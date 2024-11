Microsoft přidává do Malování nové funkce

Umělá inteligence pomůže s editacemi

Na rozdíl od Cocreatoru poslouží všem uživatelům

Umělá inteligence proniká do čím dál více zařízení a spolu s tím i do čím dál většího množství programů. Microsoft nechce zůstávat pozadu, a tak hodlá vetknout AI do různých základních programů ve Windows. Jak už jsme vás informovali, dostane ji nově Poznámkový blok. A teď se ukázalo, že obohatí také Malování.

Malování je naprosto výjimečným programem, který je trvalou součástí operačního systému Windows. Objevilo se dokonce už v úplně první verzi Windows v roce 1985. A jde také o oblíbenou součást softwaru, jíž se učí ovládat už i děti v hodinách informatiky na základních školách. Malování toho ale umí mnohem víc než jen vybarvovat kroužky a obdélníky. A jeho funkce nyní budou ještě pokročilejší.

Cocreator a generativní funkce

Možná už víte, že v Malování umělá inteligence po nějaký čas již funguje. Jenže ne každému. Jedná se o takzvaný Cocreator, který na základě vaší malůvky a textového promptu dokáže vyčarovat ledacos – jenže funguje pouze na počítačích s certifikací Copilot+ PC. Což jsou například zařízení s procesorem Snapdragon X. A co je ještě úsměvnější, v EU tato funkce není dostupná.

Novinka by ale měla posloužit úplně všem uživatelům. Půjde o chytré funkce Generative Erase (Generativní mazání) a Generative Fill (Generativní výplň). První pomůže z obrázků snadno odstranit všechny objekty, které na nich nechcete mít. Druhá na základě textových promptů upraví požadované části obrázků nebo fotek (což je podobné jako právě v Cocreatoru).

Novinky tak poslouží nejen laikům, kteří si rádi pohrávají s úpravou svých fotek, ale třeba i umělcům. Jedinou podmínkou pro jejich používání je mít nainstalovaný Windows 11.

Zdroj: Windows