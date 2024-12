Windows 11 zase zobrazují reklamy, říkají tomu oznámení. Ukážeme, jak jim to zakázat

Windows 11 čas od času zobrazují oznámení s nabídkou aplikací a her

Ve skutečnosti je to obyčejná reklama, která nemá v placeném produktu co dělat

Ukážeme vám, kde toto chování vypnout

Windows 11 čas od času zobrazují reklamy. Snaží se to zamaskovat za tipy, někdy více a někdy méně úspěšně. Uživatelé se tak dozvídají, že by měli používat OneDrive, Defender nebo Office 365. Potud se jedná o poměrně užitečné tipy. Co když ale začne operační systém, za který uživatelé zaplatili nemalé peníze, zobrazovat reklamy na hry?

Ono i to zobrazení reklamy (a o nic jiného se nejedná) na Defender je na hraně. Nejedná se totiž o Defender, který je zdarma součástí Windows, ale o Microsoft Defender Microsoft 365. Ten se součástí Office 365 a pro jeho použití musíte mít předplatné. Jak upozornil server WindowsLatest, některým uživatelům se zobrazují reklamy na hry, konkrétně Black Ops 6: Vault Edition.

Reklamy jde vypnout

Naštěstí Microsoft umožňuje tyto reklamy vypnout. Jděte do Nastavení → Systém → Oznámení. Zde sjeďte úplně dolů a rozbalte nabídku Další nastavení. Pozor, nad tímto nastavením se rozbalí poměrně dlouhý seznam oznámení jednotlivých aplikací, může to být trochu matoucí. Věříte, že jde o náhodu?

Nastavení oznámení ve Windows 11

Zde vypněte položky, které vás obtěžují. Můžete vypnout všechny, o nic důležitého nejspíš nepřijdete.

Vadí vám reklama ve Windows 11?

Zdroj: WindowsLatest