Google Pixel 6a recenze: chyběl malý krůček k dokonalosti

Google Pixel 6a patřil k velice očekávaným mobilům letošního roku. První střípky se začaly objevovat už ke konci loňského roku a napovídaly nám, že se máme opravdu na co těšit. O několik měsíců později na akci Google I/O jej americká firma skutečně představila a my jej už třetím týdnem používáme jako náš hlavní přístroj.

Odlehčené Pixely mají lidé rádi a třeba Pixel 4a patřil k tomu nejlepšímu, co jsme měli možnost daný rok testovat. Bohužel Pixel 5a se prodává pouze v Japonsku a USA, takže jsme si museli počkat na šestou generaci. Google cílí na zákazníky, kteří si chtějí užít veškeré benefity vlajkových telefonů, ale nechce se jim ze šrajtofle vytahovat balík. Ostatně americká firma není jedinou, která tuto strategii zvolila, naopak patřila k posledním. Vyplatí se tedy Google Pixel 6a? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Obsah recenze Google Pixel 6a

Google Pixel 6a obsah balení

Už z velikosti krabičky mobilu Google Pixel 6a poznáte, na co můžete zapomenout. Ano, správně, jde o napájecí adaptér. Zatímco ostatní značky jako třeba realme, OnePlus či Xiaomi dávají k mobilům v podobné cenové kategorii velmi výkonné adaptéry, Pixel jde ve stopách Applu, respektive Samsungu.

No co, alespoň že se nepřestával dodávat nabíjecí kabel, skvělá redukce z USB-A na USB-C nebo sponka na vysunutí SIM karty.



Kvalita zpracování a rozměry

Google Pixel 6a je ve skutečnosti menší telefon, než byste možná očekávali z fotek. Jeho celkové rozměry činí 152,2 x 71,8 x 8,9 mm a váha 178 gramů je rovněž dobrá. Je však o něco větší, než kupříkladu Samsung Galaxy S22 nebo Asus Zenfone 9. Stále je ale jeho velikost natolik slušná, abyste byli schopni odbavit většinu úkonů jednou rukou. Navíc je zde režim ovládání jednou rukou, což tento fakt podtrhuje.

Android 13 je oficiálně venku. Na které mobily jej nainstalujete už teď? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Design se pak od klasického Pixelu 6 liší jen minimálně a na první pohled si oba telefony tutově spletete. To ale není špatně, naopak. Vzhled nových telefonů od Googlu nám padl do oka už v listopadu a od té doby se nic nezměnilo, ať už jde o hranatější tvary, nebo modul fotoaparátů po celé šířce zadní strany, který je však o něco užší a nevystupuje z těla tolik, jako právě u Pixelu 6/6 Pro. Díky tomu se u něj nezachytává tolik prachu a dalších nečistot.

Rozdíl je pochopitelně také v použitých materiálech. Zatímco zadní stranu Pixelu 6 pokrývá sklo, zde se jedná o lesklý plast, který se jej snaží napodobovat a abychom byli upřímní, ani jsme si tohoto rozdílu nevšimli. Rám zůstal naštěstí hliníkový a zhoršila se odolnost. Pořád ale můžeme počítat s certifikací IP67, což není u podobně drahých telefonů standard. Boční tlačítka jsou tradičně oproti ostatním mobilům otočená. To znamená že blíže k palci budete mít ovládání hlasitosti, namísto zapínacího tlačítka. Je to otázka zvyku, nám osobně toto rozložení vyhovuje dokonce o něco více.

Potěší také přítomnost stereo reproduktorů, které jsou velmi dobré. Mají dostatečný rozsah a nezkreslují zvuk ani při maximální hlasitosti, která je mimochodem dostatečná. Zapomenout nesmíme ani na skvělou haptickou odezvu, o které by si některé mobily i ve vyšších cenových kategoriích mohlo nechat zdát.



Google Pixel 6a displej a čtečka otisků prstů

Displej Pixelu 6a je velmi kontroverzním tématem a když jsme se dozvěděli, že jej dostaneme na recenzi, v hlavě jsme měli několik pekelných řádků a chtěli jsme to firmě řádně spočítat. Proč? Kvůli 60Hz obnovovací frekvenci, což vzhledem k faktu, že hromada výrobců nabízí 90/120Hz displeje za mnohem nižší cenu ostuda. Po prvním spuštění a pár hodinách používání jsme byli o naší pravdě přesvědčení o to více. Nakonec si nás ale 6,1palcový OLED panel s rozlišením 2400 x 1080 pixelů s podporou HDR získal na svou stranu.

Jasně, pokud vyžadujete vyšší obnovovací frekvenci a nechcete se spokojit s něčím, na co není vaše oko zvyklé, budete trpět. Nakonec si ale zvyknete a začnete jej chválit v jiných oblastech. Třeba ve svítivosti. Pokud je to potřeba, dokáže se rozzářit až na téměř 900 nitů, což je slušné číslo. S čitelností na přímém slunci nebudete mít nejmenší problém, stejně tak je ale skvělé i minimální podsvícení, které se bude hodit třeba v posteli. Panel je ale také barevně přesný a pokud by vám nevyhovoval kontrastnější režim barev, můžete si jej v nastavení snadno změnit na přirozený.

S displejem se pojí také vestavěná čtečka otisků prstů, která je bohužel úplně stejně pomalá, jako u Pixelů 6. Asi jsme schopní pochopit, že kdyby dal Google do levnějšího telefonu rychlejší čtečku, možná by si sám pod sebou podřezal větev. Podle našeho názoru jde ale o jeden z hlavních nedostatků tohoto mobilu a rázem jsme si vzpomněli na nepříjemné zážitky při testování loňské vlajky. Nechápejte nás špatně, čtečka je stále dobře použitelná, ale je zkrátka pomalá.

Nová aktualizace Android Auto opět nepřináší nový design. Kdy se ho dočkáme? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Troufáme si říct, že jde o nejpomalejší čtečku otisků prstů (v displeji) kterou jsme kdy používali. Trochu ji vylepšíte tím, že zaregistrujete jeden otisk vícekrát, k dramatickému zrychlení ale nedojde.



Hardware a výkon čipu Tensor

Pokud vás telefon po přečtení dosavadní části recenze zatím příliš nenadchnul, možná se to změní v té druhé, kde budeme Pixel 6a převážně chválit. Americká firma se rozhodla i v případě levnější varianty vsadit na vlastní čipset Tensor, což je jeden z hlavních taháků nového mobilu. Ještě předtím, než si řekneme jak funguje v praxi, si pojďme ukázat nějaká čísla. V bechmarku Geekbench si na jedno jádro vysloužil skóre 1051 bodů, ve vícejádrovém pak 2881 bodů. Překonává tedy veškeré čipy ve vyšší střední třídě. Na ty nejlepší, jako je Snapdragon 8 (+) Gen1, ale i loňské Snapdragony 888 však nedosahuje. Tensor se ale vyznačuje vysokým grafickým výkonem, kde je schopen vyrovnat se těm nejlepším.

Pokud opustíme čísla a budeme se bavit o praktickém využití, máme pro čipset od Googlu převážně slova chvály. Díky skvělé souhře hardwaru a softwaru je mobil extrémně plynulý a celkový dojem z plynulosti kazí jen 60Hz obnovovací frekvence, za což ale pochopitelně čipset jako takový nemůže. Telefon si také poradí s náročnými hrami jako je Apex Legends Mobile, Call of Duty Mobile či Genshin Impact a to i na vyšší grafické nastavení.

Tensor však není a nikdy nebyl o hrubém výkonu. Díky němu je Google schopen přinášet do Pixelů exkluzivní funkce, jako je třeba živý překlad, ale také vylepšit fotoaparáty a jejich možnosti. Vychytávky jako Face Unblur, Motion Mode nebo přesné zachycení barvy kůže jsou zkrátka fajn a v žádném jiném Android mobilu podobné funkce nenajdete. Ještě je potřeba dodat, že Tensoru dělá společnost 6 GB RAM a 128GB úložiště. Žádná jiná varianta v prodeji není.



V ČR bohužel bez 5G. Co VoLTE?

Konektivita zůstává stejná jako u vlajkových Pixelů. Počítat tedy můžeme se standardy jako je 5G, Wi-Fi 6E nebo Bluetooth 5.2. VoLTE nám v době psaní recenze nefungovalo (O2 operátor), ovšem dle informací z internetových fór by mělo běžet v případě, že máte T-Mobile či Vodafone. 5G sítě ale podle dostupných informací nefungují ani u jednoho z operátorů. Situace je tedy stejná, jako u telefonu Google Pixel 6, který sice také podporuje 5G, ale u nás v České republice bohužel nefunguje. Naopak ale bez potíží funguje jak eSIM, tak i DualSIM.



Android 13 je vyspělý systém

Telefony od Googlu už dávno nenabízejí čistý Android. Nové Pixely mají svou vlastní nadstavbu Pixel UI, která se čistému systému na míle vzdaluje. V době testování jsme používali převážně Android 12, včera jsme ale obdrželi aktualizaci na Android 13, který skrývá několik vylepšení. Ještě předtím se ale pojďme podívat na vychytávky samotné nadstavby. Zmínit můžeme třeba kouzelnou gumu v Google Fotkách, která odstraní nežádoucí objekt na fotografii, živý překlad se může hodit v místech, kde mluvíte jiným jazykem a zapomenout nesmíme ani na design Material You s funkcemi jako Dynamic Color, která vám skloubí barvy tapety se zbytkem systému.

Únik: Android TV a Google TV čekají velké novinky čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Samotný Android 13 pak přináší oproti Androidu 12 spíše menší změny, což se dalo čekat. Nově si můžeme třeba zvolit jazyk pro každou aplikaci zvlášť, vylepšená byla ale také ochrana soukromí a zabezpečení. Jeden konkrétní příklad se podobá iOS. Nově budete moci vybrat, zda bude mít daná aplikace přístup k celé vaší galerii, nebo pouze k vámi vybraným fotkám, což je fajn. Za zmínku stojí také podpora Bluetooth LE Audio s technologií Auracast nebo třeba podpora HDR videa u fotoaplikací třetích stran.

Musíme podotknout, že jsme se po několika měsících k systému od Googlu vrátili rádi. Špatně se to popisuje slovy, ale Pixely v nás vždy vzbudí takový precizní dojem, což je paradox, vzhledem k tomu, že někdy trpí nepříjemnými hardwarovými problémy.



Google Pixel 6a výdrž baterie

Google Pixel 6a vás potěší také poměrně spolehlivou a konzistentní výdrží baterie. Telefon jsme měli v Londýně, kde jsme byli celý den bez nabíječky a používali jej dosti náročně. Od dopoledne jsme s ním fotili, brouzdali webem, ale třeba také tu a tam na pár minut využili tethering nebo nahrávali fotografie na cloud a večer nám zbylo ještě okolo 30 % kapacity. Den a půl Pixel dá bez větších komplikací. To je slušný výsledek. Kazí jej ale fakt, že mobil nepodporuje bezdrátové nabíjení a to drátové je na dnešní poměry pomalejší. Hodnota 18 W vás rozhodně nezvedne ze židle a z 0 na 100 % dobijete 4410mAh baterii za přibližně dvě hodiny.



Nejlepší fotoaparáty ve své kategorii

Telefony od Googlu vždy uměly fotit a jinak tomu není ani u Pixelu 6a. Pojďme si to trochu rozvést. Novinka používá starší 12,2Mpx hlavní fotoaparát, který mimochodem používal i Google Pixel 2 z roku 2017. Čekali byste, že se budou fotografie telefonů Pixel 6a a Pixel 6 lišit? Dávalo by to smysl. Vlajková loď totiž nabízí modernější 50Mpx fotoaparát.

Výsledky jsou ale opačné. Skutečnost je taková, že Pixel 6 a Pixel 6a fotí téměř identicky a to díky již zmíněnému čipu Tensor, který v telefonu doslova kouzlí. Díky strojovému učení je schopen telefon nejen s přehledem porazit své cenové konkurenty, ale vyzve i mnohem dražší vlajkové mobily. Snímky jsou barevně věrné, mají hromadu detailu a ve většině případů jsou také ostré. Na focení se nemusíte nijak extra soustředit a přesto z telefonu vyleze velmi povedený snímek.

Naopak 12Mpx ultraširoký snímač si Pixel 6a vypůjčil od svých vlajkových bratrů, což je jen dobře. Jde o jeden z těch vůbec nejlepších ultraširokých foťáků, jaký jsme měli možnost používat. Tedy alespoň co se kvality týče. Samotný záběr 114 stupňů není nic moc. Video dokáže Pixel 6a natáčet až ve 4K rozlišení při 60 fps a pokud nepočítáme nový iPhone SE, jde za nás o to nejlepší, co jsme měli možnost v podobných cenách vidět. Zkrátka nový Pixel se co se týče foťáků velice povedl a pokud hledáte ten nejlepší fotomobil za cenu okolo 11 tisíc korun, okamžitě si jej zamilujete.



Android (Google) spustil velkou kampaň proti iMessage čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Cena a dostupnost

Google Pixel 6a stojí na německém Google Storu 459 EUR, což je asi 11 300 Kč. Objednat jej můžete pomocí našeho návodu. Do Česka jej dováží také některé e-shopy za více jak tisícikorunou přirážku.

Pak bychom se ale bavili o tom, že se Pixel 6 dá sehnat od 14 000 Kč a kromě lepšího snímače nabízí větší a plynulejší displej nebo IP68 certifikaci.



Resumé

Jsme na konci recenze a Pixel 6a v nás rozhodně zanechal pozitivní dojem. Jde o bezchybný telefon? Rozhodně ne. Sráží ho hlavně 60Hz displej, pomalejší čtečka otisků prstů a také pomalé nabíjení. Jinak jde ale o velmi povedený kus hardwaru, který vás potěší kompaktnějšími rozměry, příjemnou haptikou, slušnou výdrží, skvělým softwarovým zážitkem a v neposlední řadě také vynikajícími fotoaparáty. Pokud bychom hledali telefon v podobné cenové kategorii, měli bychom Pixel minimálně v TOP 3 a stejně bychom na něj nakonec asi ukázali. A to se musíme přiznat, že by nás to před recenzováním v tak vysoké konkurenci ani nenapadlo.

Klady + kompaktní rozměry

+ skvělé fotoaparáty

+ čipset Tensor podává solidní výkon

+ odladěná nadstavba

+ příjemná haptická odezva

+ slušná výdrž baterie

+ IP67 certifikace

+ super cena

Zápory – pomalejší nabíjení

– pomalá čtečka otisků prstů

– pouze 60Hz displej

Jaký máte názor na Google Pixel 6a?