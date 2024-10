Nejlepší Wi-Fi routery do 2000 Kč v roce 2024. Co dostanete, když si připlatíte?

V minulém článku jsme našli ty nejlepší routery, které se dají v roce 2024 koupit do 1000 Kč. Teď se podíváme na to, co můžeme dostat za dvojnásobek, tzn. do 2000 Kč. Za tyto peníze budeme už samozřejmě trvat na gigabitových portech. Ty využijeme například při přenosu větších objemů dat, přece jen přenos 10 vs 100 MB/s je velký rozdíl.

Z bezdrátových technologií bereme jako samozřejmost Wi-Fi 6. Ta přináší širší přenosové pásmo a vyšší rychlost ve srovnání s Wi-Fi 5. Jenže Wi-Fi 6 běží také na frekvenci 5 GHz, z hlediska rušení si nepomůžeme. Opravdu výrazně lepší Wi-Fi 6E, která využívá pásmo 6 GHz, v nabídce routerů do 2000 Kč bohužel zcela chybí. Pokud budete hledat router sami, dejte si pozor na to, že Wi-Fi 6 a 6E je často zaměňováno. Přitom z hlediska možností je rozdíl mezi Wi-Fi 6E a Wi-Fi 6 větší rozdíl, než mezi Wi-Fi 6 a Wi-Fi 5.

Xiaomi AX3200

Společnost Xiaomi je známá výrobky s výborným poměrem cena/výkon. Nejinak je to i v tomto případě. Tento router ani zdaleka nevyužívá nastavený cenový limit, ale přitom poskytuje nejvyšší teoretickou rychlost přes Wi-Fi připojení. Čipset Mediatek Filogic800 slibuje připojení až stovky zařízení současně.

Spojení Wi-Fi 6 a šestice externích antén poskytuje tomuto routru společně s technologiemi MU-MIMO a Beamforming dostatečný potenciál k opravdu rychlému a stabilnímu připojení. Šifrování je zajištěno pomocí moderní technologie WPA3. Router je možné nastavit a ovládat pomocí aplikace v mobilním telefonu.

Cena: od 1 328 Kč

Asus RT-AX57

Tento router potěší technologií Wi-Fi 6 a činností ve dvou pásmech se 160MHz kanály. Díky tomu dokáže zajistit celkovou rychlost až 3 000 Mbit/s. Neurazí ani vzhledem, i když to je individuální. Čtyři externí antény pomáhají pokrýt signálem celou domácnost, a to i v případě, že žijete ve vícepatrové nemovitosti. Router používá moderní šifrování WPA3.

Technologie OFDMA a MIMO umožňují zvýšení kapacity přenosu. Jak je dnes už běžné, k ovládání routeru můžete použít mobilní aplikaci Asus Router App.Router samozřejmě podporuje systém MESH, konkrétně Asus AiMesh. Mohu potvrdit, že nastavení a správa MESH systému je v podání Asusu velice jednoduchá.

Kromě již zmíněného šifrování WPA3 je k dispozici i bezplatná pokročilá rodičovská kontrola, takže přesně budete vědět, na jakých stránkách vaše dítě tráví nejvíce času, nebo budete moci ty škodlivé rovnou zakázat.

Pokud se připojujete často na místech s nedůvěryhodnými sítěmi jako jsou například nádraží nebo letiště, můžete využít tunelu k vašemu routru, který zajistí bezpečné surfování.

Cena: od 1 789 Kč

TP-Link Archer Air R5

Tento router se vymyká zbytku sestavy. Jedná se o designový kousek, což ale nijak nesnižuje jeho užitnou hodnotu. Nejspíš si ho nekoupíte do domácnosti se stolními počítači, má totiž pouze jeden jediný síťový port. Tím přivedete internet a o zbytek už se postará Wi-Fi 6. Router je napájen pomocí konektoru USB-C, to je také rarita. A rozměry, kde router připomíná pomalu školní sešit, to celé jen podtrhují.

Router můžete připevnit třeba zeď pomocí lepících proužků. Pokud by se vám podařilo schovat napájecí a datový kabel, dostanete elegantní, nerušivou komponentu.

Cena: od 1 989 Kč

ZyXEL DX3301-T0

Tento router vyniká několika zajímavými vlastnostmi. Kromě nerušícího designu bez externích antén se může naopak pochlubit hned 4 LAN porty a jedním WAN portem, každý o rychlosti 1 Gbit/s. Navíc podporuje připojení přes ASDL/VSDL. Nakonec nesmíme zapomenout zmínit podporu USB3, díky čemuž můžete do routeru připojit třeba flash disk.

Router nabízí intuitivní uživatelské rozhraní a pokud obýváte větší byt nebo jste rušeni sousedy, lze využít technologie Mesh.

Cena: od 1 859 Kč

D-Link G416 EAGLE PRO AI AX1500 4G+ Smart

Tento router se do výběru dostal jen díky tomu, že jsme v Datartu objevili rozbalené kusy za opravdu dobrou cenu. Jinak by se kvůli necelé stokoruně už nedostal do limitu. Byla by to škoda, protože vyniká jednou vlastností: kromě Wi-Fi 6 podporuje i 4G+. Přímo do tohoto routeru můžete vložit datovou SIM. Pokud je k dispozici dostatečně kvalitní pokrytí, dokáže přes 4G přenášet data rychlostí až 300 Mbit/s.

Dále se může pochlubit moderním zabezpečením WPA3 a umělou inteligencí. Díky bezplatné aplikaci EAGLE PRO AI s umělou inteligencí budete mít dokonalý přehled o provozu v síti – včetně praktických návrhů pro vylepšení připojení. Síť lze nově ovládat i hlasově díky tomu, že tento model podporuje Amazon Alexu i Google Asistenta. Kromě toho můžete k ovládání použít aplikaci v mobilním telefonu.

Funkce Target Wake Time (TWT), optimalizuje spotřebu všech připojených zařízení díky účinnému plánování časů kontrolních spojení.

Cena: 1616 Kč (2 097 Kč)

Srovnávací tabulka

Router Externí

antény Počet LAN portů Rychlost Wi-Fi (Mb/s) USB Rodičovská kontrola Rozměry (cm) Hmotnost (kg) Xiaomi AX3200 6 3 3202 Ne Ano 18.6 x 28.4 x 18.6 0.7 Asus RT-AX57 4 4 2976 Ne Ano 23.6 x 8.0 x 37.2 0.9 TP-Link Archer Air R5 0 1 2976 Ne Ano 14.8 x 21.0 x 1.1 0.3 ZyXEL DX3301-T0 0 4 1800 Ano Ne 24.0 x 4.5 x 29.2 0.4 D-Link G416 EAGLE PRO 2 3 1500 Ne Ano 19.8 x 6.6 x 16.9 0.4

Vyberete si router z dnešní nabídky?