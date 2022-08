Film Top Gun: Maverick zamířil do kin v dubnu letošního roku. Odložen byl hned šestkrát, přičemž původně měl mít premiéru už v roce 2019. Nyní nejlepší, nebo minimálně jeden z nejlepších filmů posledních let míří na platformy iTunes, Google TV (původně Google Play), Amazon a Vudu.

Top Gun: Maverick – iTunes, Google TV a Amazon

To že se čekání vyplatilo dokazuje nejedna recenze, ať se bavíme o těch českých či zahraničních. Kritici Top Gun: Maverick označují za nejpovedenější snímek posledních let. Na adresu nového počinu Toma Cruise se vyjádřil i režisér Quentin Tarantino, který se k novým filmům nevyjadřuje a když ano, zřídkakdy je chválí: “K**va miluju Top Gun: Maverick! Myslím že jde o fantastický film”, nechal se unést v jednom z podcastů.

Top Gun: Maverick (2022) CZ Dabing HD trailer

Top Gun: Maverick si na ČSFD v době psaní tohoto článku drží hodnocení nad 90 % a to jako vůbec jediný film za posledních 10 let. Následují Rivalové, Le Mans ’66 (oba 89,6 %) a Nespoutaný Django (88 %). Pokud by vás zajímal zahraniční server Rotten Tomatoes, tak zde dosáhl dokonce na 96 %. Kromě Cruise se ve filmu objevuje řada dalších hvězd jako Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly či Jon Hamm.

Pokud vás Top Gun: Maverick zaujal, můžete si jej v tuto chvíli zakoupit na iTunes, Google TV, Amazonu a Vudu (které u nás není dostupné) za cenu 19,99 dolarů, tedy asi 500 Kč ve 4K rozlišení s podporou Dolby Vision a Dolby Atmos. V tuto chvíli se nám nepodařilo načíst stránku filmu v aplikaci Google TV z důvodu chyby sítě. Jablečný iTunes má Top Gun: Maverick za 329,00 Kč a těšit se můžeme i na český dabing. Z nějakého důvodu ovšem dorazí až 25.8.2022, tedy za dva dny.

Viděli jste už Top Gun: Maverick?