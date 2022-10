Přichází Matter 1.0: Chytré domácnosti všech značek, spojte se!

Blíží se vysněný okamžik fanoušků chytrých domácností. Connective Standards Alliance (CSA), dříve působící jako Zigbee Alliance, před pár hodinami oficiálně představila a spustila systém Matter 1.0, který je první vlaštovkou přinášející univerzální propojovací prostředí pro smart zařízení od různých výrobců. Díky novému standardu, na jehož používání se shodly mimo jiné i firmy jako Apple, Google, Samsung, Amazon nebo IKEA, se můžeme těšit na malý převrat ve smarthome odvětví.

“V podstatě to znamená, že jsou k dispozici všechny nástroje a postupy, aby značky – a nezapomeňte, že se jedná o více než 280 členských společností – dostaly na své krabice nálepku “works with Matter”, tyto krabice na pulty obchodů a, což je nejzajímavější, tyto krabice do vaší domácnosti, kde bude nastavení chytré domácnosti (proboha, doufejme) snazší než kdykoli předtím,” popisuje CSA v oznámení.

“Proces přidávání zařízení do vybraného ekosystému chytré domácnosti se bude mírně lišit v závislosti na tom, jaké nastavení používáte, ale klíčové je, že bude snadný a neomezený,” připomíná aliance s tím, že na 3. listopadu se chystá velká prezentace prvních produktů a služeb plně kompatibilních s prostředím Matter.

Která zařízení byste přes Matter rádi propojili?

Zdroj: ambient