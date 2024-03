Unikly další podstatné informace o Pixelu 8a

Nejspíše si za něj pořádně připlatíme

Měl by se vyrábět ve 4 barevných variantách

O telefonu Google Pixel 8a už toho uniklo opravdu hodně. Podle předešlých leaků by tak například měl model disponovat nějakou verzí procesoru Google Tensor G3, který najdeme i v Pixel 8. A z uniklých snímků už také „víme“, jak bude telefon vypadat. Jeho design by měl být víceméně stejný jako u klasické verze. Unikly také informace o RAM, odlehčený model by měl mít 8 GB. A nejnovější leak nám tedy prozrazuje barevné varianty, ceny a úložiště jednotlivých verzí.

Cena Pixelu 7a při uvedení na trh v Evropě startovala na 499 € (asi 12 600 Kč). Podle leaku bude nový model výrazně dražší. Už za jeho základní verzi bychom měli dát nejméně 570 € (cca 14 400 Kč), za tu lepší pak 630 € (přibližně 16 000 Kč). Ceny by tak mohly být srovnatelné se Samsung Galaxy S23 FE nebo Nothing Phone (2). Co se úložiště týče, neočekáváme žádnou revoluci. Levnější varianta nabídne 128 GB místa, a ta dražší 256 GB.

Google Pixel 8a bude nejspíš vypadat velmi podobně jako klasický Pixel 8

Barevné varianty modelu by měly být podle únik hned čtyři. A to konkrétně „Obsidian“ (černá), „Porcelain“ (béžová), „Bay“ (světle modrá) a „Mint“ (světle zelená). Datum vydání stále neznáme. Očekává se však, že telefon spatří světlo světa někdy na konci května.

Zdroj: Android Authority, SmartPrix