Recenze: Je nový Xiaomi 12 Pro postrachem pro konkurenci?

Společnost Xiaomi před několika málo okamžiky oficiálně vyslala na evropské trhy nové chytré telefony série Xiaomi 12. Nejnašlapanější model Pro, který se chlubí mimo jiné adaptivní frekvencí displeje až 120 Hz, bleskurychlým 120W nabíjením či trojicí 50MPx fotoaparátů, jsme před pár dny dostali do redakce k přednostnímu testování. A jelikož není čas ztrácet čas a mobil je již veřejně dostupný, je zde i naše první, obecná recenze tohoto kousku. V druhé samostatné části se budu za pár dní věnovat fotografování a jeho porovnání s konkurenční vlajkou od Samsungu.

Recenze Xiaomi 12 Pro

Obsah balení

I když se Xiaomi v minulých měsících nějakým způsobem pokoušelo naskočit na vlnu šetření materiály a příslušenstvím, minimálně v případě letošní vlajkové série vyhrálo pohodlí. Mobil je tedy k dostání “v plné polní”. V krabičce se nachází nejen samotné zařízení, ale také nabíječka, kabel a dokonce průhledný silikonový obal.

V případě nabíjecího adaptéru je řeč o nekompromisním 120W zdroji, který odpovídá maximálnímu příkonu telefonu. Tady si čínská firma opravdu nebrala servítky a například majitelé konkurenčního Samsung Galaxy S22 Ultra (ti, kteří, naplno nesdílejí environmentální pohnutky výrobců) mohou závidět. Samozřejmostí je také přítomnost kolíčku pro vysunutí šuplíku na nanoSIM karty.

Design telefonu

Jelikož byl mobil již představen v jiných regionech, jeho vzhled není vůbec žádným tajemstvím. Reálně se v ruce drží moc dobře a přijde mi například o dost méně kluzký než Galaxy S22 Ultra. Může za to matný hliníkový rámeček a trochu méně hladká skleněná záda. Z přední strany jde o klasický mobil se zaoblenými hranami displeje po delších stranách, kterých jsou na trhu spousty.

Po obvodu se nachází zmíněný šuplík na SIM, dvě mřížky pro reproduktory, mikrofony, USB-C konektor a tlačítka pro zamykání/napájení a hlasitost. Na zádech se nachází foto modul, který je například oproti Xiaomi 11T užší, pohledově decentnější a “ostřejší”, což se mi líbí, ale jeho výška (kvůli speciálnímu vyvýšení jednoho z objektivů dokonce dvoupatrová) není úplně komfortní. Ovládání mobilu, když leží na stole, je kvůli kymácení vysloveně utrpení.

Podobně jako Samsung u řady S21 tady Xiaomi zvolilo modul, který není jednolitou přímou součástí zad, takže jsou hrany a štěrbiny nepříjemným shromaždištěm částeček prachu či dokonce vlasů. Je to znát i z fotek, které jsem pořizoval po čištění hadříkem z mikrovláken, ale evidentně by to chtělo ještě i štěteček. Spousty lidí od koupě možná odradí, že mobil nemá oficiální IP certifikaci odolnosti.

Svižný systém MIUI 13

V tomto okamžiku se musím přiznat, že jsem měl v ruce Xiaomi telefon na delší testování po opravdu dlouhé době. Tím pádem nejsem úplně schopný posoudit mezigenerační skoky mezi jednotlivými verzemi nadstavby MIUI. Podle oficiálních materiálů se ale aktuálně nejnovější vydání chlubí například rychlejším chodem aplikací, plynulejšími animacemi a zabezpečením.

Zatímco to poslední jsem snadno ověřit nemohl, rychlost systému je naopak velmi znatelná. Například oproti One UI od Samsungu “chodí” vše tak nějak přirozeněji a bez zadrhávání, podobně jako třeba v EMUI od Huawei. Už jen přecházení mezi jednotlivými obrazovkami aplikací napovídá, že tady se jede levým pruhem. I samotné aplikace nabíhají a pak běží rychleji. Celkový dojem plynulosti asi umocňují animace, nicméně vypadá to opravdu dobře.

Současně v systému pozoruji pár odlišností od jiných nadstaveb, které mi úplně nevyhovují. Rozbalování horní roletky je sice rozděleno do dvou polovin jako například u EMUI, přecházení mezi levou a pravou stranou už ale tak intuitivní není. Na ploše je pak například trochu obtížnější práce s widgety, s nimiž je pro změnu velikosti nutné “zatřást”.

Hlavně vůbec nerozumím tomu, proč obrazovka se spuštěnými aplikacemi po stisknutí křížku nezavře úplně všechny, nýbrž tu poslední nechá běžet. Uživatel ji pak musí manuálně vypnout potažením prstu, což je dle mého úplně zbytečný krok navíc. Ostatní nadstavby tohle nedělají.

Nekompromisní výkon

Slovo “nekompromisní” v tomto případě nestaví telefon někam to čela výkonnostních tabulek (i když i to se částečně děje), nýbrž naráží na holý fakt, že Xiaomi bez kompromisů dodává i do Evropy telefony se špičkovým čipsetem Snapdragon 8 Gen 1. Na to někteří zájemci skutečně uslyší a čínská firma tím na dálku pošťuchuje Samsung, který, jak víme, to má s politikou kolem procesorů jinak.

Přítomnost největšího siláka od Qualcommu je znát. Ať už při běžné práci a již zmíněném přecházení mezi aplikacemi a multitaskingu, nebo při focení, které telefon nijak extra nezatěžuje. Do galerie přidávám snímky z Geekbench 5.

K výkonu zařadím i displej, který k celkovému dojmu hodně přispívá. Jde o špičkový AMOLED panel, který si můžete manuálně přepnout až do WQHD+ rozlišení (s luxusní hustotou bodů 521 ppi) a nechat ho dynamicky kmitat až do 120 Hz. Když bude telefonu docházet dech, můžete se nejen vrátit k nižšímu rozlišení, ale také ručně nastavit nižší kmitočet. K dispozici je 60Hz i 90Hz hodnota. Z pohledu obrazovky jde skutečně o nejvyšší možný stupeň, který lze nabídnout.

Fotografování trojitou padesátkou

Xiaomi u modelu 12 Pro vsadilo na trojici 50Mpx senzorů, přičemž každý plní jiný úkol. Jde o hlavní objektiv, ultraširoký objektiv a teleobjektiv. Rozlišení hlavního senzoru není nijak překvapivé či výjimečné, ale o těch dvou dalších už to úplně neplatí. Zatímco při ultraširokém focení je padesát megapixelů opravdu nadstandardní hodnota, u teleobjektivu už to tak slavné není.

“Přibližovací” objektiv má pouze dvojnásobný optický zoom, což je u podobného vlajkového mobilu prostě málo. Reálná velikost fotografií sice umožňuje pořizovat kvalitnější nezkomprimovaný výřez, ale přímo v okamžiku pořizování snímku tento limit pohodlný není. Nicméně fotky rozhodně nedělá Xiaomi 12 Pro špatné a svou pozici si s ohledem na cenu a pozici na trhu dle mého obhájí.

Celkově totiž můžu pochválit například i rychlost foto aplikace a také ostření či přepínání jednotlivých funkcí. Ani u prémiových telefonů to není vždy úplná samozřejmost. V galerii najdete pár základních snímků. Fotografování tímto telefonem se ještě budu detailněji věnovat v budoucím porovnání s konkurencí.

Průměrná výdrž a bleskové nabíjení

Z hlediska výdrže jde o sice o “celodenní” telefon, ale asi jako u konkurentů z řady Galaxy S22. S trochou snahy tedy není nutné mobil nabíjet několikrát za den, ale úplně bez obav z večerního vybití to určitě není. Přednost evidentně dostalo trochu tenčí tělo a nižší hmotnost díky menší baterii a celkovou výdrž má dorovnávat schopnost rychlého nabíjení. A to se skutečně děje.

Pokud uživatel nemá problém jednou za čas skočit někam k zásuvce, 120W adaptér je skutečně zárukou extra rychlého doplňování energie. Plné nabití za cca 20 opravdu není problém. Ačkoli není nyní možné tak rychle posoudit vliv tak rychlého nabíjení na životnost baterie a zhodnotit další negativní dopady, zatím se tato kombinace menší baterie + vyšší nabíjecí výkon jeví jako efektivní.

Výhodou oproti Samsungu je fakt, že v tomto případě jde o opravdu obří hodnotu a nabíječka je skutečně rovnou v balení s telefonem. Až čas ukáže, jestli nebudou v Xiaomi telefonech umírat baterie o poznání rychleji.

Cena a dostupnost

Xiaomi 12 Pro je hned od 31. března k dispozici ve variantě 12 GB + 256 GB za 27 999 Kč, například v oficiálním českém e-shopu a až do 13. dubna k telefonu dostanete také hodinky Xiaomi Watch S1. Všichni uživatelé Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro a Xiaomi 12X mohou navíc do 6 měsíců (180 dní) od data nákupu využívat bezplatný servis výměny obrazovky a mezi bonusy patří také 3 měsíce YouTube Premium zdarma.

Závěrečné hodnocení

Abych rovnou odpověděl na otázku v nadpisu: Ano, Xiaomi 12 Pro může být skutečně zabijákem vlajkových modelů, protože jedním z nich rozhodně je. Svou kombinací slušné výbavy (i když někdy dost kompromisní) a ceny jistě odláká nejednoho zákazníka od jiných značek. Pokud bude zájemce ochotný akceptovat několik ústupků, může například novinku od Xiaomi díky ceně upřednostnit před Samsung Galaxy S22 Ultra či dokonce Plus variantou.

Klady + výkon

+ svižný systém

+ ultra rychlé nabíjení

+ cena

+ špičkový displej

Zápory – bez IP certifikace

– podivnosti nadstavby MIUI

– kompromisy u fotoaparátů

– bez microSD slotu

Jak se vám líbí Xiaomi 12 Pro?