Reklamní kampaň #BestPhonesForever je jedna z nejpovedenějších od Googlu

Nová epizoda ukazuje rozhovor mezi novým Pixelem 8 a iPhonem 5 Pro

Google už delší dobu na svém YouTube prezentuje reklamy na své telefony Pixel, kde je porovnává s iPhonem. Tato kampaň se označuje jako #BestPhonesForever a povětšinou se jedná o rozhovor mezi těmito dvěma telefony, z něhož je většinou patrné, že je iPhone hloupější, chtěl by být jako Pixel nebo zkrátka něčemu nerozumí. Při příležitosti představení řady Pixel 8 Google zveřejnil novou reklamu, ve které si dělá srandu z iPhonu 15 Pro.

Apple dlouhodobě spoléhá na svou schopnost oslnit uživatele vizuálně atraktivním představením, která se zaměřuje na estetickou stránku věci. To je většinou plné nádherných renderů. Naproti tomu Google v posledních letech ukazuje náklonnost k tomu, aby ukázal, že funkce a užitná hodnota telefonu jsou důležitější než design. Právě konference Made by Google se okolo vzhledu nových telefonů točila jen minimálně. Zde se ale není čemu divit, Pixely totiž tradičně unikly už několik měsíců před uvedením.

#BestPhonesForever: Razzle Dazzle

Samotná reklama se pak zabývá otázkou, co je vlastně pro zákazníky důležitější. Zda jsou to pěkné ukázky vzhledu, nebo demonstrace praktických funkcí. Jablečný telefon si pochopitelně myslí, že prezentace designu je na prvním místě, zatímco Pixel by rád ukázal pokročilé AI funkce.

Jak se vám líbí nová reklama od Googlu?

Zdroj: YouTube Google