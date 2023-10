Google na své konferenci Made by Google právě představil novou řadu Pixel 8

Nabízí celou řadu hardwarových zlepšení a nové vychytávky spojené s umělou inteligencí

Cena startuje na 799 eurech v případě základního modelu

Je to tady. Každoroční konference Made by Google přinesla několik nových amerických produktů, včetně řady Pixel 8. O ní sice díky únikům víme podstatnou část informací už delší dobu, některé specialitky ale technologický gigant přece udržel pod pokličkou.

Google Pixel 8 přináší lepší displej

Můžeme začít menším modelem, který vypadá už díky své kompaktnosti velice zajímavě. Na přední straně nalezneme 6,2palcový OLED displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí (60 – 120 Hz) a špičkovým jasem až 2000 nitů. Menší model si tedy poměrně dost polepšil jak ve svítivosti, tak v plynulosti. Klasický Pixel 7 má totiž pouze 90Hz frekvenci. Pokrývá jej pak ochranné sklo Gorilla Glass Victus. Samozřejmostí je podpora Always-On a čtečka otisků prstů. Mimo ní můžete telefon odemykat i skrz selfie kameru.

Pixel 8 Pro se pyšní 6,7palcovým LTPO OLED panelem se 120Hz frekvencí a rozlišením 2992 x 1344 pixelů, špičkový jas zde činí velmi vysokých 2400 nitů a pokrývá jej druhá generace Victus od Gorilla Glass.

Specifikace Pixel 8 a Pixel 8 Pro

Specifikace Pixel 8 Pixel 8 Pro Displej 6,2″ OLED, 2400 x 1080, 60-120Hz, 2000 nitů 6,7″ LTPO OLED, 2992 x 1344, 120Hz, 2400 nitů Ochranné sklo Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus (2. gen) Rozměry a váha 150,5 x 70,8 x 8,9 mm, 187 g 162,6 x 76,5 x 8,8 mm, 213 g Čipset Tensor G3, Titan M2 Tensor G3, Titan M2 Paměť 8/12 GB LPDDR5X RAM, 128GB UFS 3.1 8/12 GB LPDDR5X RAM, 128GB UFS 3.1 Software Android 14, 7 let aktualizací Android 14, 7 let aktualizací Baterie 4575mAh, 30W nabíjení 5050mAh, 30W nabíjení Hlavní kamera 50Mpx, 8x zoom, 12Mpx ultraširoký snímač 50Mpx, 5x optický/30x digitální zoom, 48Mpx ultraširoký snímač Selfie kamera 10,5 Mpx 10,5 Mpx Cena 799 EUR (cca 19 500 Kč) 1099 EUR (cca 27 000 Kč)

Nový Tensor G3 a bezpečnostní čip Titan M2

Pixel 8 disponuje rozměry 150,5 x 70,8 x 8,9 mm a váží 187 gramů, větší model 162,6 x 76,5 x 8,8 a váží 213 gramů. Pod kapotou tiká čipset Tensor G3 přinášejí nové algoritmy a funkce spojené s AI (zejména u Google Asistenta a fotoaparátů) v kombinaci s bezpečnostními čipem Titan M2. V základu dopomáhá 8/12 GB LPDDR5X RAM a 128GB úložiště UFS 3.1, je trochu škoda, že se výrobce nerozhodl nasadit nejnovější typy pamětí UFS 4.0, stále ale nejde i nikterak pohoršující informaci.

Google Pixel 8/8 Pro Impressions: Software Magic!

Do řady Pixel 8 dostanete i Android 21

Zajímavosti si Google schoval do softwaru a rovnou můžeme začít jeho podporou. Oba dva nové telefony amerického výrobce totiž slibují 7 let aktualizací a to ať se bavíme o systému, bezpečnostních záplatách či vychytávkách, které Google přináší skrz Feature Drop. V tuto chvíli jde o vůbec nejdéle podporované telefony na trhu a vzhledem k faktu, že na nich bude nainstalovaný Android 14, do nich za několik let dostaneme i Android 21, bude-li se tak označovat. Naprosto šílený údaj, za který zasluhuje firma velký potlesk. Výdrž obstará 4575mAh, respektive 5050mAh baterie s podporou 30W kabelového a bezdrátového dobíjení. Jeho rychlost ale zmíněna nebyla.

Asistent Google dostal do vínku také několik novinek, jako je možnost vytáhnout to nejpodstatnější z daného webu, funkce Call Assist vám pak pomůže s vyřizováním hovorů, dokonce automaticky zvedne příchozí hovor a dá pak uživateli zpětnou vazbu s tím, co druhá strana potřebuje. To ale pochopitelně funguje jen v angličtině.

Vylepšené fotoaparáty

Můžeme se přesunout k fotoaparátům základní Pixel 8 dostal 50Mpx snímač o velikosti 1/1.31″ nabízející 8x Super Res Zoom, 12Mpx ultraširoký snímač se 125,8stupňovým záběrem, na přední straně se pak nachází 10,5Mpx selfie kamera. Dražší Pixel 8 Pro dostal do vínku lepší 48Mpx ultraširokou kameru a také 48Mpx teleobjektiv s až 5x optickým a 30x digitálním zoomem. U obou modelů lze počítat s magickými AI vychytávkami jako Macro Focus, Magic Eraser, Photo Unblur, Motion Mode, Face Unblur, Astrophotography či Magic Editor, Pro verze nabízí dokonce teploměr.

#MadeByGoogle ‘23: Keynote

Oba telefony podporují 10bitové HDR video až ve 4K při 60 fps, novinkou je funkce Cinematic Blur a Cinematic Pan, první z nich můžeme znát například od Applu či Samsungu, jde v podstatě o portrétní video. Záznam videa obecně Google na konferenci dost řešil a očividně na něm zapracoval. Pro varianta se může pochlubit AI vychytávkami Video Boost a Night Sight Video, které vypadají na demonstrativních ukázkách naprosto fantasticky a změní výsledek k nepoznání. Jsou navíc doplněny i o funkci, která vám utlumí šum. Opět to vypadá velmi dobře a teoreticky můžete odložit externí mikrofon, budete-li vlogovat někde venku.

Oba dva telefony jsou pochopitelně ze skla a disponují certifikací IP68. Základní varianta začíná na 799 eurech, což je asi 19 500 korun, Pro verze pak začíná na 1099 eurech, tedy přibližně 27 tisících. Pokud stihnete objednat telefony do 16. října, dostanete navíc hodinky Pixel Watch 2 nebo sluchátka Pixel Buds Pro zdarma. Objednat je můžete třeba z německého Google Store, před nějakým časem jsme vám přinesli podrobný návod.

Meet Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro

Jak se vám líbí nové Pixely?

Zdroj: tisková zpráva, Made by Google