Máme dobré zprávy! Tušíme, kolik bude stát řada Galaxy S25 v Česku

Ceny řady Galaxy S25 by měly zůstat ve většině zemí EU stejné jako u předchůdce

Základní model dostane 12 GB RAM, Ultra verze nový ultraširokoúhlý fotoaparát

Samsung opět nabídne akci na větší úložiště v rámci předobjednávek

Zatímco některé dosavadní úniky naznačovaly, že řada Samsung Galaxy S25 přijde s vyššími cenami než letošní generace, podle nových informací z německého webu WinFuture to vypadá jinak. Alespoň v Evropě by měly ceny zůstat na stejné úrovni jako u řady S24.

Předpokládané české ceny Galaxy S25

Pokud bude Samsung držet stejnou cenovou politiku jako u předchůdce, mohl by základní Galaxy S25 startovat na 21 999 Kč za 128GB verzi, Plus verze na 27 999 Kč s 256GB úložištěm a Ultra model na 35 499 Kč, taktéž s 256 GB. V rámci předobjednávek pak tradičně očekáváme akci na větší úložiště zdarma a pravděpodobně i nějaký výkupní bonus při odevzdání starého zařízení.

Ceny řady Galaxy S25 dle webu WinFuture:

Galaxy S25

128 GB: 899 eur (asi 22 500 Kč)

256 GB: 959 eur (asi 24 000 Kč)

Galaxy S25+

256 GB: 1149 eur (asi 28 900 Kč)

512 GB: 1269 eur (asi 31 900 Kč)

Galaxy S25 Ultra

256 GB: 1449 eur (asi 36 400 Kč)

512 GB: 1569 eur (asi 39 400 Kč)

1024 GB 1809 eur (asi 45 400 Kč)

Co nového přinese řada Galaxy S25?

Tím hlavním, na co bude Samsung pravděpodobně lákat, je nasazení čipsetu Snapdragon 8 Elite i v evropských verzích telefonu. Oproti Exynosu 2400 v základním S24 a S24+ to bude výrazný skok vpřed.

Základní Galaxy S25 konečně dostane 12 GB operační paměti, větší modely by pak mohly v některých konfiguracích nabídnout dokonce 16 GB RAM. U modelu Ultra se pak můžeme těšit na nový 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, ostatní snímače zůstanou nejspíš beze změny. Co se týče baterie a nabíjení, zde se žádné velké změny nečekají, spekuluje se pouze o podpoře bezdrátového nabíjení Qi2. Významná část konference bude pravděpodobně věnována softwaru, Samsung do toho totiž s One UI 7 pořádně říznul a předělal své rozhraní více než kdy předtím.

Přemýšlíte nad koupí některého z nových Samsungů?

Zdroj: WinFuture