Letošní únor je pro každého nadšence mobilních technologií možná až příliš nabitý novými produkty. Teprve před pár týdny se představil Samsung Galaxy S23 Ultra, kterého jsme v naší recenzi označili za současného krále Android scény. Současně jsme se nechali slyšet, že mu jen málokterý telefon bude letos konkurovat. To jsme ale netušili, jak dobré bude dnes testované Xiaomi 13 Pro, které nejen Samsungu, ale také Applu a ostatním konkurentům možná až nečekaně dýchá na krk. Oproti loňskému Xiaomi 12 Pro doznala novinka několika inovací, díky kterým se může právoplatně řadit mezi absolutní špičku. Zároveň jsou zde ale naprosto nepochopitelné mínusy. Nevěříte? Tak pokračujte ve čtení..

Obsah balení: ostatní se mohou učit

Za obsah krabičky čínské firmy pravidelně chválíme a ani u Xiaomi 13 Pro nemůžeme učinit jinak. Na rozdíl od ostatních značek typu Samsung, Apple nebo Sony, zde nalezneme hned 120W nabíjecí adaptér, USB-C nabíjecí kabel a nechybí ani základní silikonové pouzdro, které sice nepůsobí v ruce nejhodnotněji, ale minimálně jej můžete používat do doby, než si objednáte něco kvalitnějšího. A to ceníme. Samozřejmostí jsou také brožurky a sponka na vysunutí SIM karty.

120W nabíjecí adaptér

USB-C nabíjecí kabel

silikonové pouzdro

sponka na vysunutí SIM karty

brožurky

Netradiční design a fantastické zpracování

Xiaomi se letos rozhodlo trochu zaexperimentovat a na rozdíl od poměrně konzervativního Xiaomi 12 Pro z loňska zde máme celkem výstřední kus telefonu, který nás oslovil po pár vteřinách používání. Displej je zaoblený tak akorát, nezpůsobuje nechtěné doteky, zadní straně pak dominuje obrovský modul fotoaparátů s nápisem Leica, aby si každý okamžitě uvědomil, s kým má tu čest. Naše konkrétní varianta používá lesklé sklo typu Gorilla Glass Victus a je doslova lapačem na otisky prstů, prach a chlupy. Pokud se tedy mobil rozhodnete používat bez pouzdra, berte si sebou do kapsy hadřík. Po pár hodinách používání telefon vypadá, jako byste ho měsíc nečistili. Takže materiály (na rozdíl od tvaru konstrukce) rozhodně nepatří mezi náš šálek kávy. Ano, vypadají hezky, ale když je musíte po téměř každém vytáhnutí z kapsy čistit, nebo musíte nosit pouzdro, kde lesklý materiál logicky nevynikne, proč to tu vůbec je? Mnohem raději máme matné sklo u S23 Ultra nebo novějších iPhonů. To je ale na jiné povídání.

lesklá záda s Gorilla Glass Victus

certifikace IP68

stereo reproduktory

rozměry 162.9 x 74.6 x 8.4 milimetrů

váha 210 gramů

Audio jack je dnes u vlajkových telefonů pasé, naopak potěší certifikace IP68, kterou disponuje vlajka od Xiaomi vůbec poprvé v historii. U telefonu za podobnou cenu měla být roky samozřejmostí, ale lepší pozdě, nežli později. Pochvalu zasluhují také stereo reproduktory, které hrají excelentně. Mají dostatek basů, hlasitost je více než dostatečná a když jsme se koukali na kousek Interstellaru, který nám dlouhodobě slouží jako jakýsi benchmark, vynikne i stereo efekt v čele s Dolby Atmos. Sledování videí, hraní her i hlasitý poslech hudby/podcastů je u čínské novinky přibližně stejně dobré, jako v případě S23 Ultra. Mírným zklamáním je pak přítomnost USB-C 2.0, zvlášť v momentech, kdy konkurence využívá rychlejší USB-C 3.2. Přetahování velkých souborů kabelem bude tedy trvat déle, stejně tak není možné skrz tento standard přenášet obraz.

Rozměry telefonu pak činí 162.9 x 74.6 x 8.4 mm a váží 210 gramů. Odpusťte nám možná častější srovnávání s Ultrou od Samsungu, ale vzhledem k tomu, že jsme oba dva telefony používali velice krátce po sobě a máme tak přímé srovnání, si ho v některých fázích recenze neodpustíme. Přestože se od jihokorejského konkurenta rozměry příliš neliší (163.4 x 78.1 x 8.9 mm, 234 gramů) působí Xiaomi 13 Pro v ruce mnohem kompaktněji. Tím nechceme říct, že je malé. Rozhodně ne, ale zkrátka se s ním manipuluje příjemněji. Telefon je o něco nižší, užší a lehčí, takže v úvahu připadá i občasné ovládání jednou rukou. Za zmínku stojí také fantastická haptická odezva, která je spolu s Pixely tou nejlepší v Android telefonech.



Displej: Xiaomi vsadilo na nejlepší panel

Xiaomi 13 Pro disponuje panelem od Samsungu, konkrétně typem E6 AMOLED, který používají mimochodem i řada iPhone 14 Pro. Nemáme k němu sebemenší výtku a jde jednoznačně o ten nejlepší displej, který můžete v dnešních smartphonech najít. Jedná se o 6,73palcový LTPO panel s rozlišením 3200 x 1440 pixelů (jemnost 522 pixelů na palec) a samozřejmě až 120Hz obnovovací frekvencí. Počítat můžeme také se čtečkou otisků prstů, která je velice svižná a ačkoliv by mohla být o něco větší, po nějaké době si na její používání zvyknete. V nastavení si lze vybrat mezi dvěma režimy – Výchozí, který dynamicky upravuje frekvenci na základě scénářů, aby se zachovala plynulost, ale zároveň vyvážila výdrž baterie, nebo Vlastní, kde si můžete vybrat mezi 60 a 120 Hz. Celou dobu recenzování jsme používali první zmíněný režim, jelikož s ním systém umí velmi dobře pracovat a nikdy jsme si nevšimli trhanějších animací či scrollování.

6,73″ E6 AMOLED LTPO

rozlišení 3200 x 1440 pixelů (522 ppi)

až 120Hz obnovovací frekvence

HDR10+, Dolby Vision

špičkový jas až 1900 nitů

Gorilla Glass Victus

Displej samozřejmě podporuje standardy jako HDR10+ a Dolby Vision. Ve špičce se umí rozjasnit na neskutečných 1900 nitů, což je nejvyšší hodnota ze všech Androidů a tak netřeba extra rozebírat, že čitelnost bude dostatečná i na přímém slunci. Naopak bychom ale ocenili modernější ochranné sklo. Máme tu Gorilla Glass Victus, stejně jako na zadní straně. To ale Corning uvedlo více než dva roky zpět. V listopadu 2022 se představila novější verze Gorilla Glass Victus 2, kterou používá třeba již několikrát zmíněná Galaxy S23 Ultra. Na druhou stranu je odůvodnění pochopitelné – Xiaomi 13 Pro se představilo už v prosinci loňského roku v Číně a implementace nového typu skla, které bylo v tu dobu na trhu pouze pár týdnů by byla vzhledem k tomu, že byla vlajková loď jistě už tou dobou ve výrobě téměř nemožná.

V nastavení si pochopitelně můžete upravit displej vašim potřebám. Stejně jako v případě Ultry od Samsungu je i zde ve výchozím režimu nastaveno rozlišení na Full HD+, takže doporučujeme rozhodně přepnout na WQHD+, ať z toho nádherného displeje dostanete maximum. Popravdě řečeno těmto rozhodnutím příliš nerozumíme. Je to jako kdybyste si koupili nové 500koňové Porsche, které by ve výchozím režimu dovolovalo pouze 250 koní. Ano, ušetřili byste nějakou tu kapku benzínu (rozumějte baterie), ale ten rozdíl není tak patrný, abyste kvůli tomu museli snižovat svůj komfort a celkový zážitek z používání. O baterii bude ale řeč později.

Z dalších funkcí a nastavení stojí za zmínku Čtecí režim, který sníží v určitou hodinu množství modrého světla, což oceníte ve večerních hodinách. Překvapilo nás také množství barevných schémat, ze kterých si vybere snad každý. Máme zde Živý, Sytý, Původní barvy, nebo možnost zobrazovat obsah v sRGB, případně P3 paletách. Ve výchozím nastavení je rovněž zapnutý režim adaptivních barev, který je upravuje na základě okolního světla. Samozřejmostí je pochopitelně podpora Always-On, který si můžete poměrně bohatě přizpůsobit vašim potřebám, ať se bavíme o efektech nebo zobrazovaném obsahu.



Technické parametry a výkon – Snapdragon 8 Gen2 kraluje

Xiaomi 13 Pro bylo vůbec prvním telefonem s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 a světe div se, ten podává zde lepší výkon než v Galaxy S23 Ultra (což je spolu s Xiaomi jediný telefon, který jsme měli zatím možnost s novým čipem od Qualcommu testovat) a to i přestože si jej Samsung nechal vyrobit na míru. V jihokorejské vlajce má vyšší takty procesorových i grafických jader, ačkoliv spíše nepatrně. Sekunduje mu v našem případě 12 GB RAM typu LPDDR5X v kombinaci s 512GB UFS 4.0 úložištěm, tedy opět to nejlepší, co můžete do telefonu aktuálně nacpat. Výjimku nalezneme pouze u základní varianty se 128GB úložištěm, kde je starší typ UFS 3.1. Důvod je prostý – výrobci tuto kapacitu s UFS 4.0 zatím nedělají a není jisté, zda tomu tak bude v budoucnosti.

Co se týče výsledků z benchmarků, v Geekbench 5 získalo Xiaomi 13 Pro na jedno jádro skóre 1499 bodů, ve vícejádrovém testu dosáhlo dokonce na 5091 bodů. V grafickém testu Vulkan pak získalo 8999 bodů a v AnTuTu se pak díváme na číslo 1 257 495 bodů.

Výsledky jsou tedy srovnatelné s Galaxy S23 Ultra. V procesorovém výkonu vede čínský telefon, v grafickém naopak ten jihokorejský. V praxi to ale vůbec nepoznáte. Co ale poznat lze jsou teploty. Přestože jsme chválili Samsung za skvěle zvládnuté chlazení, Xiaomi si s ním poradilo ještě o fous lépe. Ani jednou se nám během testování mobil nezahřál tak, aby to bylo nepříjemné. Chladný zůstává i v momentech, kdy mu nakládáte, hrajete hry a fotíte, což se nám u žádného jiného telefonu nestalo. Snad netřeba zmiňovat, že ani ty nejnáročnější hry typu Genshin Impact, Black Desert Online nebo Fortnite nedělají novému Snapdragonu žádný problém a vše si zahrajete na velmi vysoké detaily při stabilní snímkové frekvenci.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

12 GB RAM LPDDR5X

512GB úložiště UFS 4.0

5G připojení

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

Co se týče konektivity, samozřejmostí je podpora 5G připojení, nechybí Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3 s podporou kodeků SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX TWS+, LDAC a LHDC.



Android 13 a nadstavba MIUI 14

MIUI patří mezi dosti osobité Android nadstavby, která sice nemusí vyhovovat každému, ale jakmile si na její specifika a vychytávky zvyknete, budete s ní s velkou pravděpodobností velice spokojení. Nové MIUI 14 přináší několik vychytávek jako jsou nové widgety, ikony či animace, ale hromada změn se odehrála také pod povrchem. Čínská firma si pohrála s velikostí systému. V našem případě činí pouze 14,35 GB, což je ve srovnání například s One UI od Samsungu znatelně nižší hodnota. Vývojáři aplikací třetích stran mohou skrz nový engine MIUI Photon přinášet na telefony od Xiaomi plynulejší a zároveň i úspornější aplikace, což v praxi zřejmě poznáme až za pár měsíců. Znatelně se snížil také výskyt bloatwarových aplikací. V základu jich zde máme pouze osm, které nelze smazat.

Xiaomi se nechalo na tiskové konferenci při představení MIUI 14 slyšet, že se prý celková plynulost systému zvýšila až o 60 %. Je to vidět v praxi? Těžko říct. Nadstavba MIUI totiž funguje i na levnějších telefonech velice dobře a tak neumíme úplně rozpoznat, zda je systém extrémně plynulý kvůli skvělému čipsetu, novému typu úložiště a rychlejším RAM, nebo zda je je skutečně nové MIUI o tolik lepší. Pro srovnání bychom asi potřebovali nacpat do telefonu MIUI 13. Každopádně jedno je jisté – Xiaomi 13 Pro patří díky MIUI 14 k těm nejrychlejším telefonům vůbec. Když jsme v minulé recenzi tolik chválili příkladně odladěné One UI, v tomto případě musíme uznat, že je Xiaomi ještě o kus dál. Svůj hlavní podíl na tom mají podle našeho názoru hlavně rychlejší animace.

Načítání aplikací je díky UFS 4.0 úložišti téměř okamžité a veškeré úkony, které telefonu zadáte koná bez jakýchkoliv náznaků záseků, zpomalení či trhaných animací. Pokud si potrpíte na extrémní plynulost, budete s Xiaomi 13 Pro maximálně spokojení už jen z tohoto důvodu. Na Android scéně budete těžko hledat plynulejší telefon. Stejně jako v předchozích verzích má ale MIUI některá specifika, jako například vyvolání ovládacího centra z pravého horního okraje a notifikačního centra z levého. Podobně to funguje na iOS. Chvilku si na to budete zvykat, ale nejde o nic, co by vás mělo trápit. Softwarová podpora je pak průměrná. Xiaomi zaručuje tři roky hlavních aktualizací Androidu (do mobilu se tedy podívá i Android 16) a pět let bezpečnostních záplat.



Výdrž baterie a rychlost nabíjení

Spolu s vyladěním nadstavby MIUI 14 a také úspornějším Snapdragonem 8 Gen2 (v porovnání s loňskou verzí) se u Xiaomi 13 Pro zásadně vylepšila oproti předchozí generaci také výdrž baterie, která je skvělá. Možná se budeme opakovat z minulé recenze Galaxy S23 Ultra, ale i v momentě, kdy budete telefonu zatápět jej nebudete mít šanci vybít za jediný den. V poledne (10:00), kdy jsme ho poprvé rozbalili, překopírovali do něj data a dobili jej do 100 % začal test ohněm. S mobilem jsme natáčeli 8K video, nafotili hromadu snímků, stáhli Genshin Impact, asi hodinku ho hráli a následně jej používali na běžnou práci. Přesto mu zbývalo okolo 21:00 ještě asi 30 % kapacity, což je skvělý výsledek. Při běžném používání jsme se dostali téměř ke dvěma dnům a to se bavíme o režimu ve WQHD+ rozlišení.

120W drátové nabíjení

50W bezdrátové nabíjení

10W reverzní nabíjení

Zde musíme Xiaomi jednoznačně pochválit. Nová vlajková loď je srovnatelná, možná trošičku horší než u Galaxy S23 Ultra, kde jsme jí vychvalovali do nebes. A co je na tom všem nejlepší? Že pomocí přiloženého 120W adaptéru jej dobijete z 0 na 100 % za 19 minut. To je super! Používání takto rychlého nabíjení je extrémně návykové. Spíše než z 0 na 100 % jej v praxi oceníte třeba když vám zbývá posledních 30 %, víte že budete následujících několik hodin bez zásuvky a potřebujete dobít. Na hodnotu okolo 80 % se dostanete za 9 minut. Chválíme také 50W bezdrátové nabíjení, které je taktéž velice rychlé a potěší také až 10W reverzní nabíjení pro nabíjení sluchátek, hodinek a ostatního příslušenství.



Fotoaparáty

Soustava fotoaparátů patří bezpochyby mezi nejzajímavější aspekty celého telefonu. Ostatně nám to Xiaomi dává očividně najevo nejen tím obřím modulem fotoaparátů, ale také nápisem Leica, který se poprvé objevil u řady Xiaomi 12S. Nejprve si pojďme říct, o čem vůbec tato spolupráce je. Někdo by si totiž mohl myslet, že jde o pouhý marketingový trik. Leica však nespolupracuje s čínským výrobcem pouze na softwaru a filtrech, ale rovněž na čočkách samotných. Ve výchozím nastavení si můžete vybrat mezi dvěma barevnými režimy – Vibrant a Authentic, přičemž ten první nabízí o sytější nádech, druhý pak přirozenější.

Stejně jako v případě Xiaomi 12S Ultra zde dominuje ten obří 1palcový hlavní senzor Sony IMX989 s optickou stabilizaci a rozlišením 50 Mpx, který produkuje naprosto fantastické fotografie. Člověk by si mohl myslet, že se fotoaparáty telefonů za poslední dva roky nikam neposunuly. Pak se ale zadíváte na fotografie z Xiaomi 13 Pro a zjistíte, že třeba už tak naprosto excelentní Samsung Galaxy S23 Ultra si vede v několika situacích o poznání hůř, což si můžete dát do uvozovek, jelikož soustava fotoaparátů u nejdražšího jihokorejského telefonu má jen málo slabin.

Ta míra detailů, téměř bezchybný dynamický rozsah i u složitých scén a věrné barevné podání dávají uživateli pocit, že drží v rukou skutečně výjimečný kus hardwaru. Fotky jsou ostré, ale nejsou přeostřené, barvy kontrastní, ale nikoliv nereálné a ještě jednou se zaměřme na ty detaily. Pokud bychom právě teď museli určit nejlepší hlavní senzor u všech mobilů, byl by to právě tenhle.

Chybovost? Ano, je tu. Ale je minimální a skutečně se musíte trochu i “snažit”, abyste telefon trochu zmátli. Některé fotky jsou možná příliš měkké, ale to je vyloženě rýpanec a Xiaomi to může kdykoliv napravit softwarovou aktualizací. Ostatní dva snímače, tedy ultraširoký a teleobjektiv dostaly také rozlišení 50 Mpx a nutno podotknout, že důstojně doplňují hlavní snímač.

Teleobjektiv podporuje až 3,2x optický zoom a až 70x digitální zoom. U Galaxy S23 Ultra je ještě lepší, zejména při pohledu na detaily, ale pro běžného uživatele bude zcela dostatečný. Naprosto stejná situace nastává i u ultraširokého senzoru, který je i na poměry vlajkových telefonů slušný, ale v některých scénách až nečekaně ztrácí detaily a jihokorejská konkurence je dál.

Velmi dobře je na tom také kvalita záznamu, který lze natáčet až v 8K při 24 fps. Abychom jen přehnaně nechválili, naprosto odmítáme pochopit nastavení selfie kamerky. Ta je přitom kvalitní, má rozlišení 32 Mpx a fotí velice slušné snímky, které jsou použitelné třeba i na sociální sítě. Umí také velice solidně simulovat portrétní režim. A kde je tedy chyba? U videa. Podporu maximálně Full HD rozlišení při 30 fps snad Xiaomi nemůže myslet vážně. Chcete natáčet vlog a část videa zachytit přední a část zadní kamerou? Smůla! Ve střihacím programu pak musíte naprosto nesmyslně své video upscalovat. Je to mimochodem problém všech Xiaomi mobilů a je to ostuda. Zvlášť v situaci, kdy umí kdejaká selfie kamerka ze střední třídy 4K video.



Cena a dostupnost

Xiaomi 13 Pro začíná na ceně 31 499 Kč, přičemž až do 12. března si jej budete moci koupit za zvýhodněnou cenu 29 999 Kč. Zdarma navíc dostanete tiskárnu Xiaomi Printer 1S v hodnotě 3 499 Kč.

Resumé

Xiaomi 13 Pro je rozhodně velice zajímavý mobil, který si zaslouží (v případě že koukáte po telefonu v podobné cenové kategorii) vaší pozornost. Pokud chcete extrémně výkonný telefon se špičkovým hlavním fotoaparátem, rychlým nabíjením, skvělou výdrží a slušnou softwarovou podporou, budete s ním nad míru spokojení. V podstatě mu můžeme vytknout jen dvě, možná tři věci. První z nich je naprosto nepochopitelné nasazení staršího USB konektoru, druhou pak tristní možnosti nastavení u selfie videa a třetí vyšší cena. Pokud vám ani jeden z těchto faktů nevadí a nudí vás Samsung, Apple a další prémioví výrobci, budete až překvapení tím, jak dobrou práci čínská firma odvedla.

Klady + naprosto špičkový displej Samsung E6 AMOLED

+ brutální hlavní fotoaparát

+ bezkonkurenční výkon

+ rychlost MIUI 14 překonává všechny ostatní nadstavby

+ nad očekávání dobrá výdrž baterie

+ velmi rychlé nabíjení

+ příkladné zpracování

Zápory – vyšší cena

– selfie kamerka podporuje video pouze v 1080p/30 fps

– USB-C 2.0 může být pro někoho problém

– zadní strana se snadno ušpiní

Hodnocení redakce: 90 / 100 %

