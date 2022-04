Samsung Galaxy S22 recenze: téměř bezchybná kompaktní vlajka

Společnost Samsung představila na své tradiční únorové akci Galaxy Unpacked vlajkovou řadu Galaxy S22. Na Ultra verzi, které jsme dali přednost hned z několika důvodů si můžete přečíst recenzi u nás na webu, ovšem základní varianta se nám do rukou dostala přibližně před třemi týdny.

Telefon se snaží se svou cenou 21 990 Kč konkurovat nejen modelům jako realme GT2 Pro, nebo Xiaomi 12, ale nepochybně také iPhonům. Už dlouho jsme se totiž po konstrukční stránce nesetkali s telefonem, který by jablečné modely připomínal tolik, jako právě Galaxy S22. Zda byl tento pokus úspěšný se pokusíme zodpovědět v následujících odstavcích.

Obsah recenze Samsung Galaxy S22 5G

Obsah balení Samsung Galaxy S22 5G

Samsung se Applu nejednou vysmál za to, že Apple ke svým iPhonům už nějakou dobu nedodává nabíjecí adaptér a ujistil nás, že k jeho telefonům nabíječku dostanete. To se změnilo již s příchodem telefonů Galaxy S21 a řada Galaxy S22 na tom není jinak. V balení naleznete kromě mobilu také USB-C kabel, sponku na vysunutí SIM karty a brožurky. S pouzdrem, které třeba realme i Xiaomi ke svým mobilům dodávají nepočítejte.

Proč? Protože si to stejně Samsung, stejně jako Apple může dovolit. Silikonové pouzdro vám raději za dalších pár stovek prodá. Vypadá poměrně dobře a bytelně, ale je to neskutečný lapač prachu. Jakmile si dáte telefon do kapsy od džín, vytáhnete spolu s ním věci, které jste si mysleli, že v kapse vůbec nemáte. Zkrátka na pohled je pěkné a celkem dobře se drží, ale je děsně nepraktické. Právě z tohoto důvodu máme raději pouzdra kožená, která jsou sice o něco dražší, ale o poznání lépe použitelné v reálném světě. Ty mimochodem Samsung nabízí také.



Kvalita zpracování a vzhled

Po stránce konstrukce je Samsung Galaxy S22 asi tím nejlepším jihokorejským telefonem, který jsme kdy drželi v ruce. Důvodů je hned několik. Telefon je tvořen pouze z prémiových materiálů jako je kov (rámeček) a sklo (zadní strana), díky čemuž máte zkrátka pocit, že držíte prémiovku. Změny jsou zde oproti předchozí generaci spíše minoritní, jednou z těch nejvýraznějších je barva modulu foťáků, která nyní koresponduje se zbytkem telefonu, což je trochu škoda. Loňský Galaxy S21 ve fialové se zlatým modulem totiž vypadá dodnes velmi dobře.

Ale jinak jde o velice dobrou a precizní práci. Pokud nás na telefonu něco překvapilo, jsou to bezpochyby rozměry, které činí 146 x 70,6 x 7,6 mm. Po stránce velikosti je telefon srovnatelný s telefony jako Google Pixel 4, Asus ZenFone 8 nebo..ano, hádáte správně iPhone 13. Pokud se někdo odvážil v minulosti o jakémkoliv Android telefonu tvrdit, že jde vlastně iPhone s Androidem, u Galaxy S22 to platí dvojnásob. Telefon je příjemně kompaktní a dá se bez větších potíží ovládat i jednou rukou.

Podobných telefonů je dnes jako šafránu a jsme moc rádi, že Samsung sebral odvahu a udělal vlastně kompaktní vlajku, ačkoliv si nejsme jistí, že to byl původní záměr. Na spodní straně se nachází samozřejmě USB-C konektor a jeden ze dvou hlasitých reproduktorů. Ty hrají mimochodem velice slušně a jsou lepší než třeba u realme GT2 Pro nebo Xiaomi 11T Pro.



Kvalita displeje

Displej je kromě těla další věcí, která nás na telefonu hrozně baví. Na papíře nepřekvapí. Jde o 6,1palcový Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 2340 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a 240Hz vzorkovací frekvencí. Oproti realme GT2 Pro, který jsme testovali před pár týdny je znát, že displej reaguje na dotyk o něco pomaleji, ale to si vyloženě vymýšlíme. Pokud nejste zvyklí na vyloženě herní mobil, nemáte šanci to poznat a jinak je displej responzivní, čemuž dopomáhá i vyšší obnovovací frekvence.

Maximální jas činí 1300 nitů, díky čemuž je jasně čitelný i v momentech, kdy vám do obličeje praží slunce. Samozřejmostí je pak podpora Always-On a o ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass Victus+. Jednu věc jsme si schválně nechali až na konec a to rámečky. Jsou totiž na poměry rovných displejů poměrně tenké, ale také symetrické. Ostatní výrobci (až na Google, který je má symetrické už několik let) by si ze Samsungu mohli vzít v tomto ohledu příklad.

Podle čistě našeho názoru neexistuje v mobilním průmyslu nic nevkusnějšího, než tlustá brada u telefonů, což ale asi víte, pokud nějakou dobu čtete naše texty. Na druhou stranu chápeme, že pokud je na to někdo zvyklý, nepřijde mu to divné. Málem bychom zapomněli na čtečku otisků prstů, která funguje extrémně rychle. Prst stačí přiložit doslova na setinu vteřiny a ve většině případů se dočkáte okamžité odemknutí.



Hardware a výkon

Pod kapotou telefonu Samsung Galaxy S22 tiká čipset Exynos 2200 v kombinaci s 8 GB RAM. Právě tato verze se prodává v dalších evropských zemích, ale třeba v USA si koupíte verzi pouze se Snapdragonem 8 Gen1. Rozdíly dávno nejsou tak markantní, čipset je víceméně srovnatelný s těmi dalšími. Zda má ten či onen o 20 bodů v Geekbench je nám upřímně jedno. Hrubý výkon jsme kromě něj otestovali také v nejnáročnějších titulech, mezi které patří třeba Genshin Impact, Call of Duty Mobile či Black Desert Mobile.

Zřejmě vás nepřekvapí, že všechny hry běží na vysoké snímky i po nastavení vysokých detailů, tak jak to u telefonů podobné cenové kategorie chodí. Telefon se ale v některých případech začne až nepříjemně zahřívat a to mu není třeba nakládat v podobě benchmarků či her. Stačí delší focení, točení videa nebo přepínání mezi několika aplikacemi během kratšího časového úseku.

Dá se očekávat, že bude tento problém Samsung postupně řešit v některých aktualizacích, ale to by přece tak velký výrobce měl mít vyřešené hned. Asi by to neměl být důvod, proč byste si telefon neměli koupit, ale je důležité to vědět. Potěší ale rozhodně haptická odezva, která je oproti loňským vlajkám přepracovaná. Je citlivější, ale o něco slabší, což nám osobně nevadí.



Prostředí One UI

Spolu s čipsetem a výkonem navážeme na prostředí One UI 4.1, které je postavené na systému Android 12. Ještě předtím, co nadstavba umí a neumí musíme upozornit na jednu věc. Když jsme telefon poprvé vybalili z krabičky a nastavili jej, používali jsme jej několik dní a oproti realme GT2 Pro, které jsme testovali před ním nám přišel zážitek z používání o poznání horší. Telefon se zasekával, trhané animace byly na denním pořádku, stejně tak jako třeba vyskakování klávesnice, které trvalo zkrátka příliš dlouho.

A to ani nemluvíme o výdrži baterie. Bez jakékoliv nadsázky můžeme říct, že Redmi Note 11, což je telefon v úplně jiné cenové kategorii byl neporovnatelně plynulejší. Bylo to pro nás obrovské zklamání. Jenže po nějaké době přišla aktualizace a my jsme se modlili, aby většinu z těchto problémů vyřešila a naštěstí je tomu tak. Telefon je nyní plynulý, trhané animace jsou vidět jen minimálně a dokonce i výdrž se zlepšila.

Na jednu stranu tedy chválíme rychlou reakci, na druhé straně se ale ptáme, proč to sakra nebylo vyřešeno hned? Trochu nám přijde, že si Samsung dělá ze zákazníků pokusné králíky, ale to je na delší povídání. Co se týče samotného systému, ten se podle nás povedl. Líbí se nám skutečnost, že Samsung na rozdíl od jiných výrobců neignoruje funkce jako Dynamic Color, která přizpůsobí barvu vaší tapety zbytku systému a zaujaly nás rovněž nové widgety, jako třeba Počasí. Počítat můžeme také s vylepšenou správou soukromí a zabezpečení nebo několika přepracovanými aplikacemi, včetně Fotoaparátu.



Výdrž baterie

Samsung se uchýlil ke snížení kapacity baterie oproti Galaxy S21. Nyní disponuje kapacitou 3700mAh, což je zřejmě také důsledek celkového zmenšení telefonu. Jak jsme naznačili v sekci o systému, ze začátku byla výdrž příšerná. V současné době jde spíše o podprůměr, se kterým jste ale schopni vydržet celý den. Náš modelový test vypadal asi tak, že jsme vstali v 8:30 a následně na telefonu vykonávali nejrůznější úkony jako vyřizování e-mailů, chatování nebo občasné procházení sociálních sítí, přičemž ve 21:00 nám zbývalo asi 25 % kapacity.

Asi tedy chápete, že pokud hledáte mobil se skvělou výdrží, rovnou se poohlédněte jinde. Nepotěší ani 25W nabíjení, což je na vlajku prostě málo. Kdyby telefon vydržel déle, asi bychom byli ochotní to přehlédnout, ale když nám telefon vydrží sotva den a ještě k tomu trvá jeho plné dobití přes hodinu, musíme to zmínit. Nebo tu prostě mělo být rychlejší nabíjení, díky kterému bychom byli schopni mobil za 10 minut dobít třeba o 35 %, což rozhodně není nemožné. Dokazují to výrobci jako Xiaomi, Oppo či realme.



Fotoaparát

Samsung se rozhodl mezigeneračně vyměnit hned dva ze tří snímačů. Nově zde nalezneme 50Mpx hlavní objektiv s OIS, Dual Pixel PDAF a světelností f/1,8. Ten fotí velice dobře a bezpochyby jde o jeden z nejlepších fotomobilů vůbec. Fotky mají velké množství detailů, jsou přiměřeně ostré a hlavně vypadají přirozeně, s čímž jsme měli u Samsung mobilů občas problém. Žádná přehnaná saturace barev se zde nekoná a snímač je schopen vyfotit scénu velice věrným způsobem. To nás možná až překvapilo.

Nový je také teleobjektiv, který se chlubí rozlišením 10Mpx, světelností f/2,4, PDAF a OIS. Umí 3x optický zoom, což se v mnoha případech může hodit, ale k zahození není ani softwarové přiblížení, které má Samsung dobře zvládnuté z jiných telefonů. I 10x přiblížená scéna je použitelná a vidíte na ní třeba text. Navíc není barevné nastavení nijak závratně odlišné od hlavního snímače, což kvitujeme. Stejně je to i u 12Mpx ultraširokého snímače, který má průměrný záběr 120 stupňů a fotí také velice obstojně. Dokonce bychom řekli, že jde o jeden z nejlepších ultraširokých foťáků, co se týče ostrosti a detailů.

Noční režim patří k tomu nejlepšímu na trhu, scénu dokáže pěkně prosvětlit, ale nedělá z ní den, jako tomu je v některých případech u jiných výrobců. Překvapila nás také kvalita videa, které lze mimochodem natáčet v až 8K rozlišení.



Cena a dostupnost

Samsung Galaxy S22 5G lze zakoupit na většině českých e-shopů a to za cenu 21 999 Kč v případě 128GB verze. Pokud byste měli zájem o 256 GB, připlatíte si tisícovku, což lze doporučit snad každému, kdo není nutně závislý jen na cloudu. Rozdíl je totiž v tomto případě zanedbatelný a místa není nikdy dost.



Závěrečné zhodnocení

Samsung Galaxy S22 5G se tváří je na první pohled poměrně tuctový a nenápadný mobil, ale skrývá se za ním mnohem víc. Menší rozměry rozhodně oceníte. Nutně to nemusí znamenat, že telefon je určený pro uživatele, kteří své zařízení využívají střídmě. Tohle není iPhone SE. Stále se bavíme o 6,1palcovém displeji, který je vhodný klidně na večerní sledování Netflixu v posteli. Přestože nás Samsung některými kroky vyloženě naštval, (teď narážíme především na software) nakonec se mu podařilo si nás získat.

Kompaktní mobil, skvělé foťáky, parádní displej se symetrickými rámečky, dostatek výkonu a do toho poměrně sympatická cena. Co víc si můžeme přát? No, snad jen aby se nezahříval a lepší výdrž baterie. Jinak mu ale v tuto chvíli v podstatě není co vytknout.

Klady + parádní AMOLED panel se 120Hz frekvencí

+ extrémně rychlá čtečka otisků prstů

+ dobrý výkon

+ všechny tři fotoaparáty produkují skvělé snímky

+ čtyřletá softwarová podpora

+ přiměřená cena

+ kompaktní rozměry i kvalita zpracování

Zápory – horší výdrž baterie

– pomalejší nabíjení

– občasné přehřívání

Jaký máte názor na Samsung Galaxy S22 5G?