AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné?

AI je budoucností. Už teď je to zřejmé. Různých jazykových modelů nebo generátorů videí, fotografií či hudby neustále přibývá. A spousta lidí je používá jen tak pro zábavu nebo třeba i namísto Googlu. Málokdo si ale uvědomuje, jak moc je provoz těchto modelů energeticky náročný. A to nejen co se týká elektřiny, ale i spotřeby vody.

Aby mohly jazykové modely nebo obecně AI fungovat a správně odpovídat na naše dotazy a prompty, je k tomu zapotřebí obrovských datových center. A to musejí být poháněna obrovským množstvím energie. Plus musejí být chlazena. To se odráží nejen na čím dál větší spotřebě vody, ale i elektřiny. Podle predikcí navíc bude v obou případech spotřeba do budoucna růst. A o slovo se tu tak hlásí udržitelnost provozu. Je to vůbec možné?

1 vyhledávání s ChatGPT = 2,9 Wh elektřiny

Každé jednotlivé vyhledávání s pomocí modelu jako je chatGPT je nečekaně energeticky náročné. Experti spočítali, že na jeden váš dotaz je potřeba 2,9 Wh elektřiny. Pro srovnání – pokud pokládáte dotaz Googlu, tak spotřeba elektřiny je asi 10x nižší.

A protože lidé s tím nehodlají skončit (spíš naopak), tak nedávná predikce společnosti Goldman Sachs tvrdí, že ačkoliv v předchozích 20 letech rostla spotřeba elektřiny v USA o méně než 0,5 % ročně, tak od roku 2024 do roku 2030 to bude nejméně o 2,4 % ročně.

Očekává se proto, že v následujících letech poroste i globální poptávka po elektřině. V roce 2026 by mohla být dvakrát větší než v roce 2022.

Obří spotřeba vody

Druhým „vedlejším účinkem“ využívání generativních modelů a umělé inteligence je i vyšší poptávka po vodě. Ta se používá k chlazení datových center. A její množství je neuvěřitelné.

Už na vytrénování jazykového modelu je potřeba neskutečné množství vody. Podle některých studií padlo jen na trénink GPT na GPT-3 až 700 000 litrů vody. Každá vaše konverzace s takovýmto jazykovým modelem (v průměru se počítá s 10 až 50 otázkami) značí spotřebu asi 0,5 litru sladké vody na chlazení datacenter.

Mezi lety 2021 a 2022 podle Microsoftu vzrostla celosvětově spotřeba vody o 34 %.V prosinci 2024 navíc bylo zveřejněno, že jazykové modely od OpenAI používá 300 milionů uživatelů týdně a pošlou jim miliardu zpráv denně. Pokud byste si chtěli vypočítat spotřebu vody, dojdete k neuvěřitelným číslům.

Velké technologické společnosti proto přemýšlejí, jak spotřebu energií snižovat, jak inovovat servery nebo jak více využívat obnovitelné zdroje. I proto je kromě různých varování o katastrofách způsobených možnou nadvládou umělé inteligence velkým tématem právě i udržitelnost. Zásoba vody totiž není na světě nekonečná. A i čím dál vyšší spotřebu elektřiny bude nutné řešit.

