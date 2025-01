Chystá se pokračování Minecraftu? Tvůrce legendární hry prozradil své plány

Počítačová hra odehrávající se v zemi kostiček vznikla v roce 2009 a miliony hráčů si ji vzápětí zamilovali. Švédský vývojář Markus Persson díky svému Minecraftu spustil nejen herní mánii, ale i tu fanouškovskou. Merch z Minecraftu je obrovský a hračky i předměty s vyobrazeními ze hry zbožňují jak mnozí dospělí, tak i děti.

Nyní se Persson, který komunikuje pod přezdívkou Notch, svěřil, že plánuje novou hru. Podle jeho slov se jedná o tradiční hru ve stylu Ancient Domains Of Mystery mixovanou s dlaždicovým „first person dungeon crawlerem“ (např. Legend of Grimrock nebo Eye of the Beholder). Zároveň si ale pohrává i s myšlenkou na dvojku Minecraftu. A tak nechal své příznivce na síti X hlasovat, jaký typ hry by si od něj přáli nejdřív.

Fanouškovské hlasování dopadlo naprosto jasně ve prospěch nového Minecraftu. A Notch vzápětí potvrdil, že si s touhle myšlenkou už nějaký čas pohrává. A že je ochoten nový, modernější Minecraft vytvořit. Společnost Microsoft, která Minecraft vlastní, přitom o chystané „dvojce“ zatím nezveřejnila ani zmínku.

I basically announced minecraft 2.

I thought that maybe people ACTUALLY do want me to make another game that's super similar to the first one, and I'm loving working on games again.

I don't super duper care exactly which game I make first (or even if I make more), but I do know…

— notch (@notch) January 3, 2025