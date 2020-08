Jak v Androidu zjistit heslo ke známé WiFi síti? (návod pro začátečníky)

Tu situaci určitě znáte a někdy jste v ní také byli. Nacházíte se na známém místě (u přátel, v hospodě, v klubu, na nádraží…), váš telefon je díky dřívějšímu zadání hesla automaticky připojen k WiFi a někdo se vás na to heslo zeptá. Vy si ho s největší pravděpodobností nepamatujete a tak hledáte jinou cestu, jak k němu přijít. Samotný systém Android od verze 10 umožňuje sdílení připojení k WiFi přes QR kód a některé nadstavby od různých výrobců to umí dokonce roky. Sdílení přístupu tedy až takový problém nebude. Jenže co dělat, když chcete opravdu znát konkrétní podobu hesla? S ohledem na nastavení systému není možné jej za standardních okolností zobrazit. Na řadu tak přichází alternativní metody, jak WiFi heslo v Androidu zjistit. My vám přinášíme tři z nich. Seřazené jsou od nejednodušší.

Jak zjistit heslo ke známé WiFi síti v Androidu?

1) Přečtením z QR kódu

Jak bylo zmíněno výše, dost možná má váš telefon možnost sdílet připojení ke známé WiFi přes QR kód. V čistém Androidu 10 je tato funkce přímo součástí systému, majitelé mobilů Xiaomi, Samsung nebo Huawei ji znají delší dobu. Načtením QR kódu se standardně předají informace o síti do mobilu příjemce a připojení naskočí. Pokud ale chcete zjistit konkrétní podobu hesla, musíte se vydat “hlouběji”. QR kód není nikterak složitý či zašifrovaný nosič informace, takže se dá celkem snadno zjistit, co v sobě ukrývá. K tomu byl vlastně i vyvinut.