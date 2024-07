Xiaomi Sound Outdoor je Bluetooth reproduktor s povedeným designem

Slibuje 30W výkon a podporu hands-free volání, využívá Bluetooth 5.4

Do Česka nyní dorazil s velmi atraktivní cenou 1 099 Kč

V polovině dubna jsme vám představili reproduktor Xiaomi Sound Outdoor, který byl v té době oficiálně oznámen pro globální trh. Nyní jej čínská firma uvedla také do Česka, a to s opravdu velmi příjemnou cenou, když vezmeme v potaz, co všechno může nabídnout. Zaujme povedeným zpracováním i vysokým výkonem.

Xiaomi Sound Outdoor je prezentován jako ideální společník na výlety. Se stupněm krytí IP67 se nebojí vody ani prachu a jeho 600gramová hmotnost vaše záda při nošení reproduktoru v batohu příliš nepotrápí. Konstrukce ve tvaru kvádru má rozměry 196,6 x 68 x 66 mm a nechybí jí látkový potah, jaký dnes využívá řada výrobců včetně JBL nebo Lamax. Zapomenout nesmíme ani na poutko. Pro svůj celkový design byl repráček od Xiaomi oceněn organizací Red Dot.

Když se pak zaměříme na samotný zvuk, reproduktor Xiaomi Sound Outdoor disponuje dvěma velkoformátovými pasivními woofery. Jeho výrobce slibuje energické basy a 30W výkon, což v této cenové kategorii vůbec není špatné.

Xiaomi Sound Outdoor využívá technologii Bluetooth 5.4 a lze jej propojit s až 99 totožnými reproduktory za účelem vytvoření pohlcujícího zvukového systému. Za zmínku stojí i podpora hands-free volání.

Reproduktor Xiaomi Sound Outdoor byl na tuzemský trh uveden s cenou 1 099 Kč a již nyní si jej můžete objednat na oficiálním e-shopu.

Jakou máte zkušenost s audio příslušenstvím od Xiaomi?