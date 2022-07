Přichází Auracast, revoluční způsob poslechu přes Bluetooth

Patříte mezi uživatele Bluetooth sluchátek či reproduktorů? Pak asi znáte jisté limity, které jsou s přenosem zvuku skrze tuto technologii spojené. Například ten, kvůli kterému není možné z jednoho zdrojového zařízení (třeba telefonu) vysílat stejný signál do většího množství přijímacích přístrojů (sluchátek nebo reproduktorů). Jestli vás občas mrzí, že například nemůžete z mobilu pustit písničku skupině přátel do špuntů, budete mít brzy po problému. V rámci čerstvě stanoveného standardu Bluetooth LE Audio přichází protokol Auracast, který přesně tento limit odstraňuje.

Kupříkladu Samsung již nějakou dobu nabízí svou technologii Dual audio, která dovoluje nezávisle vysílat signál z Galaxy telefonu do dvou Bluetooth zařízení současně. To si našlo spousty fanoušků, nicméně Auracast jde ještě mnohem dál. Protokol umožňuje k jednomu zdroji připojit téměř neomezené množství přístrojů, přičemž vysílat je možné i více než jeden signál. Prolomení letité bariéry má potenciál způsobit revoluci hned v mnoha situacích, nikoli jen v parku s přáteli.

Můžete si představit například restauraci, ve které nikoho neštve křičící či naopak ztlumený televizor, jelikož je místnost rozdělena na hosty s připojenými sluchátky a lidi bez nich. Auracast představuje novou příležitost také pro pořadatele hudebních akcí, při kterých je potřeba od počátku či v určitou hodinu dodržovat přísné limity hlasitosti. Nebude skvělé, když namísto ukončení party každý vytáhne z kapsy vlastní sluchátka a bude se pokračovat? Tato forma tzv. “silent disca” doposud spoléhala na radiové přenosy.

Auracast, který by měl ve fázi vysílání, vyhledávání a připojování připomínat Wi-Fi, je jen jednou z novinek, kterou komplexní standard Bluetooth LE Audio zavádí. Mezi přínosy patří také celkové zefektivnění přenosů. To mimo jiné znamená, že při stejném bitrate může být přenášený obsah kvalitnější, případně může zůstat kvalita stejná a nižší bitrate zajistí podstatně nižší energetické nároky. I díky tomu se do “rodiny” Bluetooth snáze dostanou například i kompenzační naslouchátka.

