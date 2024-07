Tuzemský e-shop CZC opět vyprodává sklady

V akci jsou počítačové komponenty, notebooky i příslušenství

Největší slevy probíhají na vlastní značky CZC.Gaming a CZC.Office

Tuzemský e-shop CZC je v posledních týdnech hodně vidět na titulcích nejrůznějších článků a videí. Spekuluje se dokonce nad tím, zda česká dvojka na trhu s elektronikou neukončí svou činnost, respektive se kompletně nepřesune na Allegro, kde by to měla pravděpodobně rychle spočítané. Tyto fámy firma v oficiálním prohlášení sice odmítla, ale z jejího chování je vidět pravý opak. Na e-shopu totiž probíhají slevy přímo gigantických rozměrů a ty nejlepší jsou na vlastní (a vůbec ne špatné) výrobky CZC.Office a CZC.Gaming. Ve fajn slevách jsou ale i notebokoy, televizory, soundbary či doplňky do chytré domácnosti. V tomto článku bych se chtěl podělit o ty nejlepší z nich.

Než se do toho pustíme, chtěl bych deklarovat, že článek není ze strany CZC nikterak ovlivněn a je napsán zcela nezávisle. Pokud nějaký produkt vychválím, je to proto, že si to jednoduše zaslouží. S hromadou hardwaru od CZC.Gaming mám vlastní zkušenosti, jen teď jich na stole spočítám pět. Rozhodně nejde o šmejd za pár korun z Aliexpressu, ale zajímavé výrobky s dobrým poměrem cena/výkon.

Zajímavé akce na CZC

ASUS Dual Radeon RX 7600 V2 OC Edition

Začneme netradičně grafickou kartou ASUS Dual Radeon RX 7600 V2 OC Edition, 8 GB GDDR6, která je aktuálně k mání za 5 699 Kč. Aktuálně jde o suverénně nejlevnější model s grafickým čipem RX 7600, který disponuje výkonem srovnatelným s RTX 4060. Ta je ale o minimálně 1 300 Kč dražší, shodou okolností je nejlevněji také na CZC, kde za verzi PALiT GeForce RTX 4060 Infinity 2 zaplatíte 6 999 Kč. Jestliže využijete výhody RTX karet (třeba v programech od Adobe), můžete si připlatit. V opačném případě je ale ASUS Dual Radeon RX 7600 V2 OC Edition skvělou koupí, jestliže máte nějakou starší kartu typu GTX 1060 a pokukujete po něčem lepším.

RTX 4060 vs RX 7600 – Test in 10 Games

Lenovo V15 G4 IRU

Z mého pohledu je akce na Lenovo V15 G4 snad krádež. Laptop startoval loni v říjnu na 12 tisících, postupem času se dostal po 10, ale za 6 490 Kč jde o suverénně nejlepší nový notebook své třídy. V útrobách tiká solidní procesor Intel Core i3-1315U se šesti jádry (dvě výkonná, čtyři efektivní) v kombinaci s integrovaným čipem Intel UHD Graphics. Má ale hned 16 GB RAM (v dané ceně naprosto nevídaná hodnota) a 512GB SSD disk. Jasně, tělo je plastové a nikterak extra kvalitní, ale zároveň nejde vyloženě o křáp, který by se vám po roce používání rozpadl. Potěší také Full HD displej či numerická klávesnice. Jestli hledáte extrémně levný počítač pro kancelářskou práci, občasnou úpravu fotky nebo hraní nenáročných her typu Valorant, nekoupíte nic lepšího. Laptop nemá operační systém, ten si ale můžete za pár korun obstarat jinde.

Samsung HW-S801B, 3.1.2

Lákavě vypadá rovněž Samsung HW-S801B, 3.1.2. Je z roku 2022 a ve své době startoval na ceně 14 990 Kč. Postupem času zlevňoval někam k 8 tisícům, ale za 5 990 Kč jde rovněž o super nabídku. Jedná se o 3.1.2 soustavu s podporou Dolby Atmos a vychytávkami typu Q-Symfony, kterou oceníte pokud máte televizi od Samsungu. Kvalitnější soundbar budete hledat za danou cenu asi těžko. Mimochodem – pokud byste si o něm chtěli něco zjišťovat, doporučuji jej hledat pod označením „HW-S800B“. Jednička totiž značí bílou barvu, jinak jsou oba soundbary totožné.

Xiaomi Redmi Note 12 4GB/64GB

Xiaomi Redmi Note 12 startoval loni v březnu na ceně 4 690 Kč. Teď ho můžete mít za necelé 3 tisíce, v této cenovce nabízí velmi dobrou výbavu. Základem je 6,67″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, Full HD+ rozlišením a jasem až 1200 nitů. O výkon se stará Snapdragon 685, tedy žádné extra dělo, ale na běžné používání i nějaké to lehké hraní bude stačit. Solidní je rovněž 50MP hlavní fotoaparát a k zahození není ani 8MP ultrašíro. Telefon má 5000mAh baterii s podporou 33W nabíjení, odolnost IP53 a čtečku otisků prstů. Za 2 698 Kč jde o fajn koupi.

Xiaomi Redmi Note 12 4G review

CZC.Gaming Tremor

Pomalu se dostáváme ke značce CZC.Gaming, která pravděpodobně brzy skončí a CZC vyprodává sklady, jinak si ty slevy nedovedu selským rozumem vysvětlit. Reproduktory CZC.Gaming Tremor jsem si před měsícem pořídil (o pár stovek dráž) jakožto náhradu za mé staré Logitechy a neměl jsem od nich vysoká očekávání. Musím ale říct, že mě neuvěřitelně překvapily. Mají výkon 2x 25W a frekvenční rozsah 75 Hz – 18 KHz. Basy jsou relativně silné (na to že nemají basový reproduktor zvlášť) a zvuk je čistý i na vyšší hlasitosti. Dokonce ani nešumí, čehož jsem se před koupí trochu bál.

Umí i Bluetooth a mají dálkové ovládání. CZC je začalo nabízet loni v prosinci za 3 490 Kč, v akci jste jej později mohli koupit o tisícovku levněji. Ale současná cena 903 Kč snad nemůže být ani výrobní. Lepší reproduktory za danou cenu nemáte šanci sehnat. Můžete je pořídit k počítači, ale i k televizi, pokud nechcete utrácet za soundbar a zkrátka si chcete polepšit oproti reprodukci z televize. Jen dejte pozor, samozřejmě nemají HDMI eARC, takže si hlasitost budete muset štelovat zvlášť.

CZC.Gaming Shockwave

CZC.Gaming Shockwave nemůžu hodnotit, nemám s nimi zkušenosti. Ale vypadá to, že jde o výkonnější variantu výše zmíněných CZC.Gaming Tremor. Na konci prosince si za ně e-shop žádal 4 490 Kč a ještě na konci května stály 2 790 Kč. Za aktuálních 973 Kč půjde rovněž o skvělou volbu.

CZC.Gaming Swordsman

S židlemi od CZC nemám bohužel zkušenost, ale recenze levnějších modelů od zákazníků jsou většinou pozitivní. Teď CZC zlevnilo svůj prémiový model Swordsman. Loni v červenci za něj e-shop chtěl 7 990 Kč, teď ho můžete mít za 3 283 Kč. Má potah z PU kůže, 4D područky a samozřejmě kovový rám. Vlastní zkušenost sice nemám, ale vzhledem k tomu, jak jsem spokojený s ostatními výrobky CZC.Gaming, bych řekl, že budete opět za dané peníze hledat lepší židli jen těžko.

CZC.Gaming Stronghold

Pokud máte stolní počítač a zároveň chcete ušetřit nějaké to místo na stole, je držák monitoru naprostou nutností. Nejen že můžete monitor naštelovat k obrazu svému, ale odpadá potřeba držáku, které bývají u těch levnějších často naprosto gigantické a zasahují vám klidně i do podložky od myši. Takže se o něj pak zaseknete v důležitém 1v3 clutchi a nějakým zázrakem se udržíte a neobrátíte byt vzhůru nohama. CZC.Gaming Stronghold zvládne velikosti od 17 do 32 palců a původně vycházel na tisícovku. Teď je k mání za zajímavých 524 Kč.

CZC.Office Convex Two

CZC nefušovalo jen do doplňků pro hráče, ale se značkou CZC.Office se snažila vytvořit kvalitní produkty pro kancelář. Důkazem je klávesnice CZC.Office Convex Two, která jakoby z oka vypadla Logitech MX Keys S. V březnu startovala klávesnice na ceně 1 599 Kč, teď ji můžete mít za směšných 273 Kč. Je podsvícená, má nízký profil s tvarovanými klávesami a v neposlední řadě je bezdrátová. Dobíjí se dodávaným metrovým USB-C kabelem. Jestliže máte právě třeba MX Keys S, klidně bych ji vzal do zálohy. Kdyby náhodou.

CZC.Gaming Eldritch

NA CZC.Gaming Eldritch právě píšu tento článek. Koupil jsem jí za 2 tisíce před měsícem, za současnou cenu 1 399 Kč jde o bezkonkurenční záležitost. Loni v červnu startovala na ceně 3 499 Kč. Pokud máte rádi mechanické klávesnice s lineárními spínači (Kailh Midnight Pro Silent Grey) a rychlou odezvou, hned po ní sáhněte. Mimochodem jen spínače stojí 62 dolarů (asi 1 450 korun), takže jsou dražší než celá klávesnice. Je navíc bezdrátová a vydrží na jedno nabití dle výrobce až 90 hodin s RGB a 280 hodin bez něj. Mám ji měsíc a nabíjel jsem jí jednou, podsvícení mám však zapnuté. Klidně bych řekl, že vydrží ještě déle. Rozhodně pociťuji obrovské zlepšení oproti CZC.Gaming Reaper, kterou jsem měl před Eldritch. Ta je také ve slevě, ale jestliže vám nejde vyloženě o design (prodává se i v bílé), sáhněte po Eldritch. Je ve všem lepší.

CZC.Gaming Tiefling

Jestliže nevyžadujete numerický blok a výše zmíněná klávesnice je na vás moc drahá, můžete vyzkoušet 65% CZC.Gaming Tiefling. Startovala na 2 499 Kč, teď je za 699 Kč. Je rovněž podsvícená a bezdrátová a má kvalitní Kailh Box Red v2 spínače. Ty jsou mimochodem také dražší než celá klávesnice. Alternativně můžete zkusit i model Warlock, ten však není bezdrátový.

CZC.Gaming Illusionist

Sháníte herní myš s relativně kvalitním optickým senzorem a zároveň si chcete vyhrát s kryty, je CZC.Gaming Illusionist za současných 699 Kč jde o fajn koupi. Ještě březnu stála 1 999 Kč.

V tomto článku jsem rozhodně nepokryl všechny slevy a budu rád, když se zapojíte do diskuze a podělíte se s ostatními o další fajn nabídky.

Které další slevy vás zaujaly na CZC?