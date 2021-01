Recenze mobilu Samsung Galaxy S21 Ultra: Má hodně věcí k odpouštění

Záložka s foťáky

To ale není to hlavní, co se na zádech mobilů z řady Galaxy S21 nově stalo. Korejská firma totiž ve spolupráci s designéry opět citelně překopala vzhled rámečku kolem foťáků. Loňský (a teď použiju vlastní pojmenování) obdélníkový “bazén” s objektivy utopenými pod jedním sklem tentokrát vystřídala nepravidelná “záložka”, která ohraničuje samostatně zasklené senzory a sama se slévá s rohem mobilu. Za mě osobně absolutní nádhera a pochvala designérům. Když vedle sebe poslední S Ultra modely položím, jsou to úplně jiné světy, z nichž ten novější je v mých očích mnohonásobně hezčí. Jenže… vzhled není všechno…

Modul s foťáky je opět hodně vystouplý nad úroveň zad (cca 2 milimetry) a současně se nachází jen na jedné straně. To logicky znamená, že se telefon při položení na stůl a následném ovládání extrémně kymácí. To mi dost vadí, jelikož jsem zvyklý v této pozici mobily používat velmi často. V tomto ohledu tedy naopak fandím řešení s modulem na středu (třeba řada Huawei Mate 40) nebo roztaženým po celé šířce zad (jako předvedl OnePlus 8T Cyberpunk 2077 edition). Jinak majiteli nezbývá nic moc jiného než koupit obal, který tento geometrický nešvar eliminuje. U S20 Ultra mám perfektní ochranný a “vyrovnávací” obal od Nillkin za asi 150 korun, takže je to levné řešení.

Dostatek výkonu pro práci i zábavu

V oblasti výkonu se Samsung potýká (vlastní vinou) s kritikou používání rozdílných procesorových jednotek v různých regionech. Do Číny a USA dodává mobily s obecně populárnějšími a podle testů i výkonově silnějšími čipsety Snapdragon americké firmy Qualcomm. Ve zbytku světa se pak musejí zákazníci “spokojit” s procesory Exynos přímo od Samsungu. V tento okamžik se bavíme o modelech Snapdragon 888 a Exynos 2100. Samsung tvrdí, že jsou letos procesory na stejné úrovni nebo je ten jeho dokonce v něčem lepší, kritici tvrdí opak. A já tvrdím, že je mi to skoro jedno. Během praktického používání jsem nenarazil na okamžik, kdy by se telefon jakkoli sekal, zpomaloval nebo dokonce zahříval. Na následujících třech snímcích najdete výsledky z AnTuTu Benchmark. Doplním, že jsem testoval variantu s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm.

DeX a jemu podobní jsou budoucnost

Důkazem dostatečného výkonu budiž i tyto tři odstavce, které jsem na zkoušku napsal přes systém DeX (v prohlížeči Google Chrome, nechvalně slavném žroutovi RAM paměti). Věřím, že právě v těchto systémech, které dělají z mobilu počítač, tkví budoucnost využití neustále narůstajícího výkonu ukrývajícího se ve smartphonech. Proto je jistě zajímavé je testovat. Skrze DeX jsem hrál například i graficky náročné hry. Na nedostatek výkonu nebo zpomalené reakce si přitom opravdu stěžovat nemůžu. Leda tak na boj s qwerty klávesnicí. Můj závěr v tomto ohledu tedy zní: Pokud nechcete ždímat mobil úplně na maximum a hledět na každé procento, které má případně Snapdragon k dobru, procesor opravdu neřešte. Pravděpodobně se nikdy nedostanete do stavu, kdy se rozdíly projeví. Nicméně stále trvám na tom, že pokud chce Samsung prodávat na jiných trzích stejné modely s různými procesory, měl by to nějak zohlednit třeba na ceně.

Do kategorie výkonu se jistě hodí zařadit také displej. Ten má u Ultra modelu znovu rozlišení 1440 x 3200 pixelů s hodnotou PPI (počet bodů na palec) přesahující sympatickou hranici 500. U S21 Ultra je novinkou, že i v tomto nejvyšším rozlišení zvládne displej “blikat” o vysoké frekvenci 120 Hz. To je velmi dobrá zpráva. Kmitočet je nicméně řízen dynamicky podle toho, jaký obsah se na obrazovce zrovna objevuje. Je pochopitelně nesmysl nasazovat nejrychlejší frekvenci třeba pro prohlížení obrázků. Tato praxe se nezanedbatelně projevuje u výdrže baterie. V menu telefonu jde tedy přepínat mezi kmitočtem 60 Hz a dynamicky řízenou frekvencí se stropem 120 Hz.

Foťáky a kamery opět středem pozornosti

Model S20 Ultra vloni vzbudil velký dojem tím, že měl jako hlavní fotosenzor objektiv s rozlišením 108 megapixelů a přitom i hybridní stonásobný zoom. Na tom se po roce nic nezměnilo, i když jsou tyto dvě konkrétní hodnoty spíš marketingový tahák než prakticky využitelný nástroj. Celkově se ale proces fotografování u Samsung Galaxy S21 Ultra zlepšil a nové nastavení a sestavení dává větší smysl. Tak zaprvé hlavnímu objektivu nyní sekunduje laserové ostření. Ustoupilo se také od 48megapixelového “periskopu”, který nahrazují dva 10megapixelové. Jeden z nich má schopnost trojnásobného a druhý desetinásobného optického zoomu. V kombinaci s dalšími odlišnostmi u světelnosti a ohniskových vzdáleností se jedná o povedený tandem pro opravdu kvalitní pořizování fotek s přiblížením. Čtvrtým senzorem je již tradiční 12megapixelový ultraširoký objektiv s parádním záběrem 120 stupňů.

Těšte se na duel Samsung Galaxy S20 Ultra vs. S21 Ultra

V galerii pod tímto odstavcem naleznete ve třech sériích několik základních druhů fotek ze Samsung Galaxy S21 Ultra. A to v pořadí: standardní auto (12mpx) – ultraširoká – full (108mpx) – 3x zoom – 10x zoom – 30x zoom – 100x zoom. Můžete se na ně podívat v plném rozlišení v albu na Google Photos.

Srovnání s předchůdcem Další velkou várku vám naservírujeme během pár dní v podrobném srovnání fotografických schopností mezi letošní novinkou a loňskou S20 Ultra. Právě toto srovnání jistě bude pro nemálo zájemců rozhodující při výběru nového mobilu, takže mu chceme věnovat samostatný článek. Nebudou chybět ani noční snímky, panoramata, makro fotky a nebo portréty, u nichž je změna opravdu hodně znát.

Aplikace Fotoaparát dostala dva nové foto/video módy. Oba jsou k nalezení v sekci Další. Prvním z nich je AR kresba, skrze kterou je možné do snímaného prostoru kreslit vybranými nástroji či přidávat objekty. Moc mě to nezaujalo, beru to jako jen jako vedlejší funkci na zahnání kreativních choutek. Mnohem zajímavější je Pohled režiséra, který v rámci natáčení videa umožňuje zobrazovat náhled ze všech objektivů mobilu. Mezi nimi lze přepínat a určovat tak, jak a čím bude scéna natočena. Toto jistě mnoho lidí ocení.

S ostřením na blízko začal pomáhat nový asistent. Jeho úkolem je rychlejší a spolehlivější přepínání mezi objektivy, které by se měly postarat o co nejlepší fotku. U S20 Ultra se software se senzory trochu hádal a na dlouhou dobu byl autofokus terčem kritiky. Zdá se, že tady je to o dost lepší. Takzvané Vylepšení zaostření se spouští samo, jakmile se pokusíte fotit něco na blízko. U screenshotů s klávesnicí si můžete všimnout, jak se trochu změnila pozice kláves. Není to tím, že bych při snímání obrazovky hýbal telefonem, ale právě tím, že automaticky přepnul na vedlejší objektiv.

Výdrž? Taková moderní klasika

Ultra varianta má znovu baterii s kapacitou 5000 mAh. Vzhledem k tomu, že ji v podstatě neždímají žádné nové komponenty nebo vychytávky, zmíněná frekvence displeje je řízena dynamicky a celkově jsou na ni kladeny stejné nároky jako u loňského modelu, můžete ohledně výdrže baterie s klidem očekávat stejné či lepší výsledky. Několikrát jsem mobil po celodenním používání zapomněl na noc zapojit do nabíječky, vůbec ničemu to ale naštěstí nevadilo. Celé dopoledne ještě sloužil, než se kolem poledne hladově ozval. Podrobné zátěžové testy zohledňující například hraní her nebo navigování jsem zatím neprováděl. V přiložených snímcích jsou nicméně vidět alespoň základní údaje zaznamenané za posledních pár dní.

Samsungu, podejte mi pero!

Jedou z dalších převratných věcí, které má Samsung Galaxy S21 Ultra na svědomí, je podpora chytrého pera S Pen. Dříve exkluzivní příslušenství určené pro modely Note a Samsung tablety nyní umí komunikovat i s nejvybavenější novinkou v řadě S21 (zbylé dva modely ho nepodporují). Pero je nicméně příplatkovou položkou a pro maximální komfort je dobré ho vzít rovnou s pouzdrem. S21 Ultra na něj totiž nemá vlastní úložný prostor. Pro testování jsme do redakce bohužel S Pen určený pro Galaxy S21 Ultra nedostali. Ano, čtete správně, k letošní novince patří unikátní pero. V samostatných článcích si můžete přečíst, jak přesně to novinka s podporou S Penu má a že se podpora tohoto pera u dalších mobilů bude nadále rozšiřovat.

Shrnutí hlavních specifikací Samsung Galaxy S21 Ultra

Android 11 / One UI 3.1

displej 6,8″ zahnutý AMOLED 2X s rozlišením 3200 x 1440 px (515 PPI) a frekvencí 120 Hz

AMOLED 2X s rozlišením (515 PPI) a frekvencí na české trhu procesor Exynos 2100 (5G)

(5G) fotoaparáty 108mpx hlavní (f1.8, OIS, laserové ostření) 12mpx ultraširoký (f2.2, AF) 10mpx teleobjektiv 1 (f2.4, OIS, 3x optický zoom ) 10mpx teleobjektiv 2 (f4.9, OIS, 10x optický zoom ) 40mpx přední (f2.2)

baterie o kapacitě 5000 mAh s podporou 25W nabíjení , 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení

s podporou , 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení UWB, NFC, IP68 odolnost, podpora bezdrátového DeX, podpora S Pen

rozměry 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, hmotnost 228 g

momentální barvy pro ČR černá (Phantom Black) a stříbrná (Phantom Silver)

Letošní Ultra model je asi o dva milimetry kratší a o půl milimetru užší než ten loňský. Přibral ale pět gramů. Fotoaparáty, procesor, baterii, displej i podporu pera jsme již probrali. Dál stojí za zmínku oficiální zařazení technologie UWB, která má podle všeho velkou budoucnost. Uvidíme, co konkrétně pro ni ještě Samsung vymyslí. Galaxy S21 Ultra má také pod displejem novou generaci senzoru čtení otisků. Měla by být rychlejší a spolehlivější, nicméně po několikaminutovém testování v porovnání s S20 Ultra jsem zatím rozdíly nepocítil. Tím myslím, že mi oba přijdou v pořádku a dostatečně rychlé. Dokonce i s vlhkými prsty nebo mokrým a zapařeným displejem. Paměťové varianty najdete s cenami v další sekci.

Varianty, ceny a dostupnost Samsung Galaxy S21 Ultra

V Česku se bude tato novinka prodávat od 29. ledna. A to jak u mnohých certifikovaných prodejců, tak i v e-shopu Samsungu. Pokud se zákazník v rámci předobjednávek od 14. do 28. ledna zaregistruje skrze speciální web, získá ke Galaxy S21 Ultra zdarma i sluchátka Galaxy Buds Pro a lokační přívěsek Smart Tag. Telefon je celkově o něco levnější než loňský model.

12 / 128 GB za 33 499 Kč

12 / 256 GB za 34 999 Kč

16 / 512 GB za 37 999 Kč

Závěrečné hodnocení

Celkově jde o skvělý stroj, který je dotažený k dokonalosti jak po stránce designu, tak i výkonu a softwaru. Cokoli jiného by bylo u tak drahého a exponovaného telefonu zklamáním. O to se ale bohužel starají menší ústupky, z nichž některé vůbec nemusely přijít. Zejména absence slotu pro paměťové karty a snížení nabíjecího výkonu na 25 wattů. Když k tomu přičteme fakt, že telefon k sobě nemá v balení nic než jen USB kabel, mohou to opravdu někteří zájemci brát jako velký důvod k odmítnutí. Snížení ceny o 1500 Kč (u varianty 12/128 GB) či 2000 Kč (u varianty 16/512 GB) oproti loňskému Ultra modelu situaci moc neuhladí. Což je opravdu škoda, protože jinak jde skutečně o povedený telefon.

Klady + Povedený design

+ Špičkové fotoaparáty

+ Perfektní displej

+ Vysoký výkon

+ Skvělá výbava



Zápory – Přijde bez nabíječky

– Nemá slot na SD kartu

– Snížení výkonu nabíjení na 25 W

– Vzhledem k ústupkům vysoká cena

Co vás na Samsung Galaxy S21 Ultra (ne)zaujalo?

Za zapůjčení děkujeme společnosti Samsung.