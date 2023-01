Zatahujte mobilem. V IKEA je v super akci chytrá roleta

Vybavujete postupně svou domácnost smart prvky a stále přemýšlíte, co dalšího by se dalo “ochytřit”? Nabízí se mimo jiné také zatmívání oken, k čemuž poslouží třeba chytrá roleta řízená dálkovým ovladačem či aplikací v mobilním telefonu. Nábytkářský gigant IKEA má nyní parádní akci na model KADRILJ, což je roleta s přesně těmito vlastnostmi. Oproti standardní ceně sleva dosahuje výše 42 %, což potvrzuje také Hlídač shopů.

Tento praktický smart prvek se vyrábí s šedou látkou a to hned v pěti rozměrech. Nejmenší rolety o velikosti 60 x 195 cm a 80 x 195 cm vyjdou na 1 990 Kč. V rozměru 100 x 195 cm je roleta o pětistovku dražší, verze o velikosti 120 x 195 cm vyjde na 2 990 Kč a největší varianta s rozměry 140 x 195 cm stojí v akci 3 290 Kč. Ceny platí od 15. prosince 2022 do 12. ledna 2023 nebo do vyprodání zásob.

Roleta je dodávána předem spárovaná s dálkovým ovládáním a opakovačem signálu, které jsou součástí balení. Pomocí brány TRÅDFRI a aplikace IKEA Home smart můžete ovládat bezdrátové rolety také z mobilu. Pro případ výměny za jiné IKEA rolety je dobré zmínit, že nástěnné konzole souhlasí s modely TRETUR a FYRTUR.

Kde by vám chytrá roleta nejvíc posloužila?