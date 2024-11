Total film představil český trailer k Minecraft filmu

Ukáže zrození Stevea hraného Jackem Blackem

Nechybí vtip, akce ani Minecraft vychytávky

Na světě, respektive internetu, je druhý trailer k očekávanému Minecraft filmu od Warner Bros. Ten první jen naznačoval, že půjde o komediální jízdu lehce inspirovanou Jumanji. Druhá ochutnávka, která je i s českým dabingem, je delší, nacpaná spoustou scén a dává nám mnohem lepší představu o chystaném snímku.

Nejvíc v ní řádí Jack Black alias Steve, kterého na začátku potkáme jako malého chlapce s vášní pro dolování. V dospělosti se v dolech dokope až ke zvláštní modré krychli, která ho přenese do kostičkovaného světa Minecraftu. Nebo jak sám říká, do říše zázraků, kde je všechno představitelné možné.

Velká komediální jízda pro (ne)fandy

Jack Black na velké Minecraft dobrodružství ale rozhodně nezůstane sám. Přidá se k němu ještě čtveřice hráčů, kteří se také propadnou přímo do Minecraftu. A rozhodně se nebudou nudit. Trailer už ledacos naznačuje a zbytek se dozvíme 3. dubna 2025, kdy by měl snímek vstoupit do kin v ČR.

Minecraft film (2025) CZ dabing HD trailer

Na své si přijdou příznivci hry, kteří se dočkají různých náznaků, prvků vypůjčených přímo ze hry a postupů, které tak dobře znají. Ale vypadá to, že režisér Jared Hess a scénáristé Chris Bowman a Hubbel Palmer míří na mnohem širší publikum. Zároveň si ale dali hodně záležet na detailech a spolupracovali přímo se studiem Mojang i spolutvůrcem Minecraftu Jensem Bergenstenem.

Pokud do kina vyrazí třeba rodiče s dětmi, tak Jason Momoa jako Garett Garrison, Jack Black jako Steve nebo Emma Myers jako Natalie je určitě potěší. A to i když sami třeba populární hru z roku 2009 nikdy nehráli.

