V IKEA se prodává další (a možná ještě lepší) chytrá roleta

Před několika dny jsme vás informovali o tom, že oblíbený nábytkářský gigant IKEA nabízí za zvýhodněnou cenu novou chytrou roletu jménem KADRILJ. Mít za cenu od 1 990 Kč možnost zatemňovat místnost dálkově telefonem, to je zajímavá možnost pro nejednoho nadšence do smart home řešení. Nicméně alespoň z hlediska kvality stínění by to šlo evidentně i lépe. Nedávno se v IKEA shopu objevila chytrá roleta FYRTUR, která má mimo jiné o něco lepší fyzické vlastnosti, pokud chcete v místnosti větší tmu.

V popisu této zatemňovací rolety přímo stojí, že je schopná v pokoji zajistit úplnou tmu. Berme to s rezervou, neboť budou vždy nějaké paprsky prosvítat kolem okrajů a nejde o model s boxem, ale třeba by vám takové řešení stačilo. Model FYRTUR se prodává ve třech rozměrech. Nejmenší 80 x 195 cm vyjde na 5 680 Kč, středně velký 100 x 195 cm stojí 6 380 Kč a za největší 120 x 195 cm si IKEA říká 6 680 Kč.

Cena to není úplně malá, nicméně součástí balení je také komunikační brána DIRIGERA. Jde o nový model rozbočovače, který bude zanedlouho podporovat nastupující protokol Matter. K dispozici je rovněž model s baterií. Pokud se vám nechce za roletu platit tolik peněz, můžete zkusit počkat na nějakou slevu. Jestliže ji objevíme, určitě se o ni podělíme.

Kolik smart prvků z IKEA doma už máte?