na konstrukci, na první pohled si možná všimnete dalšího rozdílu. Ten sice není tak do očí bijící, avšak po funkční stránce telefonu představuje skvělý upgrade. I základní modely totiž letos přichází s programovatelným akčním tlačítkem nahrazujícím přepínač hlasitosti, jež debutovalo vloni s řadou iPhone 15 Pro. Na pravé straně se pak můžeme setkat s úplně novým tlačítkem na ovládání funkcí fotoaparátu (ať už jde o změnu přiblížení, přepínání mezi nastaveními nebo pořizování samotného snímku). Do konstrukce je zabudováno tak, aby z ní nevystupovalo.

iPhone 16 přichází v pěti krásných barvách. Kromě černé a bílé se můžete pokochat i tyrkysovou, růžovou nebo modro-fialovou variantou. Jak se vám líbí, nám můžete sdělit v Komunitě.

Od vzhledu a zpracování se přesouváme k displeji, který se v případě levnější dvojice velikostně nemění. iPhone 16 tedy zůstává u kompaktního 6,1palcového panelu, zatímco jeho rozměrnější bráška sází na 6,7palcovou obrazovku. Co se ale současně nenavýšilo, a dle nás to už doopravdy není dobře, je obnovovací frekvence. Na podzim roku 2024 se tak u prémiových telefonů opět setkáváme se 60 Hz. Technologii ProMotion by měla levnější dvojička přivítat až v příštím roce… pokud se tedy zase Apple nerozhodne jinak.

Displej nabízí stejný maximální jas jako loni, tedy 2 000 nitů, ale zato je chráněn ochranným sklem Ceramic Shield s novým složením, které je prý o 50 % silnější než první generace.

S ohledem na fotoaparáty se letos neseme na vlně zlepšení poněkud slabšího charakteru. iPhone 16 nepřináší vylepšení hlavního obrazového senzoru a sází pouze na mírný detail v podobě snížení clony ultra širokoúhlého objektivu. S hodnotou f/2,2 může zajistit lepší výsledky při nočním fotografování, prý totiž zachytí až 2,6x více světla. iPhone 16 zvládne nahrávat videa v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu s Dolby Vision HDR.

Když se pak zaměříme na výkon, zjistíme, že iPhone 16 a iPhone 16 Plus přichází s novým čipsetem Apple A18, vyrobený druhou generací 3nm procesu. „Sedmnáctku“ či A17 Pro tedy přeskakují a střemhlav se ženou k nové generaci, která kromě vyššího výkonu opět přináší i lepší energetickou efektivitu, jak tomu bývá obvykle.

Ve srovnání s čipsetem iPhonu 15 (A16 Bionic) se dočkáváme 30% zvýšení výkonu CPU a o 30 % nižší spotřeby. GPU se pak rovnou dočkává 40% výkonnostního nárůstu. S novým procesorem pak nová jablíčka podporují hardwarový ray-tracing a slibují až o 30 % vyšší trvalý výkon při hraní her. Specificky Apple zmiňoval podporu AAA titulů Resident Evil 7 Biohazard a Assassin’s Creed: Mirage.

iPhone 16 rovněž vítá podporu Wi-Fi 7 a prý se může těšit i na výrazně delší výdrž baterie. Apple klasicky nezmínil kapacity v mAh, avšak dříve se hovořilo o 3 561 mAh, respektive 4 006 mAh.

S iPhonem 16 se také dočkáváme velké proměny hlasové asistentky Siri. V hlasové komunikaci bude stylem naslouchání i odpověďmi více připomínat člověka. A když náhodou nebudete moct psát, půjde s umělou inteligencí chatovat prostřednictvím zpráv. Bezplatná sada funkcí Apple Intelligence dále například pomůže určovat prioritu v přijatých oznámeních, aby vám důležité notifikace nezapadly mezi tunu zbytečností. Jen škoda, že ji v EU pravděpodobně hned tak neuvidíme…

Ceny v České republice i Spojených státech zůstávají úplně stejné jako v předešlém roce. Vypadá to tedy s nimi následovně:

Model 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 16 23 990 Kč 26 990 Kč 32 990 Kč – iPhone 16 Plus 26 990 Kč 29 990 Kč 35 990 Kč – iPhone 16 Pro 29 990 Kč 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč iPhone 16 Pro Max – 35 990 Kč 41 990 Kč 47 990 Kč Klíčové novinky iPhone 16: Nový čipset Apple A18

Po letech odlišný design (podobný iPhonu X)

Akční tlačítko z loňských Pro modelů

Tlačítko na ovládání fotoaparátu

Delší výdrž baterie

Lepší ultra širokoúhlá kamera

Podpora Wi-Fi 7

iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max

Uživatele dychtící po té nejprémiovější výbavě opět nadchne dvojice iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Když ji uvidíte na obrázku, pravděpodobně si ničeho extra zvláštního nevšimnete – tedy kromě již zmíněné „mechanické spouště“, které se dražší modely pochopitelně nevyhnuly. Kamerový modul zůstává na svém místě a umístěním jednotlivých fotoaparátů nebo svým vlastním tvarem nikterak nepřekvapí. Zkrátka je stejný jako loni.

Zatímco vloni přišel jablečný gigant s titanem, v tomto roce se konstrukce žádné proměny nedočkává. Apple tedy opět přináší titan třídy 5 a skleněná záda.

Co se však tentokrát výrazně změnilo, jsou rozměry. Nové iPhony 16 Pro lze prostě a jednoduše označit za macky. Úhlopříčka displeje standardního modelu nyní měří 6,3″ namísto původních 6,1″, dražší varianta Pro Max pak dokonce posunula hranici až na 6,9″ z někdejších 6,7″. Sedmipalcovým telefonům se tedy evidentně nevyhneme…

I v letošním roce Apple zapracoval na zúžení rámečků kolem obrazovky, což potěší snad každého. Podpora ProMotion a Always-on není ničím jiným než samozřejmostí.

Na poli fotoaparátů jsou věci zajímavější. Rozlišení ani clona hlavní kamery se sice nemění, ale ultra širokoúhlá kamera přešla k lepšímu 48Mpx senzoru. Základní iPhone 16 Pro navíc dostává teleobjektiv s technologií Tetraprism, který byl exkluzivní pro loňský model Pro Max. Spolu s iPhonem 16 Pro Max tedy nabídne 5násobný optický zoom. Videa je nyní možné nahrávat v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu. Lze toho využít i pro vytvoření zpomaleného záběru, a zda tak chcete učinit, se můžete rozhodnout až po samotném dotočení videa.

iPhone 16 Pro se rozhodl podpořit i milovníky hudby. Apple zmiňuje integrované mikrofony studiové kvality a představuje vícero chytrých funkcí pro nahrávání zvuku. Umožňuje vám například přehrání hudby prostřednictvím reproduktorů telefonu a vytvoření záznamu vašeho hlasu, aniž by šel instrumentální doprovod slyšet.

Co se týče vnitřku, iPhone 16 Pro je poháněn procesorem Apple A18 Pro. Má 16jádrové NPU pro práci s umělou inteligencí, 6jádové GPU s 20% výkonnostním nárůstem a 6jádrové CPU, které však láká na pouze 15% posun v rychlosti oproti A17 Pro. I tak se ale jedná o nejrychlejší CPU pro chytré telefony. Za zmínku rozhodně stojí dvojnásobná rychlost zpracování videa nebo dvakrát větší síla pro ray-tracing, opět ve srovnání s předchůdcem.

Varianta Pro Max se zároveň může pochlubit tou nejdelší výdrží, jaká kdy byla u jablečných mobilů k vidění.

iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max začínají v Česku na stejných částkách jako loni. Bavíme se tedy o 29 990 Kč a 35 990 Kč. V prodeji budou oficiálně od 20. září.

Klíčové novinky iPhone 16 Pro:

Zvětšení obou modelů (Pro na 6,3″, Pro Max na 6,9″)

Nový čipset Apple A18 Pro

Podstatně lepší 48Mpx ultra širokoúhlá kamera

Teleobjektiv s 5x optickým zoomem pro menší Pro model

Možnost nahrávat ve 4K při 120 FPS

Studiové mikrofony

Delší výdrž baterie

Článek budeme postupně aktualizovat

Přináší podle vás řada iPhone 16 zajímavá vylepšení?

Zdroj: Apple