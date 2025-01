Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat

Když si dnes pořídíte nový chytrý telefon, dorazí vám s výrobcem navrženou sadou tapet, které jsou mnohdy animované a pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru. Svá vlastní dynamická pozadí měl mít i operační systém Windows 11, avšak od této myšlenky se z nějakého důvodu upustilo. Bývalý designér Microsoftu Sergey Kisselev nás nyní utvrzuje v tom, že je to opravdu škoda.

Kdo nyní chce pohyblivou tapetu na počítači s Windows 11, musí využít program třetí strany typu Wallpaper Engine. Přímo samotný systém však mohl v základu nabídnout designově velmi krásně zpracovaná, něžně se pohybující pozadí plná barev. Kisselev zveřejnil jednotlivé návrhy na platformě Behance, a ačkoliv byla původní stránka odstraněna, lze k jejím určitým částem stále přistoupit pomocí archivního odkazu.

Microsoft has been working on Dynamic Wallpapers for Windows 11 for years, and now a former Microsoft designer has revealed exactly what these animated wallpapers look like. Full details here: https://t.co/M2M6HfofT2 pic.twitter.com/TjKgQRnXBE

— Tom Warren (@tomwarren) January 2, 2025