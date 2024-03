Google Pixel 8a se nejspíš představí do června

Podle nového úniku může být oficiálně dostupný v ČR

Prozrazeny byly i hardwarové specifikace, zlepší se nejen displej

Že Google připravuje další model střední třídy, už několik měsíců není žádným tajemstvím. První detaily o něm unikly ještě před vydáním vlajkové řady Pixel 8 na podzim loňského roku a od té doby se seznam informací postupně rozšiřoval o nové poznatky. S nejnovější smrští nových podrobností přichází renomovaná leakerka Kamila Wojciechowska prostřednictvím zahraničního serveru Android Authority.

Kamila je známá tím, že má nejméně jeden zdroj uvnitř samotného Googlu, takže už v minulosti poodhalila funkce nebo specifikace nadcházejících Pixel zařízení s velkým předstihem. Ještě než se vrhneme na rozbor parametrů, je dobré zmínit zásadní novinku, která se může týkat nás, českých spotřebitelů.

Podle Android Authority by se mohla rozšířit oficiální dostupnost modelu Pixel 8a a hovoří se právě i o příchodu na tuzemský trh. Ne že by předešlé modely u zdejších prodejců nebylo možné pořídit, ale nalezený elektronický záruční štítek pro Česko naznačuje plán Googlu telefon uvést v srdci Evropy naplno. Stejně tak se mají dočkat i Slováci anebo Poláci. Jestli to ale značí spuštění Google Storu v ČR, nedokážeme odhadnout.

Z pohledu Čecha je dostupnost Google Store politováníhodná

Když se pak zaměříme na specifikace, Google Pixel 8a má představovat opravdu velký skok kupředu. Změny zpozorujeme už na přední straně telefonu – velikost obrazovky se z kompaktních 6,1 palce nikam neposune, což je za nás asi jen dobře, ale obnovovací frekvence poskočí z 90 Hz na 120 Hz. Stejně tak se dočkáme navýšení jasu na 1 400 nitů z původních 1 000. Rozlišení pak opět má být 2400×1080 pixelů. Jinými slovy, displej se na papíře zdá být skoro stejný jako u vlajkového Pixelu 8.

Významný upgrade se odehrává i pod kapotou. Podle dostupných informací dorazí Pixel 8a s čipsetem Tensor G3, který rovněž tiká v útrobách dvou dražších modelů z loňského podzimu. Nebudeme si nic nalhávat: už bylo fakt načase poslat Tensor G2 do křemíkového nebe a nechat ho tam odpočívat.

Tensor G3 sice oproti Snapdragonu 8 Gen 3 nebo Dimensity 9300 také není žádná hvězda, ale přesto se jedná o novogenerační řešení, které posouvá výkon na trošku vyšší úroveň. Spoléhá totiž na mnohem modernější technologie, počínaje samotným výrobním procesem (4nm vs 5nm). Má také k dispozici výkonnější a energeticky úspornější Cortex jádra a oproti předchůdci má dokonce o jedno celé jádro navíc.

Kde se naopak změny vůbec odehrát nemají, je oblast fotoaparátů. Google Pixel 8a údajně opět přinese 64Mpx hlavní senzor Sony IMX787 v doprovodu ultra širokoúhlé kamery poháněné snímačem Sony IMX712 s rozlišením 13 Mpx. Selfie kamera spoléhá na tentýž senzor.

Abychom ale končili v dobrém, Google Pixel 8a bude díky podpoře DisplayPort výstupu konečně možné připojit k externímu monitoru, čímž bude moct částečně nahrazovat klasický stolní počítač nebo notebook. Do plnohodnotné kopie Samsung DeX má funkce ještě daleko, ale přesto se zdá, že by se mohla v budoucnu ubírat dobrým směrem.

Omlouvám se, pro dobrý konec bych nesměl připomenout údajné ceny, které jsme se dozvěděli v rámci nedávného leaku. Základní 128GB verze Pixelu 8a má ze 499 eur zdražit na 570 eur (asi 14 400 Kč v přepočtu), přičemž nadupanější 256GB konfigurace se údajně bude prodávat za 630 eur (cca 16 000 Kč). Uvidíme, jak si novinka od Googlu povede oproti konkurentům typu Samsung Galaxy S23 FE.

Jak se na Google Pixel 8a těšíte vy?

Zdroj: Android Authority