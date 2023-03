Il Boemo

Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění. Hlavní roli ztvárnil Vojtěch Dyk.

Il Boemo (2022) oficiální HD trailer /nominace ČFTA na Oscara/

Hodnocení na ČSFD: 70 %

BANGER.

Hlavní postava Alex v podání Adama Mišíka prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždycky nechat. Jeho snem je prorazit v rapu a nahrát svůj vlastní banger. Navíc se s ním rozchází jeho holka a chce jí dokázat, že na to má. Tahle noc je pro změnu jako dělaná. Kamarád Láďa totiž pro feat zařídil rappera Barracudu a to znamená vstupenku mezi top hráče. Jenže tahle vstupenka nebude levná a Alex s Láďou musí během pár hodin sehnat hromadu peněz. Vyrážejí proto na šílenou a adrenalinovou jízdu nočním městem, aby prodali všechny drogy, co doma ještě našli. Ve skutečnosti jde o nad očekávání dobrý snímek, který sice hromada lidí odsuzuje, ale i třeba hodnocení na ČSFD dokazuje, že se režisérovi Sedlákovi povedlo natočit nevšední a zajímavý film.

Banger. (2022) oficiální HD trailer

Hodnocení na ČSFD: 75 %

Párty Hárd

Párty Hárd od Řezníka je černá teenage komedie pojednávající o třech spolužácích, kteří chtějí udělat ten nejlepší mejdan pod sluncem, aby zapůsobili na své vysněné dívky. Na Netflix zamířil i druhý díl, který je o dost lepší.

Párty Hárd OFFICIAL TRAILER

Hodnocení na ČSFD: 61 %

Párty Hárder: Summer Massacre

V Párty Hárder se vrátí parta kamarádů prvního filmu, který je uveden výše. Z předchozích událostí se už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslulou Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a nevázaného sexu. Užijí si léto, nebo selžou a čekají na ně leda tak ponížení, nedobrovolný celibát a Srbské milice?

Párty Hárder: Summer Massacre (2022) – HD TRAILER

Hodnocení na ČSFD: 81 %

