IKEA v Česku prodává nové LED panely JESTTRÖM

Dvojice stropních svítidel podporuje ovládání mobilem

Lze měnit odstín jejich bílé barvy, vyzáří až 5 100 lumenů

Není to tak dlouho, co IKEA uvedla na tuzemský trh chytrý nástěnný LED panel, který se dá ovládat telefonem a umí měnit barvy. Spolu s ním se do Česka dostal také jeho větší a dražší sourozenec, který už tolik neslouží jako designový prvek a spíš plní funkci klasického stropního osvětlení. Chytré vlastnosti mu přesto nechybí.

Stropní světelný LED panel JETSTRÖM se prodává ve dvou verzích, které se od sebe liší především rozměry a cenou, rozdíly však nalezneme i v některých specifikacích. Varianta o velikosti 100 x 40 cm vyjde na necelé dva tisíce, kousek ve tvaru čtverce o 60centimetrové straně pak stojí o dvě stovky méně. Větší z dvojice dokáže vyzařovat až 5 100 lumenů, levnější model pouze 4 600 lumenů.

Mezi klíčové vlastnosti se řadí integrace do ekosystému chytré domácnosti IKEA Home smart, panel lze přitom ovládat prostřednictvím stejnojmenné mobilní aplikace. Produkt lze připojit také k hlasové asistentce Amazon Alexa nebo ke službám Google Home či Apple Home. V téhle cenové kategorii je dále samozřejmostí možnost nastavení teploty světla dle libosti, a to v rozmezí od 2 200 kelvinů (hřejivé světlo) do 4 000 kelvinů (studená bílá). V souvislosti se životností LED žárovek hovoří výrobce o 25 000 hodinách.

