Recenze Samsung Galaxy Z Flip3: Asi nejrozumnější ohebňák

Jsou ohebné telefony skutečně praktickou a ideální budoucností, která svět mobilů čeká? Na to asi v současnosti neumíme odpovědět, nicméně několik velkých výrobců na tuto kartu stále sází, investují do vylepšení a tlačí trend kupředu. Mezi nejvíce progresivní rozhodně patří Samsung, který má na svém kontě a také na trhu dokonce už několikátou generaci flexibilních kousků. Naposledy byly slavnostně uvedeny modely Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3. Druhému jmenovanému, tedy vertikálně rozevíracímu “véčku”, je věnována tato recenze. V ní se dozvíte například to, kde Samsung příjemně zapracoval a nebo naopak úplně nepřináší očekávaný pokrok…

Recenze ohebného mobilu Samsung Galaxy Z Flip3

Obsah balení

Již tradiční Samsung krabička pro mobilní telefony neobsahuje nic extra překvapivého. Stejně jako u řady Galaxy S21 musí tedy noví majitelé skládacího Flipu počítat například s tím, že v balení není nabíjecí adaptér, ale pouze USB-C / USB-C kabel.

Jestli tento fakt zákazníky naštve, bude opět záležet na počtu starších nabíječek, které doma (ne)mají. A taky na tom, jak moc s korejským výrobcem sdílejí tuto ekologií motivovanou iniciativu. Kromě kabelu v krabičce najdete ještě i kolíček pro vysunutí slotu na SIM kartu a základní manuál.

Oficiální specifikace

hlavní displej 6,7“ FHD+ 120Hz Dynamic AMOLED 2X, Infinity Flex (2640 x 1080 px), 425 ppi

AMOLED 2X, Infinity Flex (2640 x 1080 px), 425 ppi vnější displej 1,9” Super AMOLED (512 x 260 px), 303 ppi

Super AMOLED (512 x 260 px), 303 ppi rozměry 72,2 x 166,0 x 6,9 mm rozložený a 72,2 x 86,4 x 17,1 mm složený

hmotnost 183 g

ochrana IPX8

fotoaparáty 12mpx hlavní (Dual Pixel, OIS, F1,8, 1,4μm) 12mpx ultraširoký (F2,2, 1,12 μm) 10mpx přední (1,22μm, F2,4)

procesor Qualcomm Snapdragon 888

3 300mAh baterie s podporou pro 15W kabelové, 10W bezdrátové a 4,5W zpětně bezdrátové nabíjení

s podporou pro 15W kabelové, 10W bezdrátové a 4,5W zpětně bezdrátové nabíjení 1x eSIM + 1x Nano SIM (bez slotu na microSD kartu)

Osvěžený design

Na první pohled je znát, že Samsung do vzhledu nového véčka oproti minulým modelům (připomeňme, že Galaxy Z Flip3 číselně ne úplně přímo navazuje na Z Flip a Z Flip 5G) celkem citelně zasáhl. Změnily se v podstatě jen tři prvky, ale velmi důležité. V prvé řadě jde o vnější displej, který vyrostl z malého tintítka do podoby mnohem užitečnějšího, téměř dvoupalcového, panelu. Usazení tohoto displeje do širšího skleněného pruhu v černé barvě souvisí s další změnou.

Fotoaparáty jsou tentokrát usazeny vedle sebe podél delší hrany mobilu a zmizel rámeček, který je oba obepínal. Namísto toho, má každé sklíčko svůj ochranný kroužek. Prostor zde dostalo Gorilla Glass Victus. Další designová úprava se týká okrajů telefonu, které jsou nyní trochu “ostřejší” a alespoň mně přijdou o něco víc vhodné do chlapské ruky než původní zaoblený Flip, který jako by byl rovnou stvořený pro dámské kabelky. I plochy jsou rovnější a díky sklu dost hladké a taky kluzké. Na pravém boku jsou tlačítka pro hlasitost a opravdu velmi dobrý senzor na otisk prstu. Na přední straně, která by měla být u ohebného telefonu nejzajímavější, se paradoxně od předchozího Flipu nic mimořádného neudálo.

Flexibilní panel stále potřebuje trochu vyšší okraje, což mírně znepříjemňuje provádění celoobrazovkových gest. Tím, jak má telefon po zaklapnutí uprostřed mírnou štěrbinu, se bohužel také stává efektivním sběračem žmolků a smítek. Takže se těšte na neustálé otírání. Kdyby se snad mělo k obrazovce přiblížit něco škodlivějšího, tak Samsung u Galaxy Z Flip3 slibuje větší odolnost displeje. To ukáží zejména delší testy, nechtělo se mi úplně rýpat do nového mobilu.

Z pohledu celkové konstrukce je telefon zpracovaný naprosto precizně a je cítit dokonalé zaklapnutí do koncových pozic pantu, přičemž ale mobil hezky drží jakýkoli úhel (zdravím Frantu z Mostu!). Co mě dost rozhodilo, a nejsem si úplně jistý, jestli to tak měl i původní Flip, bylo umístění modulu pro bezdrátové nabíjení. Je pod krytem ve spodní polovině mobilu, což mimo jiné znamená, že má problém přijímat energii v některých stojánkových nabíječkách či držácích. V případě Xiaomi Mi 20W Wireless Car Chargeru je to s ohledem na bezpečné uchopení v podstatě bez šance.

Duo skvělých displejů

Zatímco vnější panel na sebe svádí pozornost už jen svou velikostí a plnobarevností, hlavní displej to nejlepší ukrývá v sobě. A ne, foťák s neviditelnou čočkou to není. Příjemnou novinkou flexibilní obrazovky ve třetím Flipu je adaptivní frekvence, která podle potřeby stoupá až do hodnoty 120 Hz. To fanoušci plynulého pohybu na displeji (tzn. snad všichni, kteří měli možnost takový kmitočet okusit) jistě ocení. Středová drážka mi přijde stejně viditelná a pocitově hluboká jako u předchozích Samsung ohebňáků. Jestliže displej svítí, z většiny úhlů žlábek neuvidíte.

I když jde o ohebný telefon, kde by měl být logicky největší hvězdou hlavní flexibilní displej, v tomto případě je to ale spíš ten na zádech přístroje. Ten se totiž v rámci zvětšení dočkal i svěření několika praktických úkolů. V systému se na něj dá hodit několik karet v čele s hodinami, ovládáním hudby, spouštěním odpočítávání, fitness informacemi, událostmi z kalendáře nebo počasím. Samozřejmě nezmizely ani notifikace, které je ale nyní možné vidět i s několikařádkovými náhledy.

Když na něco tento menší displej nestačí, vyzve k otevření mobilu a automaticky spustí patřičnou aplikaci. Přes gesta s tažením nahoru a dolů se dá měnit režim vyzvánění či hlasitosti a také spouštět platební brána Samsung Pay. Všechny zmíněné karty jsou ale (zatím?) bohužel součástí uzavřené nabídky, kam si nemůžete jen tak něco dalšího přidat. Design hodin se dá měnit a k dispozici je dokonce sladění vizuálu s Galaxy hodinkami.

Systém s módy pro hračičky

Ještě chvilku zůstanu u vnějšího displeje a zmíním fotografický selfie mód, který je velmi podobný tomu, který zavedl druhý Fold. Díky plnobarevné obrazovce není nutné pro rychlé pořízení fotky mobil otevírat. Stačí dvakrát stisknout hlavní tlačítko, telefon probudí objektivy i vnější displej a můžete se pustit do focení. Tažením nahoru a dolů se dá přepínat mezi klasickým a ultraširokým objektivem, přejetím do boku se dá zase skočit na natáčení videa. Velmi rychlé a praktické.

Výsledek takového focení najdete mezi ostatními snímky v galerii. Zajímavé je, že tyto jsou po pořízení rovnou čtvercové, i když náhled je nadstandardní nudle. Jak je patrné i z tabulkových hodnot u snímačů, Galaxy Z Flip3 nemá úplně motivaci ohrožovat svou výbavou fotomobily. Nicméně podobnou sestavu využívají i excelentní Pixely a ani Samsung si s duem 2x 12 pixelů nevede špatně. Systém One UI 3.1.1 s prvky pro ohebné telefony foťáky navíc využívá kreativním způsobem.

Staronový je například mód režiséra, kdy si můžete spustit obraz ze všech tří fotoaparátů. I při běžném selfie focení s pootevřeným mobilem je k dispozici speciální layout aplikace Fotoaparát s rozdělením na dvě poloviny. Toto rozvržení se opakuje u všech míst, kde úřaduje tzv. Flex mód. V novém Flipu dostal právo rozpůlit v podstatě jakoukoli aplikaci, kterou si v menu vyberete. Po ohnutí displeje se pak na spodní polovině objeví ovládací prvky pro vytváření screenshotu, hlasitost atd. Režim Flex se dá tradičně použít i pro pohodlné sledování YouTube a dokonce efektivnější práci, ale to se asi od Flipu úplně neočekává.

Tak tak udýchá celý den

Máte pocit, že se zatím nový Samsung Galaxy Z Flip3 jeví jako téměř dokonalý? A tušíte nějaké “ale”? Tak tady je. Z mého pohledu je celkem smutné, že nové véčko dostalo jen 3 300mAh baterii. V kombinaci s až 120Hz displejem (nebýt adaptivního přepínání, bylo by to mnohem, mnohem horší) a také větším vnějším panelem má telefon co dělat, aby si mohl říkat alespoň “celodenní”.

Nezřídka jsem ho při testování musel nabíjet ještě i v podvečer, abych si v klidu přečetl nebo pustil nějaké novinky ze sítí. Trochu se obávám, jak se bude na tuto skutečnost tvářit hlavní cílová skupina tohoto produktu – uživatelé neustále vylepení u sociálních sítí, selfie maniaci a fanoušci bezdrátového poslechu hudby.

Cena a dostupnost

Nový Flip bude, společně s novým Foldem, v ČR k dostání od 27. 8. 2021. A to v barvách Cream (v této recenzi), Phantom Black, Green a Lavender (levandule) za ceny 26 999,- u 8/128 GB varianty a 28 999,- v případě 8/256 GB modelu. Při objednání do 26. srpna z e-shopu www.samsung.cz či ve značkových prodejnách Samsung nebo u vybraných prodejců a splnění dalších podmínek získává zákazník nárok na dárky v podobě Samsung Care+ na 1 rok zdarma, sady Note Pack a možnosti výkupu starého zařízení s bonusem až 10 000 Kč. Flip můžete vybavit i několika druhy originálních a praktických obalů.

Závěrečné hodnocení

Troufám si říct, že s ohledem na cenu i reálnou využitelnost jde asi o nejrozumnější ohebný telefon, který si může běžný člověk pořídit. Hodně mi vyhovoval i Fold a jeho horizontální otevírání, nicméně u něj se dá hodně věcí vyřešit na vnějším displeji a člověk má někdy trochu pocit, zda v kapce nenosí tu poskládanou cihlu trochu zbytečně. U Flipu jde o decentní čtverec, který se umí přetransformovat do podoby běžného smartphonu.

K celkově vylepšené praktičnosti rozhodně velkou měrou přispívá vnější obrazovka. Mnohé taktéž potěší ochrana IPX8, která je u flexibilních telefonů raritou. Třešničkou na ohebném dortu je adaptivní 120 Hz displej, který je ale zase trápením pro poměrně malou baterii, kterou lze určitě považovat za slabinu. Za tu se dá označit i chybějící slot na SD kartu.

Klady + Moderní design

+ Praktický vnější displej

+ 120Hz adaptivní displej

+ Skvělé zpracování

+ IPX8 ochrana



Zápory – Podprůměrná baterie

– Hodně chytá nečistoty

– Bez slotu na SD kartu

Co vás na novém Galaxy Z Flip3 nejvíc zaujalo?

Děkujeme českému Samsungu za zapůjčení mobilu