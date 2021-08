Galaxy Z Fold3 posunul svou kategorii o level dál (recenze)

Jsou ohebné telefony skutečně budoucnost, nebo nejsou? Odpověď na tuto otázku nám zatím nikdo s naprostou jistotou nedá, nicméně korejský Samsung se příliš neohlíží za pochybami či nejistotami, prapor flexibilních mobilů drží hrdě dál a kráčí s ním vpřed. Před pár týdny oficiálně představil a před pár dny i pustil do prodeje nové modely Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3. První jmenovaný je pokračovatelem “véčkového” stylu, ten druhý zase více revolučního trendu s horizontálním otevíráním. Flip už u nás svou recenzi má a v následujících řádcích si můžete přečíst i tu k nejnovějšímu Foldu…

Recenze telefonu Samsung Galaxy Z Fold3

Balení a design

Hned čtvercový a hodně nízký box dává na odiv, že se v něm nenachází úplně obyčejný telefon. Kromě toho, že ukrývá nejnovější Fold, ale obsahuje jen další běžné prvky, které mají standardně ve výbavě i jiné Samsung telefony. Balení vás může překvapit pouze v případě, že jste v minulých měsících totálně minuli informaci o tom, že korejský gigant přestal k mobilům dávat i nabíjecí adaptéry. V krabici jsou tedy jen telefon, oboustranný napájecí USB-C kabel, kolíček pro otevírání slotu na SIM karty a základní manuál.

Na těle telefonu došlo v porovnání s loňským modelem jen k lehkým designovým změnám. Nejviditelnější je ta, která se odehrála u panelu s fotoaparáty. Ty jsou tentokrát seřazeny pod sebou společně s bleskem a modul je o dost užší a zaoblenější. Nový Fold je pak celkově o malinko menší a lehčí, za což může i nová slitina rámečku nebo kapacita baterie. K těm se dostaneme. Pozornému detailistovi také neunikne, že byl přesunut slot na SIM kartu ze spodní stany nahoru a designéři si tentokrát odpustili několik zaoblení na zádech. Jako u minulého modelu je i zde spoleh na doléhání všech hran a “doklapávání” pantu ve správných pozicích.

Jedna velmi významná vzhledová změna nastala na hlavním displeji, ale to probereme později. Flexibilní obrazovka je jinak z hlediska kvalit zobrazování téměř stejná jako u minulé generace, má i stejnou velikost a rozlišení. Tady se paradoxně žádné velké vylepšení nekonalo. Displej je na dotyk dál hodně plastický a oproti tomu přednímu je to velký rozdíl. To je ale prostě dosavadní daň za flexibilitu. U tmavšího zobrazovaného obsahu či v některých úhlech je vizuálně znatelný středový “žlábek”, ale pro prst je mnohem méně obtěžující než u Flipu. Skvělé je, že vnější displej nově také dostal možnost adaptivní změny frekvence až do hodnoty 120 Hz.

Hlavní specifikace

Android 11 / One UI 3.1.1

rozměry 158,2 x 128,1 x 6,4 mm rozložený / 158,2 x 67,1 x 14,4 (16) mm složený a hmotnost 271 g

displeje hlavní: adaptivní 120Hz 7,6″ AMOLED 2X s rozlišením 1768 x 2208 pixelů vnější: adaptivní 120Hz 6,2″ AMOLED 2X s rozlišením 832 x 2268 pixelů

procesor Qualcomm Snapdragon 888

paměťové varianty 12/256 a 12/512 GB

fotoaparáty hlavní 12 MPx, f/1.8, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS telefoto 12 MPx, f/2.4, 52mm , 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optický zoom ultraširoký 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm přední vnější 10 MPx, f/2.2, 26mm, 1/3″, 1.22µm přední vnitřní (pod displejem) 4 MP, f/1.8, 2.0µm

baterie s kapacitou 4 400 mAh (25W rychlé, 11W bezdrátové a 4,5 reverzní bezdrátové nabíjení)

(25W rychlé, 11W bezdrátové a 4,5 reverzní bezdrátové nabíjení) odolnost IPX8 , Gorilla Glass Victus na vnějších plochách

, na vnějších plochách 2x nano SIM, nebo 1x nano SIM + eSIM

podpora pera S Pen (speciální verze pro Fold)

Stejně ohebný, více odolný

Z hlediska mechaniky otevírání je telefon téměř stejný jako jeho loňský předchůdce. Konstruktéři se ovšem postarali hned o několik zajímavých novinek, které na první pohled vůbec nejdou vidět. Třetí Fold například splňuje, stejně jako nový Flip, standard odolnosti IPX8, který podle běžných definic zaručuje dostatečnou ochranu “proti nepřetržitému ponoření do vody” (pozor, neplatí pro prachové částice, to by byl například IP68). Něco takového je u elektronického přístroje s pantem rozhodně pozoruhodné. Samsung nedávno v samostatném videu vysvětlil, jak se mu to podařilo.

Telefon je celkově odolnější také díky tomu, že má nejen na vnějším displeji i na zádech sklo honosící se standardem Gorilla Glass Victus. To zvládne mobil ochránit před spoustou nechtěných zásahů od klíčů v kapse nebo následky nepříjemných pádů. Prostor dostal také rám z nově vyvinuté hliníkové slitiny. Hlavní dominanta celého telefonu, tedy flexibilní 7,6″ displej, by měl být podle výrobce také o něco odolnější. Po několika dnech běžného používání se na něm žádné škrábance neobjevily a ani jsem neměl v plánu je cíleně vytvářet. Pokud ale chcete vidět, co nejen přední obrazovka zvládne, můžete mrknout na test odolnosti v podání JerryRigEverything.

Fotoaparáty

Pokud vedle sebe postavíte parametry všech pěti fotoaparátů v modelech Z Flip2 a Z Flip3, zjistíte, že došlo k jedné jediné změně. Z hlediska pouhých čísel jde dokonce o změnu k horšímu, neboť vnitřní přední foťák (tedy ten, který se nachází v prostoru ohebného displeje) se “zmenšil” z dřívějších 10 megapixelů na čtyři. Důvodem je ale to, že efektivita nově ustoupila efektu. Čočka tohoto foťáku je totiž tentokrát “neviditelně” ukrytá pod vrstvou displeje.

To přináší větší komfort při sledování obrazovky (překryvná mřížka je různě viditelná v různých úhlech a při různých zobrazovaných barvách), ale také trochu horší komfort při selfie focení. Zákonitým důsledkem tohoto řešení zatím je, že (kromě pomalejší reakce po stisknutí spouště) jsou fotky či videa méně kvalitní.

To ale konkrétně u Foldu nevadí hlavně proto, že selfie umí fotit i skrze vnější přední senzor a v rozloženém složeném stavu dokonce i hlavními fotoaparáty s náhledem na menším displeji. Tento ukrytý foťák tedy může v pohodě sloužit třeba při videohovorech nebo odemykání pomocí tváře.