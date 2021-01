Přehled: Jak to má přesně Galaxy S21 Ultra s podporou pera S Pen?

Hardwarově nejvybavenější a logicky i nejdražší model Ultra z nové série Galaxy S21 dostal kromě silného “železa” pod kapotou také jedno významné softwarové privilegium. Dokáže oficiálně komunikovat s perem S Pen, což byla doposud výsada telefonů Note a některých Samsung tabletů. Brzy by se stejného povýšení měli dočkat i další telefony, ale to je jiný příběh. Pojďme se zaměřit na to, co je aktuálně možné v tomto ohledu provádět s nejnovějším vlajkovým mobilem. Podpora pera S Pen pro telefon Sasmung Galaxy S21 Ultra totiž není tak jednoduchá, jak se na první pohled jeví.

Zásadní informací je, že když si teď k novému vlajkovému modelu řady S21 (připomínáme, že podpora se týká jen verze Ultra) pořídíte za devět stovek nejnovější S Pen představený současně s ním, musíte zapomenout na některé funkce známé třeba z používání telefonů Note. Řeč je třeba o ovládání tlačítkem nebo bezdotykových gestech. Současný S Pen, na míru šitý pro Galaxy S21 Ultra, totiž nemá Bluetooth. Toho se dočká až pero S Pen Pro, které s sebou podporu zmíněných funkcí přivede ke Galaxy S21 Ultra někdy později letošní rok. Bude i zpětně kompatibilní s dalšími Galaxy zařízeními. Zatím se ale neví, kolik bude stát.

Pokud sáhnete po starším chytrém Samsung peru (nebo po variantě od jiných výrobců), dostanete se do stejné situace. Takovým nákupem či převzetím staršího příslušenství můžete ušetřit, ale problém pak nastává i s uložením. Ke Galaxy S21 Ultra si můžete za 1800 či 2500 Kč pořídit obal se zdířkou pro S Pen, nicméně jeho součástí je v ceně právě i nové pero. Je tedy nesmysl obal kupovat jen kvůli ušetření a ochraně jiného pera. Podpora spolupráce S Pen se Samsung Galaxy S21 Ultra bude zkrátka dotažená k dokonalosti až s uvedením varianty Pro. Což je samozřejmě prodejní cíl a cesta k dalším nákupům u Samsungu.

Zdroj: XDA