Hodinky Google Pixel Watch 3 získávají jasné obrysy, unikly 5K rendery

Očekává se, že Google Pixel Watch 3 budou představeny na podzim spolu s telefony Pixel 9

Nyní unikly 5K rendery, můžeme se tedy seznámit s očekávaným vzhledem

Ve srovnání s předchozí generací nenacházíme mnoho změn

Server 91mobiles se dostal k renderům očekávaných chytrých hodinek Google Pixel Watch 3. Kromě 5K renderů je k dispozici i video.

Google sice vyvíjí operační systém Wear OS pro chytré hodinky, ale v produkci hardware je o parník za konkurencí, zvláště pak za Samsungem s jeho Galaxy Watch. Přesto se úplně nevzdává a letos očekáváme už třetí generaci jeho Pixel Watch. Minulé generace byly sice přijímány poměrně pozitivně, ale našla se i negativa. Největší kritika zaznívala na výdrž baterie a poměr cena/výkon. Naopak kladně byl hodnocen design, displej a samozřejmě integrace s Google službami.

Letos se očekává vydání hodinek Google Pixel 3. Poprvé by měly být k dispozici ve dvou velikostech. Více barevných variant je samozřejmostí. Pixel Watch 3 měří 40.79 x 40.73 x 14 mm ve srovnání s Pixel Watch 2, které měří 41 x 41 x 12.3 mm. Ve srovnání s minulou generací by měly být silnější, což by mohlo být dáno baterií s vyšší kapacitou.

Kromě renderů se můžeme pokochat i 360°videem:

Jak se vám nové Google Pixel Watch 3 líbí?

Zdroj: 91mobiles