Recenze Samsung Galaxy Z Fold2: Ohnuli jsme za vás telefon zítřka

Když už je řeč o jeho odolnosti, tak té zatím nemám co vytknout. Nezkoušel jsem do obrazovky rýt nehty nebo klíčem, ale při běžném používání se mu skutečně nemá extra co stát. Hmatem je poznat, že nejde o tvrdé sklo jako na přední straně, ale co také od ohebného displeje čekat? Takový telefon si přece nekoupím třeba kvůli práci na stavbě nebo na něj nebudu v kanceláři házet klíče. Nicméně zařadím sem i dvě výtky. Nejsou velké, ale zaznít by měly. Tou první je trochu obtížnější ovládání otevřeného displeje pomocí gest. Okraje obrazovky jsou dost vystouplé a často je potřeba gesto opakovat. Také je asi škoda, že se nepodařilo dostat čtečku otisků pod displej, ale je na boku telefonu. Zvykl jsem si tam na ni, ale jelikož často odemykám telefon, který leží na stole, bylo by přikládání prstu na displej pohodlnější.

Jsou ty foťáky vzadu, nebo vpředu?

Výrazný designový prvek představuje také modul s hlavními zadními fotoaparáty. Ten nyní zapadá do nového trendu, který Samsung nastolil i u ostatních prémiových mobilů. Trojice fotoaparátů je tak celkem vysoko vystouplá nad záda přístroje a obehnána “ostrým” rámečkem. S fotoaparáty je to vlastně celkově zajímavé. Máme tu jeden průstřel na menším vnějším displeji, jeden na velkém vnitřním a hlavní trojočko vzadu. Označení “vzadu” je ale dost relativní, protože Samsung Galaxy Z Fold2 přišel se softwarovou vychytávkou, kterou si oblíbí fanoušci selfie fotek a videí. Když spustíte fotoaparát na vnějším displeji a přepnete ho na selfie, máte možnost využít hlavní foťák. Jak? Kliknete na ikonku v rohu obrazovky, rozevřete telefon hlavními foťáky k sobě a je to. Tím hrátky s focením nekončí. Když fotíte otevřeným telefonem někoho jiného, můžete mu na menší displej poslat náhled. Oba pak víte, co z fotky bude. Tím se postupně dostáváme k otázce…

Co vás přinutí Samsung Galaxy Z Fold2 otevřít?

Kromě toho, že chcete před okolím okázale otevřít mobilní telefon s ohebným displejem, což asi většina přihlížejících nikdy neviděla, najde se i spousta opravdu pragmatických důvodů. Tím základním je samotná velikost vnitřního displeje. Extrémně lépe se na něm prohlížejí fotky, mapy a třeba i obsah na různých sociálních sítích. V podstatě všechno, co je lepší si prakticky “roztáhnout”, což třeba neplatí o sportovních tabulkách nebo o některých webech. K tomuto účelu je v nadstavbě One UI možné vybrat, jak a které aplikace chcete přinutit vyplnit prostor od okraje po okraj. Většina s tím nemá problém, ale třeba takový Instagram to vůbec neumožňuje.

V systému máte možnost zvolit, zda širší prostor využít pro roztažení, nebo pro zobrazení jiných prvků jako třeba menu. U foťáku, YouTube, Google Duo a dalších nástrojů je možné v Samsung Galaxy Z Fold2 použít speciální Flex mód. Ten po ohnutí telefonu nabízí ve spodním “křídle” ovládací prvky, zatímco hlavní část aplikace (třeba přenos nebo náhled fotky) dál běží. Super věc, jen by se mohla dočkat zavedení u více aplikací. Ohnutí do tvaru L se pochopitelně následně hodí i pro focení bez stativu a také psaní na klávesnici jako na notebooku.