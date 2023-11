Ještě začátkem roku byl měřič kvality vzduchu IKEA Vindstyrka pouhou spekulací, ale už se poměrně dlouho prodává i na našem trhu. Jedná se o mnohem vychytanějšího nástupce původního modelu Vindriktning, který byl mezi smart home kutily extra populární, jelikož se dal integrovat skrz speciální desku do chytré domácnosti, přestože to v základu neuměl. Výhodou byl minimalistický a líbivý design s jedinou LED diodou indikující aktuální stav ovzduší a také cena, která dodnes činí 299 korun. Vindstyrka je sice o 700 korun dražší, ale přináší několik výhod.

Vindstyrka je obyčejná krabička, která zapadne kamkoliv

Tou první je bezesporu displej. Díváme se na poměrně jednoduchý, ale plně dostačující panel zobrazující všechny podstatné informace. O nich ale až později. Na horní straně se nachází dvojice tlačítek, to menší slouží k propojení s bránou DIRIGERA, druhým si můžete displej rozsvítit, což se hodí především večer. Ještě zmíním, že displej není dotykový, což nevadí, protože neumí zobrazit žádné jiné akce ani po spárování s telefonem.

Zadní strana má hromadu malých otvorů pro nasávání vzduchu, ve spodní části je jediný port, naštěstí je typu USB-C. To je důležité především proto, že se Vindstyrka nedodává s nabíjecím adaptérem, takže můžete použít ten, který už máte doma, nebo si ho za pár korun dokoupit. Jinak se ale díváme na nenápadnou bílou kostku, kterou schováte všude – v ložnici, obýváku, kuchyni, koupelně nebo na chodbě. Navíc drží díky pogumovaným drážkám na takřka jakémkoliv povrchu a navíc si nepoškrábete nábytek.



Střeva se zdají být prémiová..

V krátkosti zůstaneme u technických specifikací, respektive jedné, která mě docela zaujala. Několik kutilů totiž švédský měřič kvality vzduchu rozebralo a zjistilo se, že IKEA ve “Vindstyrce” používá senzor značky Sensirion (model SEN54), který se samostatně prodává za cenu přesahující 700 korun. Jasně, velkoobchodní cenu bude mít výrobce určitě nižší, ale i tak je rozhodně sympatické, že se zde použil kvalitní kus techniky, a ne nějaký bazmek za pár desetikorun z Číny.

Co všechno měří IKEA Vindstyrka?

Pomalu se dostáváme k důvodu, proč o něčem jako IKEA Vindstyrka vůbec přemýšlet a sdělíme si nějaké důvody, proč za to ta tisícovka stojí. V první řadě je to měření teploty a vlhkosti vzduchu, které se zdá být docela přesné. Doma mám rovněž Aqara Temperature and Humidity Sensor T1, přičemž teplotu ukazovaly oba dva snímače vždy shodně (kontroloval jsem vždy alespoň 3x denně), ve vlhkosti se čísla někdy trochu lišila, ale bavíme se odchylce maximálně 2 %, ale kvůli kvalitnějšímu Sensirion senzoru bych více věřil švédské kostičce.

Teplota vzduchu

Teplota vzduchu je asi každému zcela jasná a netřeba ji nikterak dlouze rozebírat. Jen zmíním, že je důležitá hned z několika důvodů. Pokud budete mít v místnosti horko, pravděpodobně se budete cítit unavení a zároveň pobytem v horku dehydratujete tělo. V tuzemsku se ale bavíme o extrémech, které v domácnostech naštěstí nejsou příliš časté a hlavně každý má své individuální preference. Obecně ale platí, že optimální teplota pro většinu domácností je někde mezi 19 a 22 stupni Celsia.

Vlhkost vzduchu

Ještě důležitější než teplota je vlhkost vzduchu. Ideální vlhkost vzduchu v létě je od 40 do 55 %, v zimě od 45 do 60 %, obecně však platí, že když budete držet rozmezí 35 – 60 %, neuděláte nic špatně. Vyšší vlhkost pak může způsobit růst plísní, navíc mají tento vzduch rádi i roztoči, pro alergiky (mezi které patřím) nic příjemného, pochopitelně vám mohou v extrémních případech vlhnout i zdi, strop, nábytek, peřiny, polštáře. Takový vzduch si navíc nerozumí moc dobře s elektronikou a je jedno zda se bavíme o televizi, počítači či dalších zařízeních. Příliš nízká vlhkost pak vadí především lidem trpící na astma a alergie, navíc může suchý vzduch způsobit suchou pokožku, podráždění očí či bolest v krku.

Koncentraci PM 2.5

Koncentrace PM 2.5 znázorňuje částice ve vzduchu, které mají průměr menší než 2,5 mikrometrů. PM je zkratka pro Particulate Matter, tedy tuhé částice. Ty jsou tak malé, že mohou proniknout do plic a krevního oběhu a způsobit zdravotní problémy. PM 2.5 může pocházet z různých zdrojů, včetně výfukových plynů z aut, průmyslových emisí, prachu, spalování dřeva a tedy třeba i z lesních požárů. Příkladů je ale mnohem více. Dlouhodobě vysoká koncentrace PM 2.5 je spojena s různými problémy, jako jsou onemocnění srdce, respirační problémy a může zvyšovat riziko předčasného úmrtí.

What does Air Pollution PM 2.5 do inside children’s body and brain? (English)

Vindstyrka zobrazuje koncentraci v μg/m3 velkým číslem v pravém horním rohu nebo v aplikaci. Pro orientaci může posloužit i stupnice (která je rovněž součástí zařízení i aplikace), kdy zelená značí hodnotu do 35 35μg/m3 žlutá do 120μg/m3 a červená nad 120μg/m3. Obecně platí, že by průměrná hodnota neměla přesáhnout 15 μg/m3, jak ostatně doporučuje i WHO.

tVOC

Poslední hodnotu, kterou senzor dokáže sdělit je tVOC (Total Volatile Organic Compounds), která avšak pouze ve formě šipek. Pokud ji budete mít doprava, je tato hodnota stabilní, šipka nahoru značí rostoucí a šipka dolů klesající. Bohužel nedostanete žádný konkrétní údaj, což je velká škoda. Zvlášť když je patrné, že ji senzor minimálně nějakým způsobem měří.



Funguje s bránou DIRIGERA, aplikace je skvělá

IKEA Vindstyrka funguje dobře i jako obyčejné hloupé ukazovátko, ale ta pravá zábava přichází až po propojení s chytrou domácností. Bohužel budete potřebovat bránu DIRIGERA, která se prodává samostatně za 1 490 korun, umí totiž pouze Zigbee, nemá Wi-Fi ani Bluetooth (respektive Bluetooth nefunguje). Propojení je ale otázkou několika málo minut a doporučím jej i začátečníkům, především díky skvělé mobilní aplikaci IKEA Home smart. Je jednoduchá na pochopení, bez reklam (což u některých čínských výrobců není samozřejmost) a maximálně dobře odladěná.

Na domovské obrazovce vidíte své místnosti, případně vám mohou čidla a další gadgety zobrazovat užitečné informace, třeba zrovna teplotu. V prostřední části se nachází Scény, takže si přímo v aplikaci lze vytvářet nejrůznější automatizace. Dovedu si představit, že v létě dokáže Vindstyrka skvěle fungovat třeba s chytrými roletami: Když je teplota vyšší než 23 stupňů, zatáhni je. Nebo samozřejmě s čističkou vzduchu, která se může po určité hodnotě sama spustit. Bohužel ale v tuto chvíli mám jen tyto dva produkty. Už teď ale vím, že jich pár ještě do konce roku přikoupím, takže vám případně přinesu další zkušenosti.

How to use VINDSTYRKA air quality sensor in your home

Kromě aplikace od švédského výrobce můžete používat také Apple HomeKit, Alexu či Google Home. Zde jsou ale možnosti poměrně omezené, například Google Home ukáže pouze aktuální teplotu.



Cena a dostupnost

Měřič kvality vzduchu IKEA Vindstyrka je k dispozici za cenu 999 Kč, koupíte ji přímo v obchodních domech IKEA, případně na e-shopu.



Závěr

IKEA Vindstyrka je velmi zajímavým a hlavně kvalitním produktem, který z mého pohledu stojí za investici v případě, že řešíte zdraví obecně. Jeho pořízení však nedává smysl, pokud víte, že bude jen nečinně ležet na stole a zobrazovat hodnoty, se kterými neplánujete pracovat. V konečném důsledku je to pouze indikátor, takže jak ho využijete, záleží jen na vás. Přiměje vás k častějšímu větrání? Popřemýšlíte v případě vysoké koncentrace částic nad čističkou vzduchu? Dokážete ocenit propojení s telefonem a následné vytváření automatizací? Na to si už musíte odpovědět sami. Za mě jde ale o skvělého pomocníka, který vám může odhalit, proč se doma (nebo kdekoliv jinde) necítíte dobře.

Klady + kvalitní zpracování

+ podsvícený displej

+ USB-C konektor

+ přesné měření teplot i vlhkosti

+ dražší senzor Sensirion

+ povedená mobilní aplikace

Zápory – mohl by umět měřit i jiné PM částice

– použití v Google Home je omezené

– neukazuje konkrétní tVOC hodnoty

Hodnocení redakce: 90 / 100 %

Máte zkušenosti s chytrou domácností od IKEA?

