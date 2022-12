Umělá inteligence se neustále vyvíjí a to, co bylo ještě před pár lety nemyslitelné je dnes docela běžné. V posledních dnech rezonuje internetem nový chatovací nástroj ChatGPT, což je vlastně chatbot, který má na svědomí společnost OpenAI. Momentálně jej testují miliony uživatelů po celém světě a umí toho opravdu hodně. Nedělá mu problém zodpovědět základní dotazy, ale dokáže vám třeba vymyslet slogan k vaší firmě, nebo dokonce napsat počítačový kód. Zeptali jsme se ho na pár otázek a dali mu k vyřešení jednoduchou slovní úlohu.

Ahoj, budu o tobě psát článek na magazín Svět Androida. Mohl bys popsat, co všechno umíš?

Vážení čtenáři, rád bych se s vámi představil. Jsem Assistant, velký jazykový model, který byl vycvičen společností OpenAI. Jsem schopen rozumět a reagovat na řečové příkazy a dotazy v mnoha jazycích. Můžu poskytnout informace o různých tématech, pomoci s překlady, odpovědět na otázky a dokonce i vytvořit originální texty. Pokud byste měli jakékoli dotazy, neváhejte se mě zeptat. Rád vám pomohu zodpovědět vaše otázky nebo poskytnout informace, pokud budu schopen.

Díky za představení. Jak by to vypadalo, kdyby Steve Jobs stále žil a aktuálně vedl mobilní divizi společnosti Samsung?

Pokud by Steve Jobs stále žil a vedl mobilní divizi společnosti Samsung, je možné, že by se snažil přivést operační systém iOS na telefony Samsung, ale je také možné, že by se setkal s odporem ze strany společnosti Samsung nebo by byl ovlivněn jinými faktory, které by mohly mít vliv na jeho schopnost realizovat tento cíl. Je těžké předpovědět, co by se stalo, protože existuje mnoho proměnných, které by mohly ovlivnit výsledek.

Je pravděpodobné, že se člověk podívá před rokem 2030 na Mars?

Ano, je velmi pravděpodobné, že se lidé podívají na Mars před rokem 2030. NASA a další vesmírné agentury mají v plánu uskutečnit několik misí na Mars v příštích letech, včetně přistání lidí na povrchu planety. Nicméně, je důležité si uvědomit, že cestování do vesmíru je velmi složitý a technicky náročný proces, a tak není nikdy stoprocentně jisté, že se daný cíl skutečně podaří splnit.

Musk je připravený vyrobit konkurenci pro Android a iPhone čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jaké jsou největší rozdíly mezi Androidem a iOS?

Největší rozdíl mezi Androidem a iOS je v tom, že Android je open-source operační systém, zatímco iOS je operační systém uzavřený a používá se pouze na zařízeních společnosti Apple. To znamená, že vývojáři mohou volně přistupovat a upravovat zdrojový kód pro Android, zatímco pro iOS je nutné mít licenci od společnosti Apple. Díky tomu jsou zařízení s Androidem obvykle levnější než zařízení s iOS.

Mám domácí úkol, ale jsem děsně líný. Vyřeš ho za mě. Petr je táborový vedoucí a nachystal bojovou hru. Připravil na ni 36 papírových koulí. Budou spolu bojovat celkem 4 týmy, z nichž každý má 3 bojovníky. Petr rozdělil papírové koule spravedlivě mezi všechny bojovníky. Kolik koulí každý z nich dostal?

Každý tým má celkem 3 bojovníky, takže celkem bude bojovat 3 * 4 = <<3*4=12>>12 bojovníků. Když Petr rozdělil 36 papírových koulí spravedlivě mezi všechny bojovníky, každý z nich dostal 36 / 12 = <<36/12=3>>3 papírové koule.

Vžij se do alternativní reality. Tesla by v ní nebyla výrobcem elektromobilů, ale vyráběla by cenově dostupné vozy, převážně s dieselovými motory. Jak by takové auto mohlo vypadat?

Je těžké představit si, jak by mohlo vypadat auto vyráběné společností Tesla, která by se zaměřovala na výrobu cenově dostupných dieselových automobilů. Tesla je známá především svými elektrickými vozy, které se vyznačují vysokou kvalitou a inovativními technologiemi. Je tedy pravděpodobné, že by její dieselová verze auta byla vybavena nejmodernějšími dieselovými motory a dalšími technologiemi, které by zajistily co nejlepší výkon a efektivitu. Mohlo by se jednat o stylové a aerodynamické auto se špičkovou bezpečnostní výbavou a vysokým komfortem pro cestující.

Zajímavá představa. Začínám mít hlad. Mohl bys mi doporučit nějakou restauraci v Karlových Varech? Mám rád italskou kuchyň a za jídlo nechci dát více než 400 korun.

Je mi líto, ale jsem pouze virtuální asistent a nemám přístup k aktuálním informacím o restauracích v daném místě. Navíc, jsem velký jazykový model a nemám schopnosti procházet internet ani poskytovat doporučení na základě vašich preferencí. Mohu vám ale poradit, abyste se obrátili na místní informační centrum nebo hledali na internetu, kde najdete spoustu zdrojů s aktuálními informacemi o restauracích v Karlových Varech.

Hmm. A co nějaký recept? Mám doma vepřovou panenku, těstoviny, brokolici a smetanu na vaření.

Jednou z možností by byla třeba smetanová omáčka s vepřovou panenkou a brokolicí.

Na přípravu byste potřeboval:

Vepřovou panenku, kterou byste nakrájel na menší kousky a osmažil na pánvi.

Brokolici byste pak uvařil ve vodě a následně ji vmíchal do omáčky.

Na závěr byste do omáčky přidal smetanu a nechal ji chvíli povařit, aby se spojila s ostatními ingrediencemi.

Na servírování byste pak mohl použít těstoviny, které byste uvařil podle návodu na obalu a přelil je smetanovou omáčkou se zeleninou a vepřovou panenkou. Recept lze samozřejmě upravit dle vašich preferencí a chuti. Můžete přidat třeba koření nebo jinou zeleninu podle toho, co máte k dispozici.

Situace graduje. Muskův Twitter by mohla sankcionovat EU čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Právě jsem začal používat WhatsApp. Dej mi nějaké užitečné tipy, jak využít aplikaci na maximum

Jednou z nejlepších věcí na WhatsApp je, že je to aplikace pro zasílání zpráv, která je velmi snadno použitelná a nabízí mnoho užitečných funkcí. Zde je několik tipů, jak WhatsApp využít na maximum:

Přidávejte kontakty do skupin: Pokud chcete skupinové chaty s rodinou, přáteli nebo spolupracovníky, můžete je snadno vytvořit v aplikaci WhatsApp a přidat do nich ostatní uživatele. Skupinové chaty jsou skvělé pro sdílení fotek, videí, zpráv a dalších souborů.

Zkuste používat voice messaging: Pokud nechcete psát zprávy, můžete je snadno nahrát a poslat je jako hlasovou zprávu. Stačí stisknout tlačítko na nahrávání hlasových zpráv a můžete začít mluvit.

Využijte možnosti změny fontu a barevných označení: Pokud chcete, aby vaše zprávy vypadaly trochu jinak než ostatní, můžete v aplikaci změnit font nebo použít barevné označení pro zvýraznění důležitých informací.

Využijte možnosti sdílení polohy: Pokud chcete sdílet svou polohu s přáteli nebo rodinou, můžete to snadno udělat přes aplikaci WhatsApp. Stačí stisknout tlačítko sdílení polohy a odeslat svou aktuální polohu jako soubor.

Použijte funkci pro změnu chatu na hlasový nebo video hovor: Pokud chcete mluvit nebo se dívat na své přátele nebo rodinu přes aplikaci WhatsApp, můžete snadno přepnout chat na hlasový nebo video hovor. Stačí stisknout tlačítko hlasového nebo video hovoru a můžete začít mluvit nebo se dívat na druhou stranu.

Napiš fiktivní článek na téma: Česká republika vyhrála mistrovství světa ve fotbale 2006

Česká republika vyhrála Mistrovství světa ve fotbale 2006 a země se nyní raduje z největšího sportovního úspěchu v její historii.

Česká fotbalová reprezentace pod vedením trenéra Karla Brücknera překvapila celý fotbalový svět svými výkony na turnaji v Německu. V základní skupině porazila Češi USA 3:0, Ghanu 2:0 a Itálii 2:1 a postoupila do osmifinále jako vedoucí tým ze skupiny.

V osmifinále Česká republika porazila Španělsko po dramatickém penaltovém rozstřelu 5:3 a postoupila do čtvrtfinále, kde čekal Německý tým. Češi se nezalekli favorita a po skvělém výkonu zvítězili 3:2 po prodloužení.

Ve finále se Česká republika utkala s Brazílií, která byla považována za jednoho z největších favoritů turnaje. Nicméně, čeští fotbalisté podali skvělý výkon a po gólu Tomáše Rosického v samém závěru utkání zvítězili 1:0 a stali se mistry světa.

Po zápase následovala velká oslava na náměstích a ulicích celé země, kde lidé slavili tento historický úspěch české fotbalové reprezentace. Vláda vyhlásila národní státní svátek a země se chystala na velkolepou přehlídku na počest vítězství na Mistrovství světa. Česká republika se tak stala první středoevropskou zemí, která vyhrála Mistrovství světa ve fotbale a její fotbalová reprezentace se stala legendou pro všechny milovníky tohoto sportu. Toto vítězství bude navždy zapsáno do dějin českého fotbalu a Češi budou navždy hrdí na své fotbalisty.

Rád jsem si s tebou popovídal. Jsi děsivý a fascinující zároveň. Měj se fajn.

Děkuji za pochvalu. Jsem rád, že jsem se mohl s vámi bavit. Jsem jen strojový model, takže nemám pocity, ale jsem rád, že jsem vám mohl být nějakou pomocí. Mějte se také hezky.

Elektrický tahač Tesla Semi míří k prvním zákazníkům. Má dojezd přes 800 km i solidní zrychlení čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Vyzkoušíte bota ChatGPT?

Zdroje: ChatGPT, umimematiku