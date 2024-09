ASUS Vivobook Go 15 OLED je nyní dostupný za rekordně nízkou cenu 8 991 Kč

Notebook nabízí OLED displej, procesor AMD Ryzen 5 a 8 GB RAM

Cena klesla o téměř 50 % oproti loňskému roku, kdy startoval na 17 490 Kč

Doba, kdy byly OLED displeje výsadou prémiových zařízení, je definitivně pryč. ASUS to dokazuje svým modelem Vivobook Go 15 OLED, který v Česku běžně seženete pod 12 tisíc. Momentálně je však k mání na CZC za až neuvěřitelných 8 991 Kč. To je cena, za kterou byste ještě nedávno pořídili maximálně laptop s TN panelem.

Co za tyto peníze dostanete? Překvapivě solidní výbavu. Srdcem notebooku je čtyřjádrový procesor AMD Ryzen 5 7520U, doplněný o 8 GB RAM typu LPDDR5. Pro data je k dispozici 512GB SSD. Samozřejmě nejde o výkonnostní monstrum. S integrovanou grafikou AMD Radeon 610M si nezahrajete nejnovější hry, ale pro běžnou kancelářskou práci, surfování po internetu nebo sledování filmů, by měl být Vivobook Go 15 OLED více než dostačující.

Asus Vivobook Go 15 OLED (2023) Review | Ryzen 5 7520U | Best Student/Productivity Laptop

Hlavní hvězdou je bezpochyby 15,6″ OLED displej s Full HD rozlišením. ASUS se chlubí, že panel nabízí 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3 a jas až 600 nitů v HDR režimu. To jsou parametry, které byste očekávali spíše u notebooků z vyšší cenové kategorie. Navíc je displej certifikován Pantone, což ocení zejména ti, kdo pracují s grafikou.

ASUS se snaží zaujmout i dalšími vychytávkami, jako je možnost otevření displeje až o 180 stupňů, fyzická krytka webkamery nebo technologie potlačení šumu pro online hovory. Notebook váží 1,63 kg a je tenký přibližně 19 mm, což nejsou na 15,6″ nikterak obří rozměry. Samozřejmostí je také numerická klávesnice.

Ryzen 5 7520U (Radeon 610M) – Gaming Test – Lenovo IdeaPad Slim 3

Zajímavé je, že před rokem startoval tento model na ceně 17 490 Kč. Během roku tedy jeho cena klesla o téměř 50 %. Pokud uvažujete o koupi notebooku s OLED displejem a nepotřebujete extra vysoký výkon, tohle by mohla být ideální volba.

Máte zkušenosti s laptopy od Asusu?