Útočí hackeři častěji na iOS nebo Android? Odpověď vás překvapí

Nedávná zpráva společnosti Lookout odhalila nejčastější cíle hackerů

Srovnávala útoky na firemní telefony s iOS a Androidem

iOS prohrál a má podobná rizika jako Android



Útoky hackerů jsou čím dál propracovanější. Nemíří navíc pouze na běžné uživatele, ale čím dál častěji směřují i na firemní telefony. A není jich málo. Společnost Lookout, která se zabývá kybernetickou bezpečností, zveřejnila statistiky za 3. čtvrtletí letošního roku a vycházejí z nich překvapivá data.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že iOS je v tomto ohledu bezpečnější než Android, a to díky své uzavřenosti, tak hackeři to vidí trochu jinak. Na mobily s iOS útočí výrazně častěji.

Virus nebo jiný pokus o phishingový útok byl odhalen u 18,4 % zařízení s iOS, a to oproti pouhým 11,4 % případů u firemních mobilů s Androidem.

3 největší rizika

Ačkoliv by se to mohlo zdá jen jako pouhá náhoda, tak experti na kyberbezpečnost z Lookoutu sami tvrdí, že více rizikový je v tomto případě iOS oproti Androidu. A uvedli také 3 hlavní rizika, kvůli nimž uživatelé iPhonů, ale i mobilů s Androidem, nejčastěji riskují svou bezpečnost:

Největší pastí je odmítání aktualizací – pokud máte zastaralý operační systém, tak se váš mobil nemůže dostatečně účinně bránit moderním kybernetickým hrozbám. Aktualizace přitom často nestahují jak majitelé Androidů, tak ani lidé s iPhony. Chybějící uzamčení displeje je další velkou hrozbou – řada lidí si ho přitom zruší, protože zejména u firemních telefonů je pro ně časté odemykání zdržující a otravné. Zastaralé zabezpečení je třetím největším rizikem – a i když například Google velmi často vydává různé bezpečnostní záplaty, mnoho uživatelů je okázale ignoruje.

Nezpochybnitelným faktem navíc je, že phishingových a jiných hackerských útoků rok od roku přibývá. U firemních zařízení je meziroční nárůst podle Lookoutu bezmála třetinový (konkrétně jde o 32,4 procent).

Zdroj: Freepik, Forbes, Lookout