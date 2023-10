Google Pixel 8 Pro v redakci: Co vás ohledně novinky zajímá?

Pixel 8 Pro je nejlepším telefonem, jaký je Google aktuálně schopen nabídnout

Změn je i vizuálně více, než byste si možná mysleli

V komentářích se můžete zeptat na cokoliv, co vás ohledně nového Pixelu zajímá

Podzimní sezóna se každoročně nese v duchu kvalitních telefonů několika předních výrobců. V první řadě zde máme nové iPhony, jehož Max verze se podle mě letos povedla, jak se můžete dočíst v recenzi. Mimo to se ale už několikátým rokem po sobě ukazuje také řada T od Xiaomi, která poskytuje vynikající poměr mezi cenou a výkonem a pochopitelně nelze zapomenout ani na Pixely od Googlu. Ty se sice v České republice oficiálně neprodávají, ale díky čím dál větší oblibě jej začala dovážet řada velkých e-shopů jako Alza či CZC. Nám nyní dorazil do redakce Google Pixel 8 Pro společně se sluchátky Pixel Buds Pro, takže mám v krátké době možnost porovnat špičkové telefony od Googlu i Applu.

Loňský Pixel 7 Pro mám v nejlepších telefonech roku 2022 postavený velmi vysoko. Pravděpodobně by se vlezl do mých TOP tří kousků a proto jsem na letošní Pro variantu dost zvědav. Design je čistě subjektivní záležitost, avšak hned po několika minutách lze říci, že ačkoliv to tak nemusí na první pohled vypadat, telefony se od sebe docela podstatně liší. Záda jsou nově tvořena z matného skla. Asi nemusím vysvětlovat, že je tento materiál mnohem praktičtější a otisky prstu jsou na telefonu takřka neviditelné, což se o loňské verzi rozhodně říci nedalo. Mezigeneračně se telefon nepatrně zmenšil a díky zaobleným rohům se za mě osobně lépe drží v rukou.

V dnes již ikonickém modulu fotoaparátů Pixelu 8 Pro, který je rozprostřen po celé šířce zadní strany se nachází trojice nových snímačů a také teplotní senzor. Zkušenosti si nechám do samotné recenze, extra zvědav jsem na nové ultrašíro, ale i magické AI funkce jako třeba Video Boost, kterou má Google vypustit ještě před koncem letošního roku.

Meet Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro

Velkých změn ale doznala také přední strana. Lehce zakřivený displej je fuč, Google ho nahradil zcela rovným panelem s o něco menším rozlišením 2992 x 1344 pixelů (Pixel 7 Pro má rozlišení 3120 x 1440 pixelů) a tenkými rámečky. Rozdílu si ale takřka nemáte šanci všimnout, naopak je displej díky špičkovému jasu až 2 400 nitů mnohem jasnější a vypadá skvěle. Samozřejmostí je přítomnost LTPO technologie.

Fotky Google mají pozměněné rozhraní a novou AI vychytávku

Pod kapotou tiká nový čipset Tensor G3, na němž Google opět spolupracoval se Samsungem a přestože papírově nedostačuje na své konkurenty, běží Pixel 8 Pro příkladně plynule a marně byste hledali lépe odladěný mobil. Tedy minimálně na poli Androidu.

O telefonu se více rozepíšu v recenzi, ale ještě předtím jsem se chtěl zeptat vás – čtenářů. Co vás na novém telefonu od Googlu nejvíce zajímá? Jsou to fotoaparáty? Výdrž baterie? Nebo snad nový teplotní senzor? Nebo něco úplně jiného a více specifického? Do recenze se budu samozřejmě snažit zahrnout co nejvíce informací, ale pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se nyní zeptat v komentářích. Odpověď určitě dostanete, ať už v komentáři, nebo v připravovaném textu.

Co vás zajímá ohledně nového Pixelu 8 Pro?

Zdroj: vlastní, Google