Revoluce v tvorbě videí? OpenAI spouští generátor videí Sora (vše, co potřebujete vědět)

Výzkumná organizace OpenAI stojící za populárním AI nástrojem ChatGPT spouští vysoce očekávaný model pro generování videí Sora. Poprvé odhalený veřejnosti začátkem roku, je od pondělního večera k dispozici pro předplatitele balíčku ChatGPT Plus i čerstvě představeného ChatGPT Pro.

OpenAI veřejnosti zpřístupnila model Sora Turbo, který dovede vytvářet videa s délkou od 5 do 20 sekund. Přistupovat k němu lze jak z počítače přes web, tak i pomocí mobilních zařízení (samostatnou aplikaci nicméně nenabízí).

V současné době služba není k dispozici pro uživatele z členských států Evropské unie, dle dostupných informací však lze tuto restrikci obejít pomocí VPN. V době psaní článku se nám k nástroji nepovedlo přihlásit kvůli jeho vysoké vytíženosti.

Jak se dalo očekávat, OpenAI Sora dokáže generovat videa na základě zadaní v textové podobě. Záběry nicméně umí vytvořit i podle přiloženého obrázku, což odemyká zcela nové možnosti. Již hotová videa lze pozměnit s nástrojem Re-mix.

Za zmínku pak stojí i rozhraní Storyboard sloužící pro tvorbu sekvencí videí nebo funkce Blend, která de facto vytvoří průnik dvou videí, přičemž zachová charakteristické znaky každého z nich.

Tvorba videí pomocí OpenAI Sora stojí kredity – členové programu ChatGPT Plus jich na začátek obdrží 1 000, předplatitelé tarifu Pro pak 10 000. Obnovují se každý měsíc.

Tisícovka kreditů má vystačit na vytvoření 50 videí s prioritním generováním (to znamená, že nemusíte čekat tak dlouho), za 10 000 kreditů v rámci balíčku Pro si pak můžete nechat prioritně vygenerovat až 500 videí. Pro levnější tarif nastavila OpenAI maximální kvalitu na 720p a nanejvýš 5sekundovou délku, dražší předplatné nabízí až 1080p a až 20 sekund záběrů.

