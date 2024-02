Sora je nová AI, která dokáže na základě příkazu vytvořit video

Vyvíjí ji OpenAI, tvůrce ChatGPT

Mají ji již k dispozici vybraní testeři

AI chatboti si s námi mohou povídat, pomáhat nám s různými problémy, nebo podle našeho přání vytvářet umělecké obrazy a fotografie. A teď už to vypadá, že brzy zvládnou levou zadní i tvorbu kompletních videí.

V aktuální verzi je Sora schopná generovat až jednu minutu dlouhá videa s různým nastavením rozlišení i poměru stran. Maximální rozlišení výsledného snímku je však zatím pouze standardní Full HD. Ukázky prezentované v přiloženém videu či přímo na webu OpenAI jsou ovšem i přesto dechberoucí, a je z nich patrné, že už teď chatbot dokáže generovat videa na opravdu prvotřídní úrovni. Nedělá mu problém tvorba komplexních scén s velkým počtem objektů ani práce s jemnými částicovými efekty. Bere v potaz taktéž různé kamerové úhly, které je schopen v průběhu scény plynule měnit. A dokáže zpracovávat jak realistická, tak i cartoon videa.

Introducing Sora — OpenAI’s text-to-video model

Princip fungování chatbota se v podstatě neliší od většiny generátorů obrazového obsahu. Stejně jako ony je i Sora difúzní model, a využívá tak při tvorbě scény difúzní transformer. Naučené fotky a videa vnímá jako malé dílky dat, „patches“. Na základě těch, které jsou relevantní k danému příkazu, začíná tvořit obraz. Nejprve dílky ovšem zdeformuje, a poté využije svůj trénink a postupně je „čistí“. Díky tomu tak nebude mít nikdy stejná vstupní data, což se ukázalo pro podobné využití AI jako klíčové.

Princip, jakým Sora tvoří video Source: OpenAI

Model Sora se už navíc nemusí všechno učit sám, měl by využívat znalosti modelu DALL·E 3. To je pokročilý obrázkový generátor, který je dostupný v ChatGPT Plus. Vývojáři u Sory nyní ladí bezpečnost obsahu. Především jde tedy o to, aby negeneroval nevhodná videa, a aby bylo možné rozlišit, zda video vytvořil člověk nebo chatbot. Službu však už teď mohou testovat vybraní tvůrci vizuálních efektů, designéři či filmaři. Datum spuštění pro širokou veřejnost nicméně OpenAI zatím nezveřejnil. Co si o AI Sora myslíte? Za mě je to opravdu pořádný skok dopředu. Vždy jsem si říkal, jak dlouho bude trvat, než umělá inteligence bude umět kompletně vytvořit PC hru. A vypadá to, že se ten den již blíží.

Těšíte se až si budete moct sami vygenerovat video?

Zdroj: GSMArena, OpenAI – Sora, OpenAI – princip funkce