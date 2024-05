Zájem o produkty chytré domácnosti roste

IKEA nabízí hromadu inteligentních zařízení

Najdeme mezi nimi čističku vzduchu, LED pásek či rolety

Z chytré domácnosti se v průběhu let stalo čím dál důležitější téma. Produktů, o kterých byste možná ani neřekli, že se dají ovládat mobilem, najdete napříč e-shopy hromadu. Do segmentu smart home už dávno pronikla také IKEA, která prodává přes stovku inteligentních zařízení. Pojďme se tedy společně podívat na ty nejzajímavější z nich.

Obsah článku

Ještě než začneme… (hub Dirigera)

Pokud si plánujete v IKEA nakoupit více než jeden produkt chytré domácnosti, je současně dobré zvážit pořízení řídicí jednotky (hubu) DIRIGERA. Jak poznamenává sám výrobce, zařízení funguje v podstatě jako srdce vašeho smart home systému. Za pomoci hubu DIRIGERA můžete všechny inteligentní hračičky vzájemně propojit a ovládat je prostřednictvím mobilní aplikace IKEA Home smart.

Dostat se tak lze k mnohem komplexnějším způsobům interakce s jednotlivými spotřebiči – bez centrální jednotky byste si například nemohli vytvořit scény, s nimiž se odehraje vícero akcí (spuštění hudby, zatáhnutí žaluzií, rozsvícení světla atp.) v jeden moment, a to buď po stisknutí tlačítka, nebo na základě předem nastaveného plánu.

Chytré žaluzie

Představte si svět, ve kterém si můžete naplánovat, aby se žaluzie ve vašem obýváku vysunuly nebo zatáhly v konkrétní čas… Proč si to ale pouze představovat, když existují chytré rolety?

Chytrá roleta PRAKTLYSING

PRAKTLYSING je jediným modelem rolety ze současného sortimentu IKEA, který částečně propouští denní světlo a místnost vám tak nezatmaví kompletně. K dispozici je v pěti různých verzích, lišících se velikostí (nejmenší má rozměry 60 x 195 cm, největší 140 x 195 cm). Ačkoliv se dá ovládat i chytrým telefonem, máte-li k dispozici řídicí jednotku, součástí balení je dálkový ovladač.

Chytrá roleta FYRTUR

Na rozdíl od varianty PRAKTLYSING je FYRTUR přímo propagován jako roleta, jejímž hlavním účelem je blokovat veškeré světlo zvenčí a zcela zatemnit místnost. Opět je k dostání v pěti různých verzích, jejichž cena ale podstatně vzrostla.

Chytrá roleta TREDANSEN

Jakousi zlatou střední cestu představuje roleta TREDANSEN, která je i tentokrát označovaná jako zatemňovací. Variant lišících se velikostí je znovu k dostání pět, přičemž cena té nejlevnější činí necelé 3 000 Kč. Chcete-li si v pokoji čas od času udělat tmu, ale nechcete zbytečně připlácet, pak se TREDANSEN zdá být ideálním modelem pro vás.

Chytré osvětlení

Chytrá LED žárovka TRÅDFRI

S velmi pěknou cenou se v Česku relativně nově prodává chytrá žárovka TRÅDFRI, která je ve verzi s 806 lumeny a paticí E14 k dostání za něco přes dvě stovky. Kromě toho, že dokáže svítit bíle, přičemž si můžete měnit teplotu, dokáže pracovat také s RGB barvami. Spektrum je nicméně omezené pouze na několik konkrétních odstínů, mezi nimiž však najdete třeba modrou, růžovou nebo oranžovou.

Chytrý LED panel JETSTRÖM

Není to tak dlouho, co IKEA do Česka přinesla nástěnný a stropní LED panel JETSTRÖM. První zmíněný je nabízen ve verzi 30×30 cm a dokáže měnit barvy, ten druhý se pak dá pořídit ve dvou různých variantách (60×60 cm, 100×40 cm), avšak u obou z nich si můžete nastavit pouze odstín bílé. V souvislosti se životností LED žárovek výrobce hovoří o přibližně 25 000 hodinách.

Chytrá stojací LED lampa PILSKOTT

Inteligentní designovka, kterou si můžete postavit vedle pohovky a nechat si s ní osvítit perimetr. Lampa má moderní grafický tvar s černým zevnějškem a svítí díky ohnutému LED pásku, který je možné stmívat dálkovým ovladačem (prodává se samostatně za 169 korun).

Chytré kuchyňské osvětlení MITTLED

Připravujete v kuchyni lahodný pokrm za tmy? Pak je rozhodně vhodné mít k dispozici světlo nad kuchyňskou linkou. IKEA jedno takové prodává a má délku 40 cm, 60 cm nebo 80 cm. Světlo nedokáže měnit barvy a stejně tak ani teplotu bílé barvy – ta v základu činí 2 700 K a jde tak o teplejší odstín.

Chytrý LED pásek ORMANÄS

Jednou z mnoha novinek letošního roku je chytrý LED pásek ORMANÄS, který je čtyři metry dlouhý a dokáže měnit barvy podle toho, jak je nastavíte. Hodí se jej namontovat nad skříňky, televizi nebo třeba pod pohovku, ale fantazii se v podstatě meze nekladou. Dálkový ovladač se prodává zvlášť, ale opět platí, že pokud disponujete hubem, můžete pásek ovládat prostřednictvím aplikace.

Wi-Fi reproduktory

Součástí chytré domácnosti pochopitelně mohou být i reproduktory, pokud jsou na to dostatečně inteligentní. IKEA prodává několik zajímavých kousků, avšak musíme ji pokárat za neskutečně matoucí označení – pojmenovat všechny produkty kategorie „SYMFONISK“ za nás není dvakrát moudré…

Policový reproduktor s Wi-Fi

Tuhle hračku můžete umístit jak vodorovně, tak svisle, a jak už napovídá její název, nejlépe se bude vyjímat na poličkách (samozřejmě vám ale nikdo nezakazuje ji umístit kamkoliv jinam). Zařízení je výsledkem spolupráce mezi IKEA a Sonos a podporuje všechny hlavní streamovací platformy. Přenos hudby z aplikace Spotify do reproduktoru usnadňuje technologie Spotify Connect. Reproduktor samotný je vybaven ovládacími tlačítky, ale pakliže byste se ptali na možnost ovládání mobilem, musíme vás dopředu varovat: Reproduktor není součástí ekosystému IKEA Home smart a ovládá se prostřednictvím aplikace Sonos S2.

Lampa s Wi-Fi reproduktorem

Usínáte-li rádi v doprovodu hudby, pak bude lampa s Wi-Fi reproduktorem z IKEA skvělým doplňkem pro váš noční stolek. Zařízení poskytuje 180° zvuk a tentokrát jej lze integrovat do systému IKEA Home smart (pravděpodobně se to ale týká jen osvětlení, reproduktor by se měl znovu ovládat pomocí appky od společnosti Sonos). Lampička je k dostání ve čtyřech různých verzích, které kombinují bílou a černou barvu.

Stojací lampa s Wi-Fi reproduktorem

Pokud se vám koncept lampy s reproduktorem líbí, ale zdá se vám smysluplnější umístit si zařízení třeba do obýváku vedle gauče, nabízí IKEA také stojací provedení, vybavené bambusovým stínidlem. Žárovku si však k němu musíte dokoupit sami.

Bonusy

Senzor kvality vzduchu VINDSTYRKA

Senzor kvality vzduchu, který je v podstatě takovým chytrým kvádrem s displejem, byste v sortimentu IKEA na základě předešlých tipů asi úplně nečekali. My sami jsme tento zajímavý produkty kdysi testovali a ocenili jsme jeho kvlaitní zpracování a přesné měření teplot i vlhkosti se senzorem značky Sensirion. Dále VINDSTYRKA dokáže zaznamenávat koncentraci PM2.5 (částice ve vzduchu s průměrem menším než 2,5 mikrometru) nebo hodnotu tVOC.

Čistička vzduchu STARKVIND

Mezi produkty chytré domácnosti jsou obecně oblíbené čističky vzduchu, populární jsou například ty od společnosti Xiaomi. IKEA má v nabídce čističku STARKVIND, která má zajímavou kulatou konstrukci a schopnost zvyšovat kvalitu vzduchu v prostoru s rozlohou až 20 metrů čtverečních. Filtr pevných částit je údajně optimalizován tak, aby odfiltroval zachytil přibližně 99,5 % menších částic ve vzduchu, jako jsou částice PM2,5, prach a pyl.

Chytrá zásuvka TRÅDFRI

Velice oblíbeným produktem v nabídce IKEA je bezdrátová zásuvka TRÅDFRI, díky níž můžete udělat chytré zařízení i z některých běžných spotřebičů. Jelikož ji po připojení k bráně lze ovládat chytrým telefonem, můžete na dálku spustit světla anebo zkontrolovat, že jste před odchodem z domu vypnuli kávovar.

Cena: 399 Kč (do 7. května ve slevě za 299 Kč)

Který produkt z nabídky IKEA vás zaujal nejvíc?